“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh gây chú ý với gương mặt lạ, tròn trịa bất thường

Cộng đồng trẻ

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh gây chú ý với gương mặt lạ, tròn trịa bất thường

Tong loạt hình ảnh mới, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn luận khi để lộ gương mặt có phần tròn trịa, khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Thiên Anh
Trong những khung hình được chia sẻ, Ngọc Trinh lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, làn da căng bóng cùng kiểu tóc gọn gàng, nữ tính.
Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả chính là gương mặt có phần đầy đặn, bầu bĩnh hơn thường thấy của Ngọc Trinh.
Nhiều ý kiến cho rằng sự khác biệt có thể đến từ cách make-up, ánh sáng hoặc góc chụp, trong khi số khác nhận xét đây là dấu hiệu của việc Ngọc Trinh thay đổi phong cách hình ảnh theo hướng mềm mại, kín đáo hơn.
Bỏ qua những tranh luận trái chiều, không thể phủ nhận Ngọc Trinh vẫn giữ được thần thái tự tin và sức hút riêng.
Đôi mắt to tròn, làn da mịn màng cùng khí chất điềm tĩnh giúp Ngọc Trinh toát lên vẻ trưởng thành, khác biệt so với hình ảnh gợi cảm, sắc sảo từng gắn liền với tên tuổi trong suốt nhiều năm qua.
Sinh năm 1989, Ngọc Trinh (tên đầy đủ Trần Thị Ngọc Trinh) là một trong những cái tên đình đám của làng giải trí Việt.
Bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi, Ngọc Trinh sớm gây chú ý nhờ vóc dáng chuẩn, vòng eo nổi bật và liên tục xuất hiện trong các bộ ảnh nội y, bikini táo bạo. Biệt danh “nữ hoàng nội y” cũng từ đó gắn liền với hình ảnh và sự nghiệp của Ngọc Trinh.
Không chỉ hoạt động với vai trò người mẫu, Ngọc Trinh còn lấn sân sang điện ảnh và ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Vòng eo 56, Vu quy đại náo hay Chị chị em em 2.
Song song với nghệ thuật, Ngọc Trinh cũng được xem là một trong những mỹ nhân showbiz Việt mát tay kinh doanh khi sở hữu các thương hiệu spa, thời trang và mỹ phẩm riêng, mang về nguồn thu đáng kể.
Gương mặt tròn trịa, có phần lạ lẫm trong những hình ảnh gần đây có thể xem là một dấu hiệu cho thấy sự chuyển mình của Ngọc Trinh – từ một biểu tượng gợi cảm gây tranh cãi sang hình ảnh trưởng thành, trầm lắng hơn. Dù ở diện mạo nào, “nữ hoàng nội y” vẫn là cái tên đủ sức tạo sức hút và tiếp tục khiến dư luận dõi theo từng động thái trong thời gian tới.
