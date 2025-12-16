Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bộ Y tế tăng cường kiểm tra thuốc, mỹ phẩm trước Tết Nguyên đán

Cục Quản lý Dược phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm từ nay đến cuối tháng 3/2026 để ngăn chặn hàng giả, hàng lậu.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 5138/QLD-MP ngày 15/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Theo Cục Quản lý Dược, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 8660/BYT-QLD ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trong những tháng cuối năm 2025, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng trên địa bàn (Quản lý thị trường, Công an, Hải quan…) triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở công bố, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm từ ngày 15/12/2025 đến ngày 31/3/2026.

Nội dung kiểm tra bao gồm tính pháp lý của cơ sở sản xuất, kinh doanh (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và việc duy trì điều kiện kinh doanh), tính hợp pháp của sản phẩm sản xuất kinh doanh (Giấy đăng ký lưu hành thuốc/số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm); nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; chất lượng sản phẩm; ghi nhãn sản phẩm…

Trong đó, đối với thuốc chú trọng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; việc duy trì GPs; số đăng ký lưu hành/giấy phép nhập khẩu, nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ mua bán; hạn dùng; mua bán theo đơn. Còn đối với mỹ phẩm chú trọng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; hoạt động công bố sản phẩm mỹ phẩm và cung cấp hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File - PIF), sự phù hợp thông tin công bố sản phẩm và sản phẩm sản xuất, nhập khẩu; việc ghi nhãn sản phẩm (thành phần, tính năng, công dụng), hoạt động quảng cáo mỹ phẩm; nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ mua bán, hồ sơ nhập khẩu (đối với các sản phẩm nhập khẩu) ...

Cùng với đó, tăng cường rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop…) và mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube...). Trường hợp phát hiện kinh doanh các sản phẩm không được phép cấp phép lưu hành (đối với thuốc) hoặc không được cơ quan chức năng tiếp nhận công bố sản phẩm (đối với mỹ phẩm); kinh doanh các sản phẩm không được phép kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử; kinh doanh các sản phẩm đã có thông báo thu hồi, tiêu hủy của các cơ quan chức năng; quảng cáo các sản phẩm vi phạm quy định về quảng cáo, cần kịp thời xử lý và phản ánh về Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa.

Ảnh minh họa/Internet

Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra để xử lý hình sự theo quy định trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm (giá trị hàng hóa lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, sai phạm có tổ chức, tái phạm…)

Cục cũng yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm, cụ thể: đối với các đoàn kiểm tra và xử lý vi phạm đã hoàn thành trước ngày 25/12/2025 thì báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/12/2025; đối với các đoàn kiểm tra và xử lý vi phạm đã hoàn thành từ ngày 25/12/2025 đến ngày 31/3/2026 thì báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/4/2026.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để khẩn trương triển khai, thực hiện bảo đảm công tác quản lý dược, mỹ phẩm được thực hiện hiệu quả, kịp thời, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc về Cục Quản lý Dược để giải quyết.

#thuốc giả #mỹ phẩm giả #chống hàng giả #ngăn chặn hàng giả #hàng lậu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thanh Hoá phối hợp truy tìm nguồn gốc sản phẩm viên nén Clorocid TW3

Ngành y tế yêu cầu không kinh doanh hoặc sử dụng thuốc Clorocid TW3 giả mạo, phối hợp điều tra nguồn gốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sở Y tế Thanh Hóa đã nhận được công văn của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc thuốc Clorocid TW3 giả mạo.

Theo đó, Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các cơ sở tuyệt đối không kinh doanh, sử dụng thuốc Clorocid TW3 giả mạo, đồng thời đề nghị Công an tỉnh kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm viên nén Clorocid TW3.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thuốc hạ sốt Padobaby của Dược Medipharco kém chất lượng nguy hiểm thế nào?

Methylparaben trong thuốc Padobaby không đạt định lượng có thể ảnh hưởng đến độ ổn định, an toàn và hiệu lực của thuốc, đặc biệt nguy hiểm khi dùng cho trẻ em.

Thuốc kém chất lượng nguy hại cho người dùng

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 696/QĐ-QLD, thu hồi toàn quốc lô thuốc bột uống Padobaby do Medipharco sản xuất do vi phạm nghiêm trọng chất lượng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Biết gì về Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang dính sai phạm bị xử phạt?

Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang bị phạt do để lẫn lộn sản phẩm, không kiểm soát chất lượng và bán thuốc không có đơn, phải tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt hành chính số tiền 108 triệu đồng do hàng loạt các vi phạm nghiêm trọng.

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang, có địa chỉ 110 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Hoàng Khang là người đại diện pháp luật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới