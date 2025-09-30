Nữ coser sở hữu gương mặt ngây thơ với những màn cosplay táo bạo

Nữ coser này gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi sở hữu gương mặt ngây thơ nhưng có những màn cosplay gợi cảm, nóng bỏng.
Trong bảng xếp hạng đầu tiên của chuyên trang sắc đẹp Missosology về cuộc thi Miss Grand International 2025, Hoa hậu Yến Nhi xếp thứ 18.
Rosetta Stone nặng gần 800 kg giúp nhân loại lần đầu tiên giải mã chữ tượng hình Ai Cập, mở ra cánh cửa khám phá kho báu tri thức hàng nghìn năm.
Hai viên kim cương được tìm thấy ở một mỏ của Nam Phi gây tò mò khi có thành phần hóa học "đặc biệt", giúp làm sáng tỏ cách hình thành kim cương.
BYD Seal 6 đã chính thức mở bán tại thị trường Malaysia, xe có 2 phiên bản Dynamic và Premium với giá bán từ 100.000 - 115.800 RM (khoảng 630 - 753 triệu đồng).
Cigw Pols, nữ coser đình đám của Việt Nam, vừa tung bộ ảnh Trung thu ngọt ngào và gợi cảm, khiến cộng đồng game thủ “đứng ngồi không yên”.
Giá smartphone mới ngày càng cao, khiến điện thoại “second hand” trở thành lựa chọn thông minh.
Trong buổi diễn tập, chiếc Boeing 737 BBJ2 của Không quân Ba Lan bất ngờ phóng mồi bẫy hồng ngoại, tính năng vốn thường gắn với máy bay chiến đấu.
Trong 2 ngày cuối tháng 9, 4 con giáp này đón tài lộc về tay, gặt hái thành công và mở ra bước tiến mới trong công việc và cuộc sống.
Maldives được xem là quốc gia bằng phẳng nhất thế giới khi phần lớn diện tích nằm ngang mực nước biển. Nhiều điều thú vị về nơi này khiến mọi người thích thú.
Bão số 10 Bualoi với gió giật mạnh kèm mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho các trường học và ngành y tế Nghệ An.
Với một loạt ảnh tuyệt đẹp vừa được chia sẻ, Vicky Thiên Trần đã mang đến một không khí đón Trung thu sớm vô cùng lãng mạn và mơ màng.
Nhờ dáng thế độc nhất vô nhị và u cục lớn, hiếm có khó tìm, tác phẩm ổi bonsai mọc ngược khiến nhiều người mê mẩn.
Bổ sung nam việt quất, nho, táo, bưởi và việt quất giúp bảo vệ gan, thận, giảm viêm và tăng cường sức khỏe toàn diện mỗi ngày.
Giao tranh ở mặt trận Pokrovsk tiếp tục diễn biến ác liệt, giao tranh ở phía bắc thành phố đang lâm vào bế tắc; đường tiếp tế hậu cần của Ukraine bị cắt đứt.
Nếu không có nhiều thời gian chăm sóc, hãy chọn những loại rau dễ trồng, cực kỳ tiện lợi, tiết kiệm và an toàn.
Từ những ngày tháng phụ mẹ bán xôi ở chợ, Phương Anh Đào giờ đây trở thành một trong những "ngọc nữ" tài năng của màn ảnh Việt.
Loạt ảnh mới của một mỹ nhân xứ Trung đang gây sốt trên mạng xã hội nhờ phong cách táo bạo và đầy ấn tượng.
Mẫu môtô Honda CB350C Special Edition bản đặc biệt vừa chính thức ra mắt phiên bản mới với thiết kế đẹp vượt thời gian, trang bị và động cơ hiện đại.
Một người dò kim loại đã phát hiện kho báu tiền vàng và đồ trang sức khoảng 1.400 tuổi gần Biển Galilee. Các chuyên gia xác định kho báu có từ thời Byzantine.
Trong lịch sử tiến hóa động vật có vú, Plesiadapis có thể là mắt xích quan trọng giữa loài gặm nhấm và linh trưởng cổ đại.