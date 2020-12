Bộ trưởng Quốc phòng tương lai của Mỹ từng được lòng ông Obama ra sao?

Truyền thông đưa tin, ngày 7/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden quyết định đề cử tướng nghỉ hưu Lloyd Austin (ảnh) làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nội các sắp thành lập của ông. Ảnh: Getty. Nếu chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, Tướng Lloyd Austin, 67 tuổi, sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Newsweek. Được biết, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama (trái), tướng Lloyd Austin từng chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông và nhận được sự tín nhiệm của ông Obama. Ảnh: Reuters. Theo The Guardian, Tướng Austin là Tư lệnh Quân đoàn đa quốc gia-Iraq tại Baghdad vào năm 2008 khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống Mỹ, và ông trở lại lãnh đạo Quân đội Mỹ từ năm 2010 đến 2011. Ảnh: NYT. Tướng Lloyd Austin từng là Phó Tham mưu trưởng người da màu đầu tiên của Quân đội Mỹ, vị trí số 2 trong quân đội, trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/2012 đến ngày 8/3/2013. Ảnh: Scroll. Vào ngày 6/12/2012, Lầu Năm Góc thông báo rằng Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đề cử ông Austin làm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: AP. Ông Austin được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vị trí này vào ngày 5/3/2013 và chính thức nhậm chức vào ngày 22/3/2013, trở thành là người da màu đầu tiên lãnh đạo CENTCOM. Ông về hưu năm 2016. Ảnh: US Army. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Tư lệnh CENTCOM, ông Austin xây dựng và bắt đầu thực hiện một chiến lược quân sự của Mỹ nhằm chống lại các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Ảnh: EPA. Được biết, ông Austin đã tham gia vào cuộc Chiến tranh Iraq từ đầu đến cuối. Ông từng là trợ lý chỉ huy của Sư đoàn Bộ binh 3 trong cuộc tấn công (của Mỹ và liên quân) vào Iraq hồi tháng 3/2003, và giám sát việc rút quân vào năm 2011. Ảnh: AT. The Guardian cho biết, tướng Austin nhận được sự ngưỡng mộ của chính quyền Obama vì sự cống hiến của ông trong công việc, mặc dù ông không đồng ý với quyết định rút quân khỏi Iraq hoàn toàn của ông Obama vào tháng 12/2011. Ảnh: Wikipedia. Tướng Austin nổi tiếng về khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, chính trực và một trí tuệ sắc bén. Khi ông Austin nghỉ hưu vào năm 2016, cựu Tổng thống Barack Obama đã ca ngợi “tính cách và năng lực” cũng như khả năng phán đoán và lãnh đạo của vị tướng này. Ảnh: Nhà Trắng. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

Truyền thông đưa tin, ngày 7/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden quyết định đề cử tướng nghỉ hưu Lloyd Austin (ảnh) làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nội các sắp thành lập của ông. Ảnh: Getty. Nếu chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, Tướng Lloyd Austin, 67 tuổi, sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Newsweek. Được biết, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama (trái), tướng Lloyd Austin từng chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông và nhận được sự tín nhiệm của ông Obama. Ảnh: Reuters. Theo The Guardian, Tướng Austin là Tư lệnh Quân đoàn đa quốc gia-Iraq tại Baghdad vào năm 2008 khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống Mỹ, và ông trở lại lãnh đạo Quân đội Mỹ từ năm 2010 đến 2011. Ảnh: NYT. Tướng Lloyd Austin từng là Phó Tham mưu trưởng người da màu đầu tiên của Quân đội Mỹ, vị trí số 2 trong quân đội, trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/2012 đến ngày 8/3/2013. Ảnh: Scroll. Vào ngày 6/12/2012, Lầu Năm Góc thông báo rằng Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đề cử ông Austin làm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: AP. Ông Austin được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vị trí này vào ngày 5/3/2013 và chính thức nhậm chức vào ngày 22/3/2013, trở thành là người da màu đầu tiên lãnh đạo CENTCOM. Ông về hưu năm 2016. Ảnh: US Army. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Tư lệnh CENTCOM, ông Austin xây dựng và bắt đầu thực hiện một chiến lược quân sự của Mỹ nhằm chống lại các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Ảnh: EPA. Được biết, ông Austin đã tham gia vào cuộc Chiến tranh Iraq từ đầu đến cuối. Ông từng là trợ lý chỉ huy của Sư đoàn Bộ binh 3 trong cuộc tấn công (của Mỹ và liên quân) vào Iraq hồi tháng 3/2003, và giám sát việc rút quân vào năm 2011. Ảnh: AT. The Guardian cho biết, tướng Austin nhận được sự ngưỡng mộ của chính quyền Obama vì sự cống hiến của ông trong công việc, mặc dù ông không đồng ý với quyết định rút quân khỏi Iraq hoàn toàn của ông Obama vào tháng 12/2011. Ảnh: Wikipedia. Tướng Austin nổi tiếng về khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, chính trực và một trí tuệ sắc bén. Khi ông Austin nghỉ hưu vào năm 2016, cựu Tổng thống Barack Obama đã ca ngợi “tính cách và năng lực” cũng như khả năng phán đoán và lãnh đạo của vị tướng này. Ảnh: Nhà Trắng. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)