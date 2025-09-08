Hà Nội

'Hoa hậu chứng khoán' Mai Phương Thúy cực quyến rũ trên sân tennis

Cộng đồng trẻ

'Hoa hậu chứng khoán' Mai Phương Thúy cực quyến rũ trên sân tennis

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Mai Phương Thúy còn dành niềm đam mê đặc biệt cho tennis.

Thiên Anh
Trong nhiều năm qua, Mai Phương Thúy vẫn duy trì thói quen ra sân tennis cùng bạn bè. Không chỉ là một hình thức vận động, với cô, tennis giống như một người bạn đồng hành, mang lại năng lượng tích cực và niềm hứng khởi mỗi ngày.
Người đẹp còn từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho các tay vợt hàng đầu thế giới như Djokovic, Federer hay Jannik Sinner, cho thấy cô theo dõi rất sát sao các giải đấu quốc tế.
Đặc biệt, Mai Phương Thúy từng gây ấn tượng khi tổ chức giải tennis mang tên mình, với mục đích vừa kết nối cộng đồng yêu thể thao, vừa gây quỹ hỗ trợ vận động viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Tất cả những điều trên cho thấy niềm đam mê của Mai Phương Thúy không chỉ dừng lại ở việc chơi mà còn lan tỏa tinh thần thể thao đến những người xung quanh.
Trên trang cá nhân, Mai Phương Thuý còn thường xuyên bày tỏ niềm yêu thích với tennis bằng những bài đăng dí dỏm, những bức ảnh chế về dân chơi tennis kiểu như: Bác sĩ bảo thể thao mang đến nhiều năng lượng, còn tôi khi tập tennis lại không còn gặp mọi người nhiều như trước (bởi thời gian dành cho tennis nhiều hơn - PV).
Mỗi lần xuất hiện trên sân đấu, Mai Phương Thúy luôn khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" bởi phong cách thời trang cực cuốn hút.
Nàng hậu thường chọn các bộ váy tennis xếp ly ngắn, áo crop-top ôm dáng hoặc tank-top năng động. Màu trắng và pastel thường xuyên được cô ưu ái, mang lại vẻ thanh lịch, trẻ trung nhưng vẫn tôn lên vóc dáng gợi cảm.
Bên cạnh đó, Mai Phương Thúy chú trọng sự thoải mái với giày thể thao chuyên dụng, tất cổ thấp và kiểu tóc xõa tự nhiên hoặc buộc gọn gàng.
Thần thái tự tin, làn da mịn màng và nụ cười tươi sáng giúp Mai Phương Thúy nổi bật trên sân, đôi lúc còn được ví như một "nữ vận động viên chuyên nghiệp" bởi sự chỉn chu trong cả phong cách lẫn tinh thần thi đấu.
Dù ở tuổi U40, Mai Phương Thúy vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng với làn da căng bóng, vóc dáng săn chắc và gương mặt rạng rỡ. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
