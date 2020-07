Bất ngờ thân thế cựu ứng viên Tổng thống Mỹ tử vong vì COVID-19

NBC News đưa tin ngày 30/7, cựu ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, ông Herman Cain, nhập viện hôm 1/7 sau khi được xác định mắc COVID-19. Đầu tuần này, ông phải chuyển sang thở oxy. Ảnh: AP.



Sau nhiều ngày chiến đấu với COVID-19, hôm 30/7 vừa qua, truyền thông Mỹ dẫn tuyên bố trên trang web riêng của ông Herman Cain cho biết, ông Cain qua đời ở tuổi 74. Ảnh: Reuters.



Hiện chưa rõ ông Cain nhiễm virus SARS-CoV-2 từ đâu. Ảnh: AP.



Ông Herman Cain sinh ngày 13/12/1945 tại Memphis, bang Tennessee. Cựu ứng viên tổng thống từng chia sẻ rằng, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình "nghèo khó nhưng hạnh phúc". Ảnh: AP.



Năm 1967, Cain tốt nghiệp trường Đại học Morehouse chuyên ngành Toán học. Năm 1971, ông nhận bằng Thạc sĩ Khoa học ngành Khoa học Máy tính của Đại học Purdue. Trong thời gian học tại Purdue, ông cũng làm việc cho Bộ Hải quân Mỹ. Ảnh: NBC News.



Sau khi hoàn thành bằng Thạc sĩ, Cain bắt đầu làm việc cho Công ty Coca-Cola tại Atlanta với vị trí chuyên viên phân tích hệ thống máy tính. Ảnh: The Hill.



Năm 1977, ông chuyển đến Minneapolis để gia nhập Pillsbury, trở thành người đứng đầu bộ phận Phân tích Kinh doanh của công ty này vào năm 1978. Ảnh: AP.



Trong khoảng thời gian 1986-1996, ông là Giám đốc điều hành của hãng pizza God Father's. Từ năm 1992-1996, Cain là Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Thành phố Kansas. Ảnh: AP.



Năm 1996, ông trở thành cố vấn kinh tế cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên Bob Dole. Ảnh: AP.



Tháng 5/2011, ông Cain ra tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên Đảng Cộng hòa. Ông nhanh chóng thu hút sự chú ý với kế hoạch cải cách thuế. Tuy nhiên, sau khoảng 7 tháng, Cain rút khỏi cuộc đua do các cáo buộc quấy rối tình dục, dù ông phủ nhận cáo buộc này. Ảnh: AP.



Herman Cain tiếp tục tham gia tranh cử để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2020 từ những ngày đầu, song sau đó ông quyết định rút lui và quay sang ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty.



Cain là một trong những người có mặt tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Tulsa, bang Oklahoma, ngày 20/6. Được biết, ít nhất 8 thành viên trong đội ngũ của ông Trump nhiễm COVID-19 sau sự kiện này. Ảnh: CNN.



Theo Tim Murtaugh, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, Cain đã không gặp ông Trump trong cuộc vận động ở Tulsa. Ảnh: Ông Cain phát biểu trong một sự kiện ở Reno, bang Nevada, năm 2012. Getty. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

