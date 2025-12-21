Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Visual căng tràn sức sống của Ngọc Trinh ở tuổi U40

Cộng đồng trẻ

Visual căng tràn sức sống của Ngọc Trinh ở tuổi U40

Ngọc Trinh thời gian gần đây gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi các hoạt động sôi nổi của showbiz Việt.

Thiên Anh
Thay vì xuất hiện dày đặc tại sự kiện hay tham gia các dự án giải trí, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh lựa chọn tập trung cho công việc cá nhân, kinh doanh và chăm sóc cuộc sống riêng.
Thay vì xuất hiện dày đặc tại sự kiện hay tham gia các dự án giải trí, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh lựa chọn tập trung cho công việc cá nhân, kinh doanh và chăm sóc cuộc sống riêng.
Cách đây không lâu, Ngọc Trinh khiến dân mạng xôn xao khi đăng tải một đoạn video cận cảnh visual với tiêu đề gây chú ý: “Cách để có ánh nhìn thu hút vạn người mê”.
Cách đây không lâu, Ngọc Trinh khiến dân mạng xôn xao khi đăng tải một đoạn video cận cảnh visual với tiêu đề gây chú ý: “Cách để có ánh nhìn thu hút vạn người mê”.
Trong video, người đẹp xuất hiện với phong thái chậm rãi, chuyển động nhẹ nhàng, ánh mắt và cử chỉ được tiết chế tối đa nhưng vẫn tạo cảm giác cuốn hút.
Trong video, người đẹp xuất hiện với phong thái chậm rãi, chuyển động nhẹ nhàng, ánh mắt và cử chỉ được tiết chế tối đa nhưng vẫn tạo cảm giác cuốn hút.
Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, phần bình luận nhanh chóng ngập tràn lời khen. Không ít khán giả cho rằng Ngọc Trinh ở độ tuổi U40 vẫn giữ được nét trẻ trung, làn da căng mịn và ánh nhìn đầy sức sống.
Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, phần bình luận nhanh chóng ngập tràn lời khen. Không ít khán giả cho rằng Ngọc Trinh ở độ tuổi U40 vẫn giữ được nét trẻ trung, làn da căng mịn và ánh nhìn đầy sức sống.
Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Đẹp như búp bê”, “Xinh thế này thì ánh mắt sao mà không thu hút”, “Càng ngày càng thấy Ngọc Trinh trẻ ra”,...
Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Đẹp như búp bê”, “Xinh thế này thì ánh mắt sao mà không thu hút”, “Càng ngày càng thấy Ngọc Trinh trẻ ra”,...
Trước đó không lâu, Ngọc Trinh cũng thẳng thắn chia sẻ về việc bản thân đã tăng 2kg so với thời điểm trước. Người đẹp công bố số đo ba vòng hiện tại là 85 - 60 - 96, cho thấy vóc dáng vẫn giữ được sự cân đối và gợi cảm.
Trước đó không lâu, Ngọc Trinh cũng thẳng thắn chia sẻ về việc bản thân đã tăng 2kg so với thời điểm trước. Người đẹp công bố số đo ba vòng hiện tại là 85 - 60 - 96, cho thấy vóc dáng vẫn giữ được sự cân đối và gợi cảm.
Việc tăng cân không khiến Ngọc Trinh mất đi phong độ hình thể, ngược lại còn giúp cô trông đầy đặn, khỏe khoắn hơn.
Việc tăng cân không khiến Ngọc Trinh mất đi phong độ hình thể, ngược lại còn giúp cô trông đầy đặn, khỏe khoắn hơn.
“Nữ hoàng nội y” cho biết, khi cần thiết, cô hoàn toàn có thể siết cân nhanh nhờ những phương pháp đã duy trì suốt nhiều năm qua.
“Nữ hoàng nội y” cho biết, khi cần thiết, cô hoàn toàn có thể siết cân nhanh nhờ những phương pháp đã duy trì suốt nhiều năm qua.
Ngọc Trinh từng nhiều lần chia sẻ về chế độ sinh hoạt điều độ, ưu tiên ăn uống khoa học và luyện tập thể thao đều đặn. Thay vì ép cân khắc nghiệt, cô chọn cách giữ cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh, linh hoạt điều chỉnh cân nặng theo từng giai đoạn công việc.
Ngọc Trinh từng nhiều lần chia sẻ về chế độ sinh hoạt điều độ, ưu tiên ăn uống khoa học và luyện tập thể thao đều đặn. Thay vì ép cân khắc nghiệt, cô chọn cách giữ cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh, linh hoạt điều chỉnh cân nặng theo từng giai đoạn công việc.
Bên cạnh vóc dáng, Ngọc Trinh cũng đặc biệt chú trọng đến làn da và thần thái. Việc đầu tư cho chăm sóc da, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần thoải mái giúp cô duy trì diện mạo trẻ trung theo thời gian.
Bên cạnh vóc dáng, Ngọc Trinh cũng đặc biệt chú trọng đến làn da và thần thái. Việc đầu tư cho chăm sóc da, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần thoải mái giúp cô duy trì diện mạo trẻ trung theo thời gian.
Thiên Anh
#Ngọc Trinh U40 #Sức sống tuổi trung niên #Vắng bóng showbiz #Hình ảnh trẻ trung #Hoạt động giải trí #Ngọc Trinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT