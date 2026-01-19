Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khoe style xuống phố cá tính, khỏe khoắn

Cộng đồng trẻ

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khoe style xuống phố cá tính, khỏe khoắn

Gây chú ý với loạt ảnh dạo phố mới, Ngọc Trinh mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động khi theo đuổi phong cách athleisure khỏe khoắn.

Thiên Anh
Trong bộ ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh lựa chọn áo bra dáng ngắn phối cùng quần jogger sáng màu, khoác ngoài jacket bomber đen cá tính.
Trong bộ ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh lựa chọn áo bra dáng ngắn phối cùng quần jogger sáng màu, khoác ngoài jacket bomber đen cá tính.
Phụ kiện mũ lưỡi trai, kính râm bản nhỏ và túi xách dây xích tạo điểm nhấn thời trang, mang đến tổng thể hiện đại, phóng khoáng.
Phụ kiện mũ lưỡi trai, kính râm bản nhỏ và túi xách dây xích tạo điểm nhấn thời trang, mang đến tổng thể hiện đại, phóng khoáng.
Cách phối đồ tối giản nhưng tinh tế tôn lên vòng eo thon gọn, vóc dáng săn chắc – lợi thế hình thể vốn gắn liền với tên tuổi của Ngọc Trinh suốt nhiều năm.
Cách phối đồ tối giản nhưng tinh tế tôn lên vòng eo thon gọn, vóc dáng săn chắc – lợi thế hình thể vốn gắn liền với tên tuổi của Ngọc Trinh suốt nhiều năm.
Về nhan sắc, Ngọc Trinh xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ, làn da mịn màng cùng đường nét gương mặt hài hòa. Mái tóc đen buông tự nhiên kết hợp thần thái tự tin giúp cô nổi bật dù không cầu kỳ.
Về nhan sắc, Ngọc Trinh xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ, làn da mịn màng cùng đường nét gương mặt hài hòa. Mái tóc đen buông tự nhiên kết hợp thần thái tự tin giúp cô nổi bật dù không cầu kỳ.
Ở những khung hình cận mặt, vẻ đẹp thanh thoát, trẻ trung cho thấy sự thay đổi theo hướng tiết chế, chín muồi hơn trong phong cách cá nhân.
Ở những khung hình cận mặt, vẻ đẹp thanh thoát, trẻ trung cho thấy sự thay đổi theo hướng tiết chế, chín muồi hơn trong phong cách cá nhân.
Ngọc Trinh (tên thật Trần Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 27/9/1989 tại Trà Vinh) là người mẫu, diễn viên và doanh nhân nổi tiếng của showbiz Việt.
Ngọc Trinh (tên thật Trần Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 27/9/1989 tại Trà Vinh) là người mẫu, diễn viên và doanh nhân nổi tiếng của showbiz Việt.
Sau giai đoạn biến cố pháp lý 2023–2024, Ngọc Trinh chủ động làm mới hình ảnh theo hướng kín đáo, thanh lịch, được ví như “quý cô kẹo ngọt”.
Sau giai đoạn biến cố pháp lý 2023–2024, Ngọc Trinh chủ động làm mới hình ảnh theo hướng kín đáo, thanh lịch, được ví như “quý cô kẹo ngọt”.
Bước sang năm 2026, người đẹp tích cực trở lại với các hoạt động livestream bán hàng, đồng thời tham gia những dự án phim ảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý hơn.
Bước sang năm 2026, người đẹp tích cực trở lại với các hoạt động livestream bán hàng, đồng thời tham gia những dự án phim ảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý hơn.
Về đời tư, Ngọc Trinh cũng gây chú ý khi chia sẻ mong muốn xây dựng gia đình và kế hoạch làm mẹ trong tương lai. Những chia sẻ cởi mở, chừng mực giúp cô nhận được sự đồng cảm từ công chúng.
Về đời tư, Ngọc Trinh cũng gây chú ý khi chia sẻ mong muốn xây dựng gia đình và kế hoạch làm mẹ trong tương lai. Những chia sẻ cởi mở, chừng mực giúp cô nhận được sự đồng cảm từ công chúng.
Hiện tại, sau khi hoàn thành thời gian thử thách theo bản án treo tuyên tháng 2/2024, Ngọc Trinh tập trung xây dựng hình ảnh tích cực, hướng đến các giá trị bền vững trong công việc lẫn cuộc sống.
Hiện tại, sau khi hoàn thành thời gian thử thách theo bản án treo tuyên tháng 2/2024, Ngọc Trinh tập trung xây dựng hình ảnh tích cực, hướng đến các giá trị bền vững trong công việc lẫn cuộc sống.
Thiên Anh
#Phong cách thời trang cá tính #Ngọc Trinh xuống phố #Ảnh dạo phố trẻ trung #Phong cách athleisure #Thời trang khỏe khoắn #Ngọc Trinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT