Cộng đồng trẻ

Hot girl là tiếp viên hàng không thả dáng như công chúa giữa Paris hoa lệ

Trong trang phục đậm chất cổ điển, Ngọc Mai hóa thân thành một nàng công chúa kiều diễm, tạo dáng đầy cuốn hút giữa khung cảnh lãng mạn giữa Paris hoa lệ.

Trầm Phương
Nguyễn Ngọc Mai từng lọt top 10 Nữ sinh thanh lịch Học viện Tài chính 2016. Cô nàng cũng là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Công việc tiếp viên giúp cô nàng được đặt chân đến nhiều địa danh nổi tiếp trên thế giới. Trên trang cá nhân, Ngọc Mai cũng thường chia sẻ những hình ảnh check-in tại các quốc gia khác nhau. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cô nàng đã đốn tim người hâm mộ với loạt ảnh chụp giữa thủ đô của nước Pháp hoa lệ. Với phông nền là tháp Eiffel, nằm ở bờ nam sông Seine thành phố Paris. (Ảnh: FBNV)
Trong chuyến đi này, cô chọn một chiếc váy dài trắng với họa tiết chấm bi đen đơn giản nhưng đầy tinh tế. (Ảnh: FBNV)
Thiết kế hai dây, tôn lên bờ vai thon thả và vòng eo con kiến, cùng phom dáng xòe bồng bềnh giúp cô nàng trông vô cùng duyên dáng. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh bộ trang phục, phụ kiện đi kèm cũng được Ngọc Mai lựa chọn cẩn thận. Chiếc túi xách trắng nhỏ xinh, băng đô cài tóc đồng điệu và vòng cổ ngọc trai đã hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng. (Ảnh: FBNV)
Trông tổng thể nữ tiếp viên như nàng công chúa nhỏ đang dạo chơi đầy thơ mộng, ngọt ngào. (Ảnh: FBNV)
Với thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và những cách tạo dáng chuyên nghiệp, Nguyễn Ngọc Mai đã thu hút mọi ánh nhìn. Mỗi bức ảnh của cô đều toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, kiêu sa, không khác gì những thước phim điện ảnh. (Ảnh: FBNV)
Ngọc Mai bắt đầu nổi tiếng khi lọt vào ống kính ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE. (Ảnh: FBNV)
Ngọc Mai sau đó là gương mặt quen thuộc mùa World Cup 2022 khi là đại diện đội tuyển Thuỵ Sĩ tại chương trình Nóng cùng World Cup cùng năm đó. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Nguyễn Ngọc Mai #tiếp viên hàng không #Paris #tháp Eiffel #nàng công chúa #hot girl nóng cùng World Cup

