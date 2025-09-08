Hot girl Tăng Mỹ Hàn chinh phục tuyệt đối mốt đồ da bó sát hút mắt

Trong bộ ảnh mới, Tăng Mỹ Hàn xuất hiện với vẻ ngoài sắc sảo và cuốn hút, đặc biệt là khi diện set trang phục da bó sát, tôn lên vóc dáng cực chuẩn.
Một mẫu xe môtô điện mới của Honda đang chạy thử nghiệm và chờ ngày ra mắt, hứa hẹn mang lại dòng xe hai bánh có cảm giác lái êm, nhẹ như gió.
iPhone 17 Pro Max hứa hẹn tạo bước nhảy vọt với màn hình sáng hơn, pin trâu nhất lịch sử và tản nhiệt hiệu quả, vượt xa người tiền nhiệm iPhone 16 Pro Max.
Siêu xe đua thương mại mạnh nhất AMG - Mercedes-AMG GT2 Edition W16 sở hữu động cơ V8 Biturbo 830 mã lực, tốc độ 320 km/h, giới hạn 30 chiếc, chỉ 793.000 USD.
Bằng cách đưa pháo M46 cỡ nòng 130 mm lên khung gầm xe tải việt dã KrAZ-255B khả năng tác chiến của tổ hợp vũ khí này đã thay đổi hoàn toàn.
Một thành phố Maya có quy mô hoành tráng được phát hiện sâu trong rừng rậm Mexico gây chấn động giới khảo cổ học.
Sở hữu tốc độ siêu việt và nhiều đặc điểm sinh học độc đáo, báo gêpa – (Acinonyx jubatus) là một biểu tượng nổi tiếng của thiên nhiên hoang dã châu Phi.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/9, Ma Kết kiếm tiền dễ dàng thì đừng vội kiêu ngạo kẻo bị lợi dụng. Thiên Bình tình cảm đi xuống, dễ hơn thua với nửa kia.
Dù đã tăng 15kg so với lúc chưa mang bầu, Trần Thanh Tâm vẫn được netizen khen ngợi vì vóc dáng mảnh mai, thần thái rạng ngời.
Bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương, Minh Tú trải qua ca mổ, hiện tại tĩnh dưỡng ở nhà.
Hạt của loài cọ coco de mer lớn nhất hành tinh, giá hơn 71 triệu đồng/hạt, nằm trong sách đỏ thế giới, đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.
Tại triển lãm IAA Mobility Show ở Munich, Skoda gây chú ý với mẫu Epiq. Đây là phiên bản tiền sản xuất của SUV điện cỡ nhỏ, dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026.
Trận chiến ác liệt trên đường phố Kupyansk, khi quân đội Nga đã chiếm được một nửa thành phố, và tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine đã bị hỏa lực chặn lại.
Không chỉ ghi điểm với diễn xuất bùng nổ trên màn ảnh, ngoài đời Phương Oanh còn chinh phục công chúng nhờ vẻ đẹp gợi cảm cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
Trong ngôi nhà phố rộng 100m2 tại TP HCM, Diệp Bảo Ngọc thiết kế khu vườn trên sân thượng ngập tràn rau xanh, và cây ăn trái trĩu quả.
Trong trang phục đậm chất cổ điển, Ngọc Mai hóa thân thành một nàng công chúa kiều diễm, tạo dáng đầy cuốn hút giữa khung cảnh lãng mạn giữa Paris hoa lệ.
Kiều Minh Tuấn toát lên vẻ ngầu lạ, như một 'bad boy' chính hiệu. Quỳnh Nga khoe vẻ quyến rũ trong ngày sinh nhật.
Từ 9/9 đến 19/9, 3 con giáp đón nhận vận may lớn, thần tài ban lộc, giúp công việc, tài lộc và cuộc sống thăng hoa vượt bậc.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã ứng dụng rối lượng tử để giúp robot di chuyển mượt mà như người thật, mở ra kỷ nguyên mới cho robot hình người trong tương lai.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra một chiếc nhẫn có khoang kín đáo dùng để giấu chất độc dùng trong các vụ ám sát chính trị ở Bulgaria thời trung cổ.
Sau hơn 100 năm, các chuyên gia xác nhận hài cốt được phát hiện trong hốc tường nhà thờ ở Anh thuộc về Thánh Eanswythe. Vị thánh này sống vào thế kỷ 7.