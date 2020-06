Nhìn lại cuộc biểu tình rung chuyển nước Mỹ một tháng qua

Hôm 25/6 đánh dấu một tháng kể từ sau cái chết của George Floyd - người đàn ông da màu 46 tuổi tử vong sau khi bị cảnh sát ghì cổ trong gần 9 phút tại Minneapolis, bang Minnesota. Cái chết của Floyd đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở thành phố Minneapolis và sau đó lan rộng ra nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) Trong một tháng qua, làn sóng biểu tình đã lan ra khắp 50 bang của nước Mỹ và nâng lên thành cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra. Loạt ảnh dưới đây được Reuters đăng tải, ghi lại một số diễn biến chính trong cuộc biểu tình ở Mỹ thời gian qua. Cảnh sát Derek Chauvin, người trực tiếp ghì cổ George Floyd, đã bị buộc tội giết người cấp độ 2; 3 cảnh sát khác tại hiện trường là Lane, Kueng và Tou Thao bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ 2. Ngày 30/5, nhiều thành phố ở Mỹ, bao gồm Atlanta, Los Angeles và Philadelphia,... áp đặt lệnh giới nghiêm do các cuộc biểu tình bạo loạn. Cũng trong ngày 30/5, người biểu tình xô đổ nhiều hàng rào an ninh và đụng độ với cảnh sát bên ngoài Nhà Trắng. Ngày 4/6, cảnh sát ở Buffalo, New York, bị đình chỉ sau khi xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh ông Martin Gugino, 75 tuổi, nằm trên mặt đất do bị hai cảnh sát xô ngã trong cuộc đụng độ. Ngày 7/6, một vụ lao xe, nổ súng vào đám đông xảy ra tại Seattle, Washington, khi hàng trăm người tập trung biểu tình phản đối cái chết của George Floyd. Vụ xả súng khiến một thanh niên 27 tuổi có tên Daniel bị thương ở cánh tay. Ngày 8/6, lễ tang của nạn nhân da màu George Floyd diễn ra tại một nhà thờ ở Houston, bang Texas. Rất đông người đã tới dự. Từ tối 8/6, hàng trăm người biểu tình ở Mỹ đã chiếm một khu vực ở quận Capitol Hill, thành phố Seattle (Washington), và gọi đó là "khu tự trị". Hành động này diễn ra sau khi cảnh sát Seattle ở tòa nhà East Precinct di chuyển rào chắn ngăn đường phố và rời đồn cảnh sát nhằm giảm bớt căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng hành pháp. Ngày 10/6, cảnh sát thành phố Boston, bang Massachusetts, phong tỏa khu vực xung quanh bức tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus bị phá hoại trên đại lộ Atlantic. Được biết, phần đầu của bức tượng đã bị tháo rời và vứt xuống mặt đất. Cảnh sát Mỹ đã bắn chết thanh niên da màu Rayshard Brooks gần nhà hàng Wendy's hôm 12/6, sau khi người này được cho là đã chống trả và chĩa súng về phía cảnh sát lúc bị bắt giữ và truy đuổi. Một điều tra viên của cơ quan giám định y tế Fulton thông báo, kết quả khám nghiệm tử thi vào ngày 14/6 cho thấy Brooks, 27 tuổi, tử vong vì mất máu và chấn thương nội tạng bởi hai vết thương do súng đạn. Cái chết của anh là một vụ giết người. Cái chết của Brooks đã khiến cư dân Atlanta phẫn nộ, đổ xuống đường biểu tình hôm 13/6. Ngày 23/6, cảnh sát Mỹ đã được triển khai để giải tán đám đông người biểu tình gần Nhà Trắng. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra bên ngoài Nhà Trắng sau khi người biểu tình quá khích tìm cách kéo đổ bức tượng của cố Tổng thống Mỹ Andrew Jackson tại Công viên Lafayette. Gần đây, nhiều vụ kéo đổ tượng của những nhân vật lịch sử tại Mỹ có liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc đã xảy ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng những người phá hủy các di tích của Mỹ thuộc tài sản liên bang sẽ bị bắt giữ và đối mặt với án tù. Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)

