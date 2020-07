Nguy cơ làn sóng COVID-19 thứ hai: Mỹ-Trung-Hàn "lo sốt vó"

Hàng trăm ca lây nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận ở Trung Quốc trong vài tuần qua. Ngày 28/6, Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với gần nửa triệu dân tại vùng An Tân thuộc tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 150 km. Ảnh: Reuters. Cơ quan chức năng cho biết An Tân sẽ “hoàn toàn bị phong tỏa và kiểm soát” sau khi nhiều ca nhiễm virus corona mới được phát hiện tại nơi này. Ảnh: Reuters. Cơ quan phòng chống dịch tại An Tân cho biết, mỗi gia đình chỉ được phép cho một người ra ngoài một lần mỗi ngày để mua nhu yếu phẩm như thực phẩm và thuốc men. Ảnh: Reuters. Trước đó, tối 16/6, Bắc Kinh tiến hành phong tỏa một phần, đóng cửa trường học, ban bố thêm nhiều biện pháp hạn chế mới...nhằm đối phó với sự lây lan của dịch bệnh từ ổ dịch COVID-19 mới bùng phát tại khu chợ đầu mối nông sản Tân Phát Địa. Ảnh: Reuters. Ngày 17/6, chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng đã hủy ít nhất 1.255 chuyến bay đến và đi từ thành phố này, chiếm gần 70% toàn bộ các chuyến bay. Chính quyền Bắc Kinh cũng yêu cầu người dân tránh "những di chuyển không cần thiết" ra khỏi thủ đô, tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho người có liên quan,....Ảnh: AP. Đến ngày 26/6, chính quyền quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa áp dụng đối với 7 khu vực tại Bắc Kinh. Ảnh: AN. Tuy nhiên, giới chức y tế Bắc Kinh hôm 29/6 khẳng định họ vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ổ dịch COVID-19 mới liên quan đến chợ Tân Phát Địa ở thành phố này. Ảnh: AJ. "Tình hình hiện tại vẫn nghiêm trọng và phức tạp. Chúng ta không được nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Chúng ta không được cho virus cơ hội lây lan. Chúng ta phải luôn nỗ lực để đi trước một bước", ông Xu Hejian, một quan chức của Bắc Kinh, phát biểu. Ảnh: Getty. Hồi tháng 5, khoảng 108 triệu người dân tại khu vực đông bắc Trung Quốc bị phong tỏa trở lại khi một ổ dịch COVID-19 mới bùng phát gây cản trở cho việc hồi phục kinh tế, trở lại cuộc sống bình thường của nước này. Ảnh: Xinhua. Tại Mỹ, tình trạng lây nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong tuần qua tại các bang Texas, Alabama, Arizona, California, Florida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, South Carolina và Wyoming. Ảnh: Reuters. Ngày 25/6, Thống đốc bang Texas Greg Abbott quyết định tạm thời dừng việc tái khởi động nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan với tốc độ “chóng mặt” trong những ngày gần đây. Ảnh: Reuters. Texas đã ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến, hơn 6.000 ca trong ngày 22/6. “Lệnh tạm thời dừng mở cửa trở lại hoạt động kinh tế sẽ giúp chính quyền bang ngăn chặn hiệu quả tình hình lây lan của dịch bệnh”, Thống đốc Abbott cho hay. Ảnh: Reuters. Số ca nhiễm tăng đột biến tại bang Texas chứng tỏ đại dịch COVID-19 đang có dấu hiệu tái bùng phát hoặc số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh do các bang đã sớm dỡ bỏ biện pháp hạn chế. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, nguy cơ đại dịch COVID-19 tái bùng phát trên quy mô rộng tại Hàn Quốc cũng ngày càng hiện hữu khi đợt lây nhiễm COVID-19 thứ hai đã xuất hiện tại thủ đô Seoul. Ảnh: Xinhua. Được biết, ngay khi Hàn Quốc tuyên bố nới lỏng giãn cách xã hội vào tháng 5, số ca nhiễm mới lại tăng đột biến. Nguy cơ lây nhiễm là rất lớn bởi quy định giãn cách xã hội không được đảm bảo như trước. Ảnh: Reuters. Thị trưởng Seoul, ông Park Won Soon, cảnh báo nếu tỷ lệ lây nhiễm gần đây tiếp diễn, Seoul sẽ sớm ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày. Ông cho biết thủ đô Seoul có thể sẽ cần tái áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nếu tình hình ngày càng xấu hơn. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

