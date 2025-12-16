Nhiễm trùng nang xương hàm, phải mổ bỏ 3 răng do chủ quan sâu răng

Răng sâu gây nhiễm trùng tạo nang xương nguy hiểm

Chỉ vì chủ quan với một chiếc răng sâu, anh N. (25 tuổi) đã đối mặt biến chứng nặng, nhiễm trùng lan rộng tạo nang xương hàm, buộc phải nhổ bỏ cùng lúc 3 răng để xử lý ổ viêm.

Trước đó, anh chỉ sâu một răng hàm dưới bên phải và thường tự uống thuốc giảm đau. Cơn đau không giảm mà vùng má phải ngày càng sưng, nhức nhiều khiến anh mất ngủ, phải đến Bệnh viện Xuyên Á Long An thăm khám.

Tại khoa Răng Hàm Mặt, bác sĩ ghi nhận khối phồng má phải khoảng 5×2 cm, mềm, ấn lõm; răng 46 sâu nặng, răng 45 và 47 lung lay, chọc hút ra dịch vàng đậm. CT cho thấy nang lớn kèm phá hủy xương hàm dưới. Nếu chậm trễ, nguy cơ ảnh hưởng ống thần kinh răng dưới gây tê bì vùng má.

Hình ảnh răng sâu dẫn đến nang lớn kèm phá hủy xương hàm dưới - Ảnh BVCC

BS.CKI. Lê Quyết Thắng cho biết, ê-kíp đã rạch đường nhỏ trong miệng, lấy sạch túi nang, sau đó nhổ 3 răng 45, 46, 47 để loại bỏ hoàn toàn nhiễm trùng. Mẫu mô gửi giải phẫu bệnh xác nhận nang do răng.

Sau phẫu thuật, anh N. được theo dõi tại Khoa Liên Chuyên Khoa. Vùng má giảm sưng, vết khâu khô, dịch dẫn lưu ít. Sau một ngày anh ăn uống bình thường, hai ngày sau rút dẫn lưu và xuất viện, hẹn tái khám định kỳ.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An tiếp nhận nhiều trường hợp người trẻ mất răng do bệnh lý nướu – nha chu, sâu răng không điều trị, răng khôn mọc lệch, hút thuốc, ăn nhiều đường, miễn dịch kém…

Để tránh hỏng răng và biến chứng đe dọa sức khỏe, bác sĩ Thắng khuyến cáo: Khám răng định kỳ mỗi 6 tháng, vệ sinh răng miệng đúng cách, hạn chế đường, không hút thuốc lá, đi khám ngay khi có đau răng, sưng nướu, hôi miệng.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nang xương hàm dễ gây nguy hiểm

BSCKI Lê Tuấn Tú, khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, nang xương hàm nguyên nhân chủ yếu do răng, thường phát triển quanh một răng mọc ngầm do sự tích tụ dịch quanh men răng.

Nang hay gặp ở độ tuổi từ 20 – 30, tuy nhiên trong một số trường hợp hiếm gặp, nang xương hàm xuất hiện ở trẻ trong 10 năm đầu đời do tình trạng viêm mãn tính của răng sữa hoại tử tủy bên trên.

Nang có thể làm phá hủy xương hàm, tiêu chân răng lân cận, ảnh hưởng tới mầm răng vĩnh viễn, mất cân đối khuôn mặt và gây sưng đau khi nang bị bội nhiễm.

Trước đây, kỹ thuật điều trị nang xương hàm là phẫu thuật bóc bỏ toàn bộ vỏ nang và lấy bỏ răng bệnh lý.

Tuy nhiên, phương pháp trên có một số nhược điểm khi áp dụng với trường hợp có nang kích thước lớn, phá hủy xương hàm nhiều, đặc biệt là ở bệnh nhân nhỏ tuổi do phải đối mặt với nhiều nguy cơ: gây tổn thương các cấu trúc giải phẫu quan trọng, có thể gãy xương trong phẫu thuật và nhổ bỏ mầm răng vĩnh viễn ở trẻ.

Việc phát hiện sớm nang xương hàm và điều trị bằng phương pháp ít xâm lấn giúp trẻ được bảo tồn răng hiệu quả, tránh được những biến chứng nguy hiểm do nang gây ra.