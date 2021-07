Indonesia trở thành tâm dịch COVID-19 ở Châu Á: Những con số gây sốc

Indonesia đã vượt số ca mắc COVID-19 hàng ngày của Ấn Độ, trở thành tâm dịch COVID-19 mới ở Châu Á. (Nguồn ảnh: Reuters) Ngày 15/7, Indonesia tiếp tục ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 cao nhất, với 56.757 ca, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên hơn 2,7 triệu người. Indonesia cũng ghi nhận thêm 982 ca tử vong do COVD-19 trong ngày 15/7, nâng tổng số ca tử vong lên thành 70.192 ca kể từ đầu đại dịch. Được biết, hôm 15/7 là ngày thứ hai liên tiếp Indonesia ghi nhận hơn 50.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày, và là ngày thứ 4 liên tiếp quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận trên 40.000 ca/ngày. Trước đó, ngày 14/7, Indonesia ghi nhận kỷ lục hơn 54.000 ca mắc mới COVID-19, cao gấp gần 7 lần so với mức 8.000 ca/ngày hồi đầu tháng 6/2021. Đáng lo ngại hơn là Indonesia có số ca nhiễm hàng ngày cao hơn Ấn Độ, dù dân số chỉ bằng 1/5 dân số Ấn Độ. Hiện tại, Indonesia có khoảng 132 ca nhiễm/1 triệu người, trong khi Ấn Độ là 26 ca/1 triệu người. Tỷ lệ ca tử vong trên đầu người ở Indonesia cũng cao hơn Ấn Độ: Indonesia có 3 ca tử vong/1 triệu dân so với chưa đầy 1 ca tử vong/1 triệu dân ở Ấn Độ. Các nhà dịch tễ học cho rằng, số ca mắc COVID-19 mới trên thực tế ở Indonesia có thể còn cao hơn nhiều so với báo cáo chính thức. Theo kết quả của một cuộc khảo sát huyết thanh do các nhà nghiên cứu Indonesia tiến hành, 91,9% ca mắc COVID-19 tại thủ đô Jakarta chưa được phát hiện. Hôm 13/7, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Sadikin cho biết tỷ lệ giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 ở 12 tỉnh đã vượt 70%. Tỷ lệ này tại thủ đô Jakarta còn lên tới gần 90%. Theo nhà dịch tễ học từ Đại học Griffith Australia, Dicky Budiman, 80-85% những người bị mắc COVID-19 ở Indonesia đang tự cách ly tại nhà của họ. Do vậy, Indonesia cần phải tăng cường các chương trình thăm khám tại nhà, nếu không, tỷ lệ tử vong sẽ ngày một cao. Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan cảnh báo số ca mắc COVID-19 của nước này có thể sẽ tiếp tục tăng thời gian tới. Indonesia đã chuẩn bị cho kịch bản 100.000 ca COVID-19/ngày. "Chúng tôi đang ở trong kịch bản tồi tệ nhất. Nếu số ca nhiễm rơi vào khoảng 60.000 ca nhiễm/ngày hoặc nhiều hơn một chút, chúng tôi vẫn sẽ đối phó được. Hy vọng con số này sẽ không nhảy lên 100.000/ngày, song chúng tôi đã chuẩn bị cho trường hợp kịch bản này xảy ra", ông Pandjaitan nói trong cuộc họp báo hôm 15/7. Trong khi đó, nhà dịch tễ học Indonesia Dicky Budiman từ Đại học Griffith nhận định, Indonesia sẽ không chỉ là tâm dịch của Châu Á mà còn của cả thế giới với đỉnh dịch có thể lên tới 400.000 ca mỗi ngày. Giới chuyên gia cho rằng số ca mắc COVID-19 tại Indonesia liên tục tăng trong vài tuần qua là do hệ quả của kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr hồi tháng 5 cùng với sự xuất hiện của các biến thể mới nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh, chẳng hạn như biến thể Delta. Mời độc giả xem thêm video: Cần thêm nghiên cứu về vaccine với các biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTV)

