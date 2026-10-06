Thuế đất bỏ hoang: Đề xuất 0,2%, không hạn mức

Để sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả hơn, Bộ Tài chính đã trình Bộ Tư pháp xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định về việc đánh thuế đối với đất bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Thuế suất mới và mục tiêu

Theo đề xuất, thuế suất dự kiến áp dụng là 0,2% trên toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, chậm hoặc không đưa vào sử dụng, không phân biệt trong hay ngoài hạn mức. Quy định này nhằm thể chế hóa Nghị quyết 21 của Trung ương, khuyến khích sử dụng đất hiệu quả, hạn chế tình trạng đầu cơ và góp phần lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Bối cảnh và quy định hiện hành

Hiện tại, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã có quy định về thuế suất đối với đất ở, bao gồm 0,03% cho đất trong hạn mức, 0,07% cho diện tích vượt tối đa 3 lần hạn mức và 0,15% cho phần vượt quá 3 lần hạn mức. Mức 0,15% cũng áp dụng cho đất sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về thuế suất cho đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Quan điểm chuyên gia và đề xuất khác

Các chuyên gia đã kiến nghị cần làm rõ tiêu chí xác định đất bỏ hoang để tránh ảnh hưởng đến các dự án gặp vướng mắc khách quan. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng nếu được áp dụng đồng bộ, cơ chế này có thể thay đổi hành vi sử dụng đất, giảm tình trạng găm giữ đất.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất giữ nguyên quy định thu thuế 0,2% đối với đất lấn, chiếm. Mặc dù trước đó dự thảo đã bỏ sắc thuế này, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng việc thu thuế là cần thiết để tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Dự kiến, luật sửa đổi này sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp ngày 17/10, có hiệu lực từ 01/01/2027.