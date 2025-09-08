'Hot girl trứng rán' khoe nhan sắc bầu tăng 15kg vẫn mảnh mai, thanh thoát

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Dù đã tăng 15kg so với lúc chưa mang bầu, Trần Thanh Tâm vẫn được netizen khen ngợi vì vóc dáng mảnh mai, thần thái rạng ngời.

Trầm Phương
Từ khi chính thức xác nhận mang thai con đầu lòng, "hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm nhận về nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng khi thường xuyên cập nhật hình ảnh trong quá trình mang thai, cũng như thực hiện nhiều bộ ảnh bầu khác nhau. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cô nàng vừa đăng tải bộ ảnh bầu với concept nữ tính, được thực hiện trong studio kèm dòng trạng thái: "Tin được không? Bầu 33 tuần tăng 15kg". (Ảnh: FBNV)
Nhiều người bày tỏ sự xuýt xoa với nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Trần Thanh Tâm, đặc biệt là vóc dáng vẫn vô cùng thon gọn của cô nàng dù tiết lộ đã tăng 15kg: "Tăng 15 cân sao gọn thế nhỉ", "bầu trộm vía quá bầu ơi đẹp dữ lun é", "vẫn xinh đẹp lắm bé ơi".(Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh được thực hiện trong không gian ngập tràn ánh sáng, với tông màu trắng và vàng nhạt chủ đạo, tạo cảm giác tinh khôi, ấm áp. (Ảnh: FBNV)
Trần Thanh Tâm diện một chiếc đầm maxi bồng bềnh, chất liệu voan mỏng manh, khéo léo khoe bụng bầu lớn nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng. (Ảnh: FBNV)
Những chi tiết xếp nếp và hoa 3D nhỏ trên trang phục giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính, bay bổng. (Ảnh: FBNV)
Trong từng bức ảnh, cô thể hiện nhiều biểu cảm khác nhau: khi dịu dàng, e ấp ôm bụng bầu, lúc lại tự tin, rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính. Mái tóc được búi gọn gàng, kết hợp với phụ kiện hoa tai hình cánh bướm tinh tế, làm nổi bật đường nét thanh tú trên gương mặt. (Ảnh: FBNV)
Vẻ đẹp mặn mà, đầy đặn của người phụ nữ sắp làm mẹ càng làm cô trở nên quyến rũ hơn. Bộ ảnh không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình mang thai mà còn là minh chứng cho một Thanh Tâm trưởng thành, đằm thắm. (Ảnh: FBNV)
Trước đó, Trần Thanh Tâm cũng đăng tải các bộ ảnh bầu khác với nhiều concept khác nhau. Trong bộ ảnh đăng tải cách đây ít lâu, Trần Thanh Tâm diện một chiếc váy maxi đen đơn giản kết hợp cùng áo crop top ôm sát, khoe trọn vẹn bụng bầu ở những tháng cuối thai kỳ. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn mạnh mẽ nằm ở layout trang điểm đậm, sắc nét, đặc biệt là đôi mắt được kẻ eyeliner dài và phần má hồng, môi nude gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
#Trần Thanh Tâm #bầu tăng 15kg #vóc dáng thon gọn #ảnh bầu #mẹ bầu xinh đẹp #hot girl

