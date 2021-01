Toàn cảnh vụ bạo loạn ở Điện Capitol trong "ngày định đoạt"

Hôm 6/1, hàng trăm người tham gia một cuộc mít tinh ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) gây hỗn loạn. (Nguồn ảnh: Reuters/AP/Getty) Những người biểu tình quá khích phá cửa vào trong, buộc các nhà lập pháp Thượng viện và Hạ viện phải sơ tán khi đang họp xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Người biểu tình đem theo cờ và băng rôn ủng hộ Tổng thống Trump tiến vào sảnh của tòa nhà Quốc hội. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, các nghị sĩ Mỹ tại cả hai viện đã được yêu cầu sơ tán vì lý do an toàn. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley của Đảng Dân chủ cho biết các hòm phiếu đại cử tri đoàn Mỹ cũng đã được đảm bảo an toàn. Ít nhất 20 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ và một người bị bắn trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 4 trường hợp thiệt mạng trong vụ việc.



Giới lãnh đạo Quốc hội Mỹ thông báo quá trình công nhận kết quả bầu cử tổng thống được nối lại sau khi tòa nhà được dọn dẹp. Ảnh: Cảnh hỗn loạn trước tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Sau khi phiên họp bắt đầu lại, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell chỉ trích đám đông bạo loạn và tuyên bố Quốc hội sẽ chứng nhận người chiến thắng. Ảnh: Bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1. Theo CNN, vào sáng 7/1 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ảnh), với cương vị Chủ tịch Thượng viện, chính thức xác nhận ông Joe Biden, với 306 phiếu đại cử tri nhận được, đã vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ.

Như vậy, ông Biden (ảnh) sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ thứ 46 sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Tổng thống Trump (ảnh) thông báo ông không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử, nhưng cam kết sẽ chuyển giao quyền lực một cách có trật tự cho chính quyền mới vào ngày 20/1 tới. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

