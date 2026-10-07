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Kinh doanh - Địa ốc

Novaland báo lãi 9 tháng gấp 1,5 lần kế hoạch năm 2026

Kết quả kinh doanh dự kiến của Novaland tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp bác bỏ tin đồn về việc mất khả năng hoạt động lan truyền trên mạng.

Trần Trân

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm

Ngày 6/10/2026, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) công bố kết quả kinh doanh dự kiến quý III và 9 tháng đầu năm. Doanh thu thuần hợp nhất quý III ước vượt 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của tập đoàn dự kiến đạt trên 10.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế vượt 2.800 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này tương đương khoảng 1,5 lần chỉ tiêu cả năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Đẩy nhanh bàn giao, tiến triển pháp lý tại Aqua City

Novaland cho biết kết quả cải thiện gắn với việc tăng tốc bàn giao sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm, chủ yếu tại Victoria Village với hơn 800 căn hộ và tại Aqua City. Hơn 1.250 giấy chứng nhận (sổ hồng) cũng đã được cấp tại các dự án.

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Về pháp lý, cuối tháng 9, tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất cụ thể cho 8 phân khu thuộc cụm dự án Aqua City. Đây là cơ sở để xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trong quá trình điều chỉnh quy hoạch. Trước đó, hàng nghìn căn nhà tại dự án đã được cơ quan quản lý xây dựng xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Tổng số tiền Novaland đã nộp ngân sách nhà nước lũy kế ước tính đạt 20.367 tỷ đồng. Một trong các dự án được nhắc đến là Khu đô thị Aqua Riverside City thuộc đô thị Aqua City, nơi một phần dự án đã hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Novaland khẳng định tin đồn là sai sự thật

Cùng ngày công bố kết quả kinh doanh, Novaland phát thông cáo bác bỏ những nội dung trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông cho rằng doanh nghiệp “phá sản” hoặc “mất khả năng hoạt động”. Tập đoàn khẳng định các thông tin này là sai trái, bịa đặt, không phản ánh đúng tình trạng pháp lý cũng như hoạt động thực tế của công ty.

Theo doanh nghiệp, nội dung suy diễn có thể gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín, đồng thời tác động đến tâm lý và quyền lợi hợp pháp của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và người lao động. Novaland cho biết vẫn đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan.

Tập đoàn đề nghị tổ chức, cá nhân rà soát, gỡ bỏ hoặc đính chính nội dung chưa được kiểm chứng; đồng thời khuyến nghị xác minh thông tin qua nguồn chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp trước khi đăng tải. Novaland cho biết đã báo cáo cơ quan chức năng về thông tin bịa đặt, vu khống để xử lý theo quy định pháp luật và cam kết tiếp tục công bố thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

#Novaland #Kết quả kinh doanh #Lợi nhuận 2026 #Dự án Aqua City #Tin đồn phá sản

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Chủ đầu tư Aqua City lỗ bán niên hơn 70 tỷ, nợ phải trả cao gấp 6 lần vốn

Dù nợ phải trả giảm hơn 1.300 tỷ đồng, Thành phố Aqua vẫn lỗ bán niên trên 70 tỷ đồng với áp lực nợ gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu.

Công ty TNHH Thành phố Aqua – chủ đầu tư khu đô thị Aqua City tại Đồng Nai – ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 70 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, theo báo cáo tài chính vừa công bố. Kết quả này đảo chiều so với lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong năm 2024 và tiếp tục cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang đối mặt nhiều thách thức.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Thành phố Aqua đạt khoảng 11.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu tăng lên 1.608 tỷ đồng, bao gồm 845 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu và khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ước tính 762 tỷ đồng.

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