Dấu ấn Tổng thống Trump trong 4 năm cầm quyền

Trong 4 năm vừa qua, Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều quyết định và chính sách có ảnh hưởng lớn đến nước Mỹ và cả thế giới. Ảnh: Getty. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 1/2017, ông đã ký sắc lệnh đầu tiên chỉ thị giảm gánh nặng kinh tế từ Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare), sau đó là một loạt sắc lệnh như ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và cắt giảm các quy định của chính phủ. Ảnh: Getty. Về đối ngoại, ông Trump đảo ngược nhiều chính sách của các chính phủ tiền nhiệm; rút quân khỏi các điểm nóng, yêu cầu đồng minh chia sẻ trách nhiệm, đàm phán lại các thỏa thuận bị cho là không có lợi cho nước Mỹ - như Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ, Canada, và Mexico; rút Mỹ khỏi nhiều tổ chức quốc tế, hiệp ước, và đặc biệt là phát động cuộc chiến thương mại nhằm vào Trung Quốc. Ảnh: CT. Năm 2017, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Ảnh: AP. Tháng 5/2018, ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ảnh: LAT. Tiếp đến, Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung (INF) với Nga. Ảnh: The Hill. Vào tháng 7/2020, Mỹ chính thức khởi động tiến trình rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ảnh: LAT. Trong 4 năm vừa qua, ông Trump cũng "ghi điểm" khi đạt được một số thành công về mặt ngoại giao, gần đây nhất là thỏa thuận bình thường hóa quan hệ lịch sử giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Ảnh: Politico. Tổng thống Trump đã cho xây dựng bức tường biên giới ngăn cách Mỹ và Mexico mà ông từng cam kết hồi năm 2016. Ảnh: TT. Đáng chú ý, trong năm 2018, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cái bắt tay lịch sử đầu tiên kéo dài 12 giây khi gặp nhau tại khách sạn Capella vào khoảng 9h04 (giờ địa phương) sáng 12/6, trước khi bước vào hội đàm Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: AN. Trong năm 2019, Tổng thống Trump đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hai lần: Lần đầu tiên tại Hà Nội (Việt Nam) vào tháng 2/2019 và lần tiếp theo ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ngày 30/6. Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến Triều Tiên. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump - Họ là ai?

