Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Pi Tiên hóa Người Nhện đỏ, game thủ “đứt chuỗi”

Số hóa

Pi Tiên hóa Người Nhện đỏ, game thủ “đứt chuỗi”

Từ bộ đồ Người Nhện đen bí ẩn đến cosplay Người Nhện đỏ rực rỡ, Pi Tiên khiến cộng đồng game thủ náo loạn.

Thiên Trang (TH)
Pi Tiên từng gây sốt với màn nhảy trong trang phục Người Nhện đen đầy táo bạo.
Pi Tiên từng gây sốt với màn nhảy trong trang phục Người Nhện đen đầy táo bạo.
Mới đây, cô nàng tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện trong bộ bodysuit Người Nhện đỏ.
Mới đây, cô nàng tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện trong bộ bodysuit Người Nhện đỏ.
Bộ đồ đỏ - xanh ôm sát khoe trọn đường cong cùng lối makeup trong trẻo tạo sức hút mạnh mẽ.
Bộ đồ đỏ - xanh ôm sát khoe trọn đường cong cùng lối makeup trong trẻo tạo sức hút mạnh mẽ.
Nếu phiên bản đen mang đến sự bí ẩn thì lần này sự rực rỡ khiến người xem khó rời mắt.
Nếu phiên bản đen mang đến sự bí ẩn thì lần này sự rực rỡ khiến người xem khó rời mắt.
Cộng đồng game thủ lập tức “mất bình tĩnh”, nhiều người đùa rằng Pi Tiên là “Phá chuỗi quốc dân”.
Cộng đồng game thủ lập tức “mất bình tĩnh”, nhiều người đùa rằng Pi Tiên là “Phá chuỗi quốc dân”.
Dù chỉ là bộ ảnh tĩnh, độ nóng bỏng và lan tỏa của Pi Tiên vẫn “full công suất”.
Dù chỉ là bộ ảnh tĩnh, độ nóng bỏng và lan tỏa của Pi Tiên vẫn “full công suất”.
Mỗi lần thay đổi phong cách, cô nàng đều tạo sự mới mẻ, chứng minh sức sáng tạo liên tục.
Mỗi lần thay đổi phong cách, cô nàng đều tạo sự mới mẻ, chứng minh sức sáng tạo liên tục.
Với lượt tương tác khủng, Pi Tiên giữ vững phong độ hot girl và hứa hẹn còn khiến fan “đứt chuỗi” dài dài.
Với lượt tương tác khủng, Pi Tiên giữ vững phong độ hot girl và hứa hẹn còn khiến fan “đứt chuỗi” dài dài.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Pi Tiên #Người Nhện #game thủ #cosplay #hot girl #bộ đồ đỏ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT