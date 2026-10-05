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Kinh doanh - Địa ốc

Áp lực gia tăng giá bán trên phiên bản kỷ niệm của iPhone

Đánh dấu cột mốc hai thập kỷ xuất hiện trên thị trường, Apple được cho là sẽ bỏ qua phiên bản iPhone 19 để ra mắt thế hệ iPhone 20 lột xác toàn diện.

Bảo Châu

Dòng sản phẩm cao cấp iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max dự kiến ra mắt vào tháng 9/2027 có thể đánh dấu bước ngoặt thiết kế lớn nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây. Để kỷ niệm cột mốc 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện vào năm 2007, hãng công nghệ Mỹ được đồn đoán sẽ bỏ qua tên gọi iPhone 19 để tiến thẳng lên thế hệ iPhone 20 với nhiều cải tiến mang tính biểu tượng.

Theo rò rỉ từ tài khoản Digital Chat Station trên Weibo, iPhone 20 Pro và 20 Pro Max sẽ nâng kích thước màn hình lên lần lượt 6,41 inch và 6,96 inch. So với mức 6,27 inch và 6,86 inch trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max (Apple làm tròn là 6,3 inch và 6,9 inch), màn hình hai bản mới tăng nhẹ khoảng 0,14 inch và 0,10 inch.

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(Ảnh: Ice Universe/X)

Dù mức tăng trên lý thuyết không quá lớn, công nghệ thu hẹp đường viền sẽ giúp tối ưu diện tích hiển thị thực tế đáng kể. Điều này đưa phiên bản iPhone 20 Pro Max tiến sát mốc màn hình 7 inch.

Động thái nới rộng màn hình này nằm trong chiến lược đa dạng hóa kiểu dáng thiết bị của Apple. Đơn cử, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên có tên iPhone Duo dự kiến lên kệ vào ngày 23/10 tới sở hữu màn hình bên trong đạt 7,6 inch khi mở hoàn toàn.

Nâng cấp toàn diện mặt kính và cụm điều khiển

Bên cạnh kích thước, ngoại hình của thiết bị cũng được dự đoán có sự thay đổi căn bản. Củng cố các nhận định trước đó từ Mark Gurman (Bloomberg), thế hệ iPhone cao cấp mới sẽ ứng dụng cấu trúc kính cong 4 cạnh (quad-curved). Khi đó, mặt kính trước và sau sẽ uốn cong tràn sang các cạnh, kết hợp cùng dải kim loại gia cố ở chính giữa để giữ độ chắc chắn cho thân máy. Kỹ thuật này giúp viền màn hình gần như biến mất khi nhìn trực diện, tạo hiệu ứng thị giác như một khối kính liền mạch, khác biệt hoàn toàn so với chất liệu khung nhôm kết hợp kính ceramic hiện nay trên iPhone 18 Pro.

Mặt trước của máy cũng ghi nhận sự tinh chỉnh ở khu vực điều khiển khi Dynamic Island được thu gọn đáng kể. Apple được cho là sẽ tối giản diện tích hiển thị thông báo và cảnh báo hệ thống bằng cách chuyển sang sử dụng lỗ đục kích thước nhỏ dành riêng cho camera selfie.

Áp lực gia tăng giá bán trên phiên bản kỷ niệm

Cùng với những thay đổi về diện mạo, chi phí sản xuất tăng cao do linh kiện kính cong phức tạp và màn hình kích thước lớn được dự báo sẽ tạo áp lực lên giá bán của dòng iPhone mới. Theo phân tích từ trang tin CNET, thiết kế mang tính biểu tượng nhân cột mốc 20 năm có thể trở thành cơ sở để Apple thiết lập một mặt bằng giá khởi điểm mới cho phân khúc cao cấp.

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Hình ảnh minh hoạ iPhone 20. (Ảnh: SaranByte)

Tiền lệ thiết lập mặt bằng giá mới từng diễn ra vào năm 2017 khi Apple tung ra iPhone X kỷ niệm 10 năm với giá 999 USD (khoảng 22,7 triệu đồng tại thời điểm đó) - cao hơn đáng kể so với mức 649 USD (khoảng 14,7 triệu đồng) của iPhone 7 hay 799 USD (khoảng 18,1 triệu đồng) của iPhone 8 Plus. Hiện tại, thế hệ iPhone 18 series vốn đã có giá rất cao, khởi điểm lần lượt từ 999 USD (khoảng 28,99 triệu đồng) và 1.199 USD (khoảng 34,99 triệu đồng) do chi phí gia công linh kiện và vật liệu cao cấp đắt đỏ.

Việc iPhone 20 Pro Max tiếp tục gánh thêm chi phí gia công mặt kính uốn cong 4 cạnh cùng tấm nền lớn kỷ lục được dự báo sẽ đẩy giá khởi điểm của mẫu máy kỷ niệm này thiết lập một mốc đỉnh mới so với các thế hệ tiền nhiệm.

Mời quý độc giả xem video: Cảnh báo lừa đảo “trúng thưởng iPhone 18 Pro Max”/ Nguồn: VTV24
#iPhone 2027 #Thiết kế kính cong #màn hình lớn #iPhone 20 Pro #Apple #công nghệ

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