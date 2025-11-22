Hà Nội

Lily Phan diện áo Pikachu “cực cháy” khiến fan ngất ngây

Số hóa

Nữ streamer Lily Phan gây bão mạng với video thử thách game thủ “giữ chuỗi”, khiến cộng đồng phải đầu hàng.

Thiên Trang (TH)
Lily Phan là cái tên quen thuộc trên TikTok và Facebook Reels với phong cách quyến rũ, vui tính.
Mới đây, cô tung video thử thách “giữ chuỗi” khiến nhiều game thủ vừa xem vừa phải giơ tay đầu hàng.
Trong clip, Lily diện áo bó sát Pikachu vừa đáng yêu vừa gợi cảm, khoe trọn đường cong nóng bỏng.
Màn “cà hẩy” đầy năng lượng cùng những cú rung lắc khiến cộng đồng mạng không kịp trở tay.
Visual của Lily nhận mưa lời khen, từ mái tóc, thần thái cho đến vóc dáng đều hút mắt người xem.
Không chỉ đẹp, Lily còn chăm chỉ tạo content, bắt trend nhanh và liên tục đổi mới hình ảnh.
Từ cosplay, dance cover đến concept táo bạo, mỗi video của cô đều khiến fan mãn nhãn.
Với thử thách áo Pikachu, Lily một lần nữa chứng minh sức hút khó cưỡng và hứa hẹn nhiều video bùng nổ hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
