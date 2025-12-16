Hồ bơi cạn 2 trẻ đuối nước, cảnh báo lỗ hổng giám sát, cấp cứu ban đầu

Ngày 15/12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước tại hồ bơi, dù mực nước không sâu và đều có người giám sát.

Mực nước thấp trẻ vẫn tử vong do đuối nước

BS Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, điểm chung của cả hai trường hợp là trẻ đuối nước tại hồ bơi cạn, mực nước thấp, có nhân viên cứu hộ và giáo viên đi kèm, nhưng việc phát hiện sớm và cấp cứu ban đầu chưa hiệu quả.

Trường hợp mới nhất là bé gái 7 tuổi (ngụ quận Bình Tân, TP HCM), tham gia hoạt động dã ngoại cùng trường tại một khu vui chơi ở Long An. Trưa 13/12, bé cùng các bạn xuống hồ bơi có mực nước khoảng 40–50 cm, có nhân viên cứu hộ đứng giám sát trên bờ.

Khoảng 12h45 phút, một học sinh ở hồ bơi bên cạnh phát hiện bé úp mặt xuống nước, không cử động nên báo giáo viên và nhân viên cứu hộ. Bé được vớt lên trong tình trạng tím tái, ngưng thở.

Liên tiếp 2 trẻ đuối nước ở hồ có mực nước thấp - Ảnh minh họa

Nhân viên cứu hộ đã tiến hành ép tim, thổi ngạt và xốc nước trong khoảng 7 phút, sau đó đưa bé đến một phòng khám gần đó rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

Khi đến bệnh viện, bé đã ngưng tim, ngưng thở, được đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi và tiêm adrenalin nhiều lần. Sau hơn 30 phút, tim bé đập trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khi nhập viện, trẻ hôn mê sâu, đồng tử giãn, được thở máy, sử dụng hai loại thuốc vận mạch liều tối đa. Các xét nghiệm cho thấy bé bị tổn thương não nặng, suy gan, suy thận và tổn thương đa cơ quan do thiếu oxy kéo dài. Dù được hồi sức tích cực, tình trạng không cải thiện, bé tử vong sau chưa đầy 48 giờ điều trị.

Ca thứ hai là bệnh nhi nam 12 tuổi cùng ngụ tại TP HCM. Được biết, trẻ đuối nước khi đang đi học bơi tại một hồ bơi ở huyện Hóc Môn, dưới sự hướng dẫn của giáo viên thể dục và giáo viên dạy bơi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 25/11, bé được phát hiện chìm trong nước, được vớt lên và sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển qua nhiều cơ sở y tế để cấp cứu. Dù tim đập lại sau hơn một giờ hồi sức nhưng trẻ vẫn rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tổn thương não, gan, thận nghiêm trọng và không qua khỏi sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khi phát hiện đuối nước, cần ưu tiên ép tim và thổi ngạt hơn là xốc nước - Ảnh Bệnh viện Nhi TƯ

Thời gian vàng rất ngắn, cần ưu tiên ép tim hơn là xốc nước

Theo BS Đinh Tấn Phương, khi trẻ đuối nước, thời gian vàng để cứu sống là cực kỳ ngắn. Sau khoảng 4 phút ngưng tim, ngưng thở, não đã bắt đầu tổn thương. Trên 10 phút, nguy cơ tử vong hoặc di chứng thần kinh không hồi phục là rất cao.

Bác sĩ lưu ý, sai lầm thường gặp nhất khi cấp cứu đuối nước là xốc nước, trong khi việc này không có giá trị cứu sống, thậm chí làm mất thời gian vàng cứu bệnh nhân.

BS Phương cho biết: “Khi trẻ ngưng tim, ngưng thở, cần ưu tiên hàng đầu ép tim và thổi ngạt ngay tại chỗ. Tuyệt đối không xốc nước vì không giúp cải thiện tình trạng thiếu oxy mà còn làm chậm hồi sức tim phổi”.

Ảnh minh họa/ Nguồn Bệnh viện Nhi TƯ

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ, cần dạy kỹ năng tự nổi cho trẻ ngay từ sớm, đặc biệt là kỹ năng ngoi đầu lên khi trượt ngã hoặc úp mặt xuống nước. Tuyệt đối thận trọng với trẻ có bệnh lý nền như co giật, động kinh khi tham gia bơi lội.

Ngoài ra, cần tập huấn kỹ năng cấp cứu đuối nước cho nhân viên cứu hộ, giáo viên đi kèm và tăng cường giám sát, tránh để xảy ra khoảng trống trong theo dõi trẻ.

Các hồ bơi nên xem xét việc lắp đặt camera tại hồ bơi nhằm tăng cường giám sát và làm rõ nguyên nhân khi xảy ra sự cố.