Sống Khỏe

Vượt 1000 km người đàn ông Campuchia đến Việt Nam tìm thấy hy vọng sống

Thành công của hai ca phẫu thuật liên tiếp này không chỉ mang lại hy vọng sống cho bệnh nhân mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực trị ung thư.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh tiếp tục khẳng định thế mạnh trong điều trị chuyên sâu khi thực hiện liên tiếp hai cuộc phẫu thuật quan trọng gồm phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi và phẫu thuật cắt gan, mang lại cơ hội sống cho một bệnh nhân 63 tuổi đến từ Campuchia với tình trạng bệnh lý ung thư phức tạp.

Ung thư gan di căn phổi

Bệnh nhân S., quốc tịch Campuchia, vốn được chẩn đoán ung thư gan tại quê nhà nhưng chưa tìm được hướng điều trị rõ ràng. Được người quen giới thiệu, ông và vợ mang theo hy vọng mới, vượt quãng đường gần 1.000 km từ một tỉnh giáp Thái Lan để đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Khi nhập viện, ông S đang trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị và quanh rốn, kèm nôn ói và mệt mỏi kéo dài. Qua thăm khám chuyên sâu và chụp CT, các bác sĩ phát hiện ngoài khối u gan vốn được xem là nguồn bệnh chính, phổi trái của ông cũng xuất hiện tổn thương nghi ngờ di căn, khiến quá trình chẩn đoán càng trở nên phức tạp.

cat-gan-phoi1.jpg
Hình ảnh phim CT của bệnh nhân Campuchia - Ảnh BVCC

Trước tình huống này, ê-kíp bác sĩ liên chuyên khoa gồm Ngoại Tổng quát, Ung bướu và Tim mạch – Lồng ngực đã hội chẩn và xây dựng chiến lược điều trị thận trọng. Bước đầu, các bác sĩ thống nhất thực hiện phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi nhằm lấy mẫu mô để xác định bản chất tổn thương.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó cho thấy khối u phổi không phải là tổn thương di căn từ gan. Đây là thông tin quan trọng giúp ê-kíp có thể tiến hành điều trị triệt để khối u nguyên phát tại gan bằng phẫu thuật.

Thực hiện cả 2 phẫu thuật lớn liên tiếp, cắt phổi và cắt gan

Ca phẫu thuật nội soi lồng ngực được triển khai bằng kỹ thuật ít xâm lấn với độ chính xác cao. Bệnh nhân được tiếp cận qua hai đường trocar nhỏ, các bác sĩ tiến hành bóc tách, cô lập tổn thương tại thùy trên phổi trái và sử dụng thiết bị EndoGIA để cắt bỏ khối u, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Sau phẫu thuật, phổi nở tốt, không rò khí và bệnh nhân hồi phục nhanh, đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn điều trị tiếp theo.

cat-gan-phoi.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dựa trên kết quả mô học xác định u phổi không phải di căn, ê-kíp nhanh chóng triển khai phẫu thuật cắt gan theo kế hoạch. Bác sĩ tiến hành đánh giá lại tổn thương gan, xác định ranh giới cắt phù hợp và kiểm soát chảy máu chặt chẽ trong suốt quá trình phẫu thuật.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, bảo tồn tối đa phần gan lành, giúp cơ thể người bệnh duy trì chức năng gan ổn định sau phẫu thuật. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, được chăm sóc và đang phục hồi tích cực tại khoa Ngoại Tổng quát.

ThS.BS.CKII Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, cho biết việc phối hợp hai cuộc phẫu thuật trong cùng chiến lược điều trị giúp vừa chẩn đoán chính xác, vừa xử lý triệt để nguồn bệnh. Kết quả đạt được cho thấy rõ hiệu quả của mô hình phối hợp đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, đặc biệt trong điều trị các trường hợp ung thư phức tạp.

cat-gan-phoi2.jpg
cat-gan-phoi-2.jpg
Hình ảnh phần u gan và u phổi được cắt ra - Ảnh BVCC

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh hiện triển khai đầy đủ các phương pháp điều trị ung thư theo mô hình đa mô thức, gồm khám – tầm soát sớm, hội chẩn đa chuyên khoa, phẫu thuật, hóa trị và chăm sóc hỗ trợ.

Việc áp dụng đồng bộ các kỹ thuật hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao đã giúp bệnh viện trở thành điểm đến tin cậy cho người dân trong tỉnh, khu vực lân cận và rất nhiều bệnh nhân từ Campuchia.

Thành công của hai ca phẫu thuật liên tiếp này không chỉ mang lại hy vọng sống cho bệnh nhân S. mà còn đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong năng lực điều trị ung thư tại bệnh viện.

