Loạt ảnh nét nèn nẹt của gái đẹp miền Tây 'đại náo' sân pickleball

Cộng đồng trẻ

Bên cạnh kết quả ấn tượng, Trân Phạm (Banni) còn gây chú với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cân đối và đặc biệt là đôi chân dài hút mắt chẳng kém gì Hoa hậu.

Thiên Anh
Tại 1 giải đấu Pickleball mới đây, Trân Phạm cùng với bạn đấu đã xuất sắc giành giải Ba chung cuộc.
Bên cạnh kết quả ấn tượng, Banni còn gây chú với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cân đối và đặc biệt là đôi chân dài hút mắt chẳng kém gì Hoa hậu.
Tính đến hiện tại, Banni đã theo đuổi pickleball được khoảng nửa năm.
Trong quãng thời gian này, khoản chi mà Banni đầu tư nhiều nhất là tiền đi thi đấu giao lưu các giải phong trào.
Được biết, Banni từng tham gia show hẹn hò Tỏ Tình Hoàn Mỹ vào năm 2021 và khiến dàn "nam thần" xao xuyến vì nhan sắc quá xinh đẹp.
Thời điểm đó gái đẹp miền Tây cho biết vì từ lâu không có cảm giác yêu đương nên cô được một người bạn giới thiệu tham gia chương trình để xem mắt 9 chàng trai.
Nàng hot girl này còn có rất nhiều tài lẻ như biết nấu ăn, cắm hoa, thêu thùa may vá,... nhưng cá tính lại cực kỳ độc lập, mạnh mẽ với sở thích chơi trò cảm giác mạnh, chạy xe mô tô phân khối lớn.
Trong show, Banni đã bị gây ấn tượng mạnh bởi ông bố 1 con Phú Thịnh - "cực phẩm" đến từ Người Ấy Là Ai. Cả hai có nhiều điểm chung, hứa hẹn sẽ tìm hiểu nhau thêm ngoài đời.
Tuy nhiên theo trạng thái trên tài khoản MXH, Banni vẫn đang độc thân. Cô thường chia sẻ nhiều hình ảnh công việc mẫu ảnh và những niềm vui cá nhân như đi du lịch, đánh pickleball, đi cà phê cùng bạn bè,...
Các bài đăng này đều đem đến cảm giác Banni khá nữ tính, dịu dàng nhưng cũng mang năng lượng vui vẻ, tích cực và được lượng tương tác khá lớn từ cư dân mạng. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
