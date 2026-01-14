“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh gây chú ý với gương mặt lạ, tròn trịa bất thường

Tong loạt hình ảnh mới, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn luận khi để lộ gương mặt có phần tròn trịa, khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây.
Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.
Tỷ phú Elon Musk gây chú ý khi đưa ra một số tiên tri. Trong đó, ông dự đoán AGI "sẽ vượt trội hơn trí tuệ của toàn bộ con người cộng lại" vào năm 2030.
Một cục xương trên xương đùi khoảng 7 triệu năm tuổi cho thấy một loài linh trưởng từng đi thẳng, thậm chí có thể là tổ tiên của loài người.
Nhiều người dùng Instagram bất ngờ nhận email đặt lại mật khẩu dù không yêu cầu, trong bối cảnh dữ liệu 17,5 triệu tài khoản bị rao bán.
Sau 1 tháng ra mắt mẫu MPV cỡ lớn Staria 2026 máy xăng giá khởi điểm dưới 600 triệu đồng, Hyundai tiếp tục tung ra biến thể chạy điện hoàn toàn của mẫu xe này.
Từng gây chú ý khi trở thành hot mom và “dâu hào môn” ở tuổi 18, Huyền 2K4 ngày càng khiến cộng đồng mạng trầm trồ với nhan sắc thăng hạng rõ rệt.
Không cần danh xưng hoa hậu, nhiều mỹ nhân Việt vẫn khiến công chúng trầm trồ nhờ sở hữu “cặp kiếm Nhật” thon dài, nuột nà.
Nằm ven sông Đuống yên bình, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) là một trong những trung tâm Phật giáo cổ kính và độc đáo bậc nhất vùng Kinh Bắc.
Xuất hiện trong bộ váy dạo phố gợi cảm, Mai Dora tiếp tục ghi điểm với phong cách “váy ngắn chân dài” khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.
Royal Never Give Up chính thức giải thể vì khủng hoảng tài chính, khép lại 11 năm huy hoàng và đẩy LPL 2026 vào biến động chưa từng có.
Năm 2026, những con giáp này sẽ là trung tâm của sự nghiệp, tài chính và mang lại phúc khí dồi dào cho cả gia đình.
Tọa lạc trên đỉnh núi đá nhìn xuống Biển Chết, Machaerus (Jordan) hiện lên như chứng tích quyền lực, bạo lực và bi kịch chính trị thời cổ đại.
Nhiều người nhìn thấy khô nhái có thể "phát sợ" nhưng đây lại là mặt hàng hút khách vào dịp Tết dù giá lên tới hơn nửa triệu đồng/kg.
Bằng cách kết nối hai căn penthouse liền kề, kiến trúc sư đã tạo nên một không gian sống liên tục, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố cho một gia đình trẻ.
Mới đây, hình ảnh phác họa mẫu SUV Mercedes-Benz G-Class mới đã được nhà thiết kế Rowan Tuttle chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn từ người yêu xe toàn cầu.
Một "Bàn thờ đầu bò" niên đại 6.000 năm được tìm thấy, nó được thiết kế theo hình đầu bò cách điệu, tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực.
EliteBoard G1a của HP khiến giới công nghệ bất ngờ khi nhét toàn bộ máy tính AI vào một chiếc bàn phím, thách thức khái niệm PC truyền thống.
Giữa mặt nước tĩnh lặng, cây hoa súng (chi Nymphaea) từ lâu đã trở thành biểu tượng tinh tế của vẻ đẹp tự nhiên và chiều sâu văn hóa.
Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Trương khiến fan ngẩn ngơ khi hóa thân thành nàng thơ tuyết trắng giữa lòng Seoul lãng mạn.
Sì Thâu Chải mê hoặc du khách giữa mây trắng và hoa rực rỡ, nơi văn hóa người Dao đỏ hòa quyện cùng thiên nhiên thơ mộng Tây Bắc.