Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn hành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã.

Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; không có ca tử vong, giảm 45 ca so với tuần trước. Một số địa phương ghi nhận ca bệnh gồm: Tương Mai, Vĩnh Hưng, Phú Diễn, Tam Hưng, Bình Minh, Phú Lương, Hồng Vân…

Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 6.262 ca sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân phân bố tại 125/126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại Bạch Mai và Ngọc Hà; cộng dồn năm 2025 có 284 ổ dịch, hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Phát ban là một trong các triệu chứng sốt xuất huyết ở người lớn - Ảnh minh họa/Internet

Cùng trong tuần qua, thành phố ghi nhận 76 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 42 phường, xã. Tính từ đầu năm, Hà Nội có 6.015 ca tay chân miệng, không ghi nhận tử vong, số mắc tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội ghi nhận 11 trường hợp mắc sởi tại 11 phường, xã. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.484 trường hợp tại 125/126 phường, xã, 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024. Các dịch bệnh khác không ghi nhận trong tuần.

Trước diễn biến các dịch bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các ban, ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại trường học, công trường xây dựng, cơ quan, đơn vị; kịp thời thông báo cho ngành Y tế khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ.

Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định, chú trọng các dịch bệnh hay gặp trong thời điểm hiện tại như sởi, thủy đậu, cúm… kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng; giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi tại địa phương; tổ chức điều tra, khoanh vùng xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch. Thường xuyên giám sát các yếu tố nguy cơ tại địa phương để triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.

Ngành Y tế Hà Nội tổ chức phun hóa chất phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Ảnh: nhandan.com.vn

Các đơn vị chức năng tiếp tục đảm bảo đầy đủ các loại hóa chất, vật tư, thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch (hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy và máy phun hóa chất diệt muỗi để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, hóa chất khử khuẩn…); bố trí đầy đủ, sẵn sàng kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương. Rà soát, đánh giá các hoạt động đã triển khai, trên cơ sở đó chủ động dự kiến Kế hoạch hoạt động phòng chống dịch năm 2026 tại địa phương đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Song song với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành Y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.