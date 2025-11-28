Hà Nội

Nữ BLV LMHT Kitty gây sốt với cosplay Janna

Số hóa

Nữ BLV LMHT Kitty gây sốt với cosplay Janna

Kitty, nữ BLV LMHT nổi tiếng khiến cộng đồng trầm trồ với màn hóa thân Janna Tiên Kiếm cực mượt.

Thiên Trang (TH)
Kitty, cựu BLV LPL English, ngày càng nổi bật trong cộng đồng LMHT quốc tế.
Mới đây, cô gây chú ý với màn cosplay Janna Tiên Kiếm đầy gợi cảm và tinh tế.
Vóc dáng chuẩn cùng gương mặt Á Đông giúp Kitty hóa thân nhân vật cực thuyết phục.
Trang phục Janna vốn gợi cảm, khi khoác lên càng tôn thêm thế mạnh hình thể của cô.
Người đẹp nhận về hàng loạt lời khen ngợi từ fan LMHT khắp nơi trên thế giới.
So với thời điểm rời LPL English, danh tiếng của Kitty ngày càng phát triển mạnh.
Cô khéo léo theo đuổi phong cách gợi cảm nhưng vẫn giữ hình ảnh tích cực trong mắt fan.
Năm 2026, Kitty được dự đoán sẽ phủ sóng nhiều giải đấu và trở thành KOL nổi bật của LMHT.
