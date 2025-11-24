Nong bóng phủ thuốc cứu cụ bà 91 tuổi thoát nhồi máu cơ tim

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã thành công cứu trái tim bị tổn thương nghiêm trọng cho cụ bà 91 tuổi mắc nhiều bệnh nền phức tạp bằng kỹ thuật nong bóng mạch vành hiện đại, ít xâm lấn.

Bài toán khó khi can thiệp mạch vành cho người cao tuổi nhiều bệnh nặng

Ở tuổi 91, cụ V.T.M., mắc nhiều bệnh lý nặng như suy tim, suy thận, đái tháo đường và hẹp cả ba nhánh mạch vành. Trước đây, dù được khuyên can thiệp tái thông mạch vành tại một bệnh viện địa phương nhưng gia đình cụ vẫn trì hoãn do lo ngại tuổi cao và sức khỏe yếu nên chỉ điều trị bằng thuốc tại nhà.

Gần đây, tình trạng tăng nặng, khiến cụ thường xuyên đau ngực dữ dội, khó thở, mệt mỏi và mất ngủ kéo dài khiến gia đình lo lắng nên quyết định đưa đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Thông qua kết quả chụp CT mạch vành 2560 lát cắt các bác sĩ đã phát hiện nhiều mảng xơ vữa và vôi hóa lan tỏa ở cả ba nhánh động mạch vành, trong đó động mạch liên thất trước - mạch máu giữ vai trò chính trong việc cung cấp máu cho tim đã bị hẹp nặng.

Người bệnh thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu - Ảnh BVCC

"Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể bị nhồi máu cơ tim và đối mặt với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào", Ths.Bs Nguyễn Đình Công - Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh nhấn mạnh.

Cũng theo bác sĩ Công, can thiệp cho những ca bệnh cao tuổi như cụ M. luôn là thách thức lớn. Người bệnh đã điều trị nội khoa nhưng không còn hiệu quả, trong khi can thiệp tái thông mạch vành lại tiềm ẩn nhiều rủi ro do tuổi cao, thành mạch vành xơ cứng, vôi hóa nặng, lòng mạch nhỏ và yếu, khiến việc đặt stent rất khó khăn.

Phức tạp hơn nữa khi cụ có thể trạng suy kiệt và nhiều bệnh nền phức tạp. Thời gian thủ thuật kéo dài có thể làm tăng nguy cơ biến chứng và làm chậm quá trình hồi phục sau can thiệp.

"Việc cố gắng đặt stent có thể dẫn đến hình thành huyết khối trong stent. Bên cạnh đó, bệnh nhân buộc phải dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kéo dài, làm tăng nguy cơ chảy máu", bác sĩ Công nhấn mạnh.

Nong bóng phủ thuốc hướng đi mới trong can thiệp mạch vành cho người cao tuổi

Đứng trước bài toán nan giải ấy, ê-kíp bác sĩ đã quyết định lựa chọn kỹ thuật "nong bóng phủ thuốc" - một hướng đi mới trong can thiệp mạch vành khi không cần đặt stent. Phương pháp này giúp mở rộng lòng mạch, tái thông dòng máu nuôi tim trong thời gian ngắn mà vẫn hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng và đảm bảo an toàn lâu dài cho người bệnh cao tuổi.

Nong bóng phủ thuốc là lựa chọn can thiệp mạch vành tối ưu cho người cao tuổi - Ảnh BVCC

Trước khi tiến hành nong bóng phủ thuốc, các bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để loại bỏ mảng xơ vữa và vôi hóa bám chặt trong lòng mạch để "mở đường" cho quá trình nong bóng diễn ra thuận lợi.

Cùng với đó là sự hỗ trợ của hệ thống Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) giúp các bác sĩ xác định chính xác vị trí và mức độ tổn thương. Với sự chuẩn bị kỹ càng, ê - kíp thuận lợi bơm bóng phủ thuốc tại đoạn II và III của động mạch liên thất trước giúp giải phóng lớp thuốc chống tái hẹp trực tiếp lên thành mạch.

Ê - kíp can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tiến hành nong bóng phủ thuốc để tái thông mạch vành cho người bệnh - Ảnh BVCC

Chỉ trong vòng chưa đầy 45 phút, dòng máu trong động mạch vành đã được khơi thông hoàn toàn. Cụ M. nhanh chóng ổn định sức khỏe, không cần hồi sức tích cực và được chuyển về phòng chăm sóc để theo dõi. Sau hai ngày, cụ đã tự đi lại, ăn uống, trò chuyện vui vẻ cùng người thân và đủ điều kiện sức khỏe để ra viện trong niềm hân hoan của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Nong bóng phủ thuốc là xu hướng can thiệp mạch vành hiện đại đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều trung tâm tim mạch lớn trên thế giới. Các nghiên cứu cho thấy phương pháp này mang lại hiệu quả tương đương đặt stent, nhưng có nhiều ưu điểm vượt trội: Không để lại khung kim loại trong lòng mạch, giúp mạch máu duy trì khả năng co giãn tự nhiên. Từ đó, giảm nguy cơ biến chứng như tắc mạch, rách mạch.

Sức khỏe cụ M. hồi phục tốt và được ra viện sau 2 ngày - Ảnh BVCC

"Đối với trường hợp người bệnh cao tuổi, nhiều bệnh nền và các tổn thương mạch vành phức tạp như cụ M., phương pháp này đem lại hiệu quả cao khi không cần phẫu thuật mở, giúp rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục. Đồng thời, người bệnh có thể giảm thời gian phải sử dụng thuốc chống đông, từ đó giảm nguy cơ chảy máu", bác sĩ Công chia sẻ thêm.