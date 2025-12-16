Hà Nội

Sống Khỏe

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn hành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã.

Bình Nguyên

Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; không có ca tử vong, giảm 45 ca so với tuần trước. Một số địa phương ghi nhận ca bệnh gồm: Tương Mai, Vĩnh Hưng, Phú Diễn, Tam Hưng, Bình Minh, Phú Lương, Hồng Vân…

Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 6.262 ca sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân phân bố tại 125/126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại Bạch Mai và Ngọc Hà; cộng dồn năm 2025 có 284 ổ dịch, hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

small-20190416-171610-103941-33-max-1800x1800-jpg-cfaa1ccd64-8166.jpg
Phát ban là một trong các triệu chứng sốt xuất huyết ở người lớn - Ảnh minh họa/Internet

Cùng trong tuần qua, thành phố ghi nhận 76 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 42 phường, xã. Tính từ đầu năm, Hà Nội có 6.015 ca tay chân miệng, không ghi nhận tử vong, số mắc tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội ghi nhận 11 trường hợp mắc sởi tại 11 phường, xã. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.484 trường hợp tại 125/126 phường, xã, 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024. Các dịch bệnh khác không ghi nhận trong tuần.

Trước diễn biến các dịch bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các ban, ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại trường học, công trường xây dựng, cơ quan, đơn vị; kịp thời thông báo cho ngành Y tế khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ.

Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định, chú trọng các dịch bệnh hay gặp trong thời điểm hiện tại như sởi, thủy đậu, cúm… kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng; giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi tại địa phương; tổ chức điều tra, khoanh vùng xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch. Thường xuyên giám sát các yếu tố nguy cơ tại địa phương để triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.

Ngành Y tế Hà Nội tổ chức phun hóa chất phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Ảnh: nhandan.com.vn

Ngành Y tế Hà Nội tổ chức phun hóa chất phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Ảnh: nhandan.com.vn

Các đơn vị chức năng tiếp tục đảm bảo đầy đủ các loại hóa chất, vật tư, thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch (hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy và máy phun hóa chất diệt muỗi để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, hóa chất khử khuẩn…); bố trí đầy đủ, sẵn sàng kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương. Rà soát, đánh giá các hoạt động đã triển khai, trên cơ sở đó chủ động dự kiến Kế hoạch hoạt động phòng chống dịch năm 2026 tại địa phương đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Song song với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành Y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận 170 ca sốt xuất huyết trong tuần

Từ ngày 21 đến 28/11, Hà Nội ghi nhận 170 ca sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước (305 ca).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần từ ngày 21 - 28/11, toàn thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Số mắc giảm 135 ca so với tuần trước. Các ca bệnh phân bố tại nhiều phường, xã như Đại Mỗ, Văn Miếu, Vĩnh Hưng, Thường Tín, Tương Mai, Hồng Hà, Yên Hòa, Xuân Đỉnh… Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội có 5.899 ca mắc, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tuần, thành phố ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại Bạch Mai và Đại Mỗ, giảm 4 ổ dịch so với tuần trước. Hiện còn 4 ổ dịch đang hoạt động trong tổng số 275 ổ dịch ghi nhận từ đầu năm. CDC Hà Nội đã tổ chức giám sát và xử lý tại 4 khu vực nguy cơ, gồm xã Phúc Thọ, Thượng Phúc, Đại Mỗ và Phú Thượng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh truyền nhiễm ở Hà Nội duy trì ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

Trong tuần qua (từ ngày 14/11 đến ngày 21/11), Hà Nội ghi nhận 305 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã, giảm 127 trường hợp so với tuần trước.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ 14/11 đến 21/11), số ca mắc nhiều bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng giảm so với tuần trước, song vẫn duy trì ở mức cao và tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.

Cụ thể, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 305 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã, giảm 127 ca so với tuần trước. Những địa bàn có số mắc cao gồm Đại Mỗ 18 ca, Thường Tín 18 ca, Xuân Đỉnh 12 ca, Từ Liêm 12 ca và Đại Thanh 12 ca. Dù số ca giảm mạnh, toàn thành phố vẫn còn 21 ổ dịch đang hoạt động, trong tổng số 273 ổ dịch được ghi nhận từ đầu năm 2025. Riêng trong tuần, CDC Hà Nội phát hiện thêm 6 ổ dịch mới tại Phúc Thọ, Phú Thượng, Tây Mỗ, Thanh Oai và Thượng Phúc, ít hơn 8 ổ dịch so với tuần trước.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sốt cao tự điều trị, người đàn ông suy đa tạng nguy kịch

Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn nặng do đồng nhiễm xoắn khuẩn Leptospira và sốt xuất huyết, dẫn đến suy gan thận, viêm cơ tim, suy hô hấp tiến triển cực kỳ nguy hiểm.

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng vì tự điều trị

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã cứu sống ông Trần Công H. (52 tuổi, Núi Thành – Đà Nẵng) trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng do đồng nhiễm xoắn khuẩn Leptospira và sốt xuất huyết dengue, dẫn đến suy gan – suy thận, viêm cơ tim và suy hô hấp tiến triển cực kỳ nguy hiểm.

Xem chi tiết

