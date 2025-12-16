Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lào Cai làm chủ kỹ thuật ghép thận từ người hiến sống

Thành công của ca ghép thận thứ hai, đặc biệt là ca ghép đầu tiên từ người hiến sống là một bước tiến lớn trong lĩnh vực ghép tạng ở khu vực phía Tây Bắc.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai vừa ghép thận thành công từ người hiến sống. Ca phẫu thuật thành công khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ, đồng thời từng bước đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối khu vực Tây Bắc.

Người nhận thận là anh G.S.M., sinh năm 1999 ở thôn Ải Nam, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Tháng 1/2025, bệnh nhân được phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Trước phẫu thuật, bệnh nhân phải lọc máu chu kỳ qua đường rò động tĩnh mạch (AVF) và thường xuyên trong tình trạng vô niệu, từng phải truyền máu. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B và từng mắc thủy đậu.

ghep-than-2.jpg
Toàn cảnh ca phẫu thuật lấy thận từ người hiến sống - Ảnh BVCC

Người hiến thận là ông G.S.G sinh năm 1973, là bố ruột của bệnh nhân. Sau thăm khám chuyên sâu, ông G.S.G được xác định có sức khỏe tốt và hoàn toàn đủ điều kiện hiến thận. Với tình yêu thương và mong muốn cứu con, ông đã tự nguyện hiến một quả thận của mình.

Ngay sau khi xác định cặp ghép cho - nhận cùng huyết thống phù hợp, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch toàn diện. Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa trong và ngoài viện.

Đồng thời, huy động gần 30 cán bộ y tế thuộc các lĩnh vực: Phẫu thuật, gây mê hồi sức, nội thận, xét nghiệm và điều dưỡng đã được huy động tham gia các kíp chuyên môn, bảo đảm an toàn và chính xác cho toàn bộ quy trình lấy, bảo quản và ghép thận.

ghep-than.jpg
Các bác sĩ thực hiện quy trình rửa thận trước ghép - Ảnh BVCC

Đặc biệt, ca phẫu thuật nhận được sự hỗ trợ chuyên môn đắc lực từ các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau hơn 4 giờ thực hiện, ca phẫu thuật ghép thận của cha cho con đã diễn ra thành công, người nhận thận đã có nước tiểu ngay sau khi ghép.

Được chăm sóc, hồi sức tích cực sau phẫu thuật, hiện sức khỏe của người cho thận và người nhận thận cơ bản đã ổn định. Ông G.S.G., bố của anh G.S.M., phấn khởi cho biết: “Khi biết con mắc bệnh, tôi không nghĩ rằng có cơ hội được cứu sống con, bởi nếu mình có hiến thận cho con thì chi phí phẫu thuật quá lớn.

Rất may mắn cho gia đình là bố con tôi được phẫu thuật hoàn toàn miễn phí. Lúc phẫu thuật tôi cũng không cảm thấy sợ, chỉ nghĩ đến con. Nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ, hiện bố con tôi đã khỏe, gia đình tôi rất phấn khởi và biết ơn các bác sĩ nhiều”.

gheo-tha.png
Ê- kíp ghép thận cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai hiện là đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh Lào Cai được Bộ Y tế cấp phép đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não và đây là ca ghép thận thành công đầu tiên từ người hiến sống. Trước đó, tháng 12/2024, Bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận từ người hiến chết não.

Theo bác sĩ Phạm Văn Thinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, ghép thận là kỹ thuật đặc biệt và để thực hiện được, bệnh viện đã phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Những ca phẫu thuật ban đầu, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của các thầy, chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Việt Đức. Sau khi được chuyển giao, thực hiện thành thục thì chúng tôi sẽ đưa vào thực hiện thường quy tại bệnh viện.

Và để làm chủ kỹ thuật này, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của các bác sĩ ở các chuyên ngành: phẫu thuật, mạch máu, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm, nội khoa thận. Làm chủ được kỹ thuật này, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ để có thể thực hiện được các ca ghép gan tại bệnh viện”.

ghep-than-3.png
Ông G.S.G thăm con trai sau phẫu thuật. Hai bố con sức khoẻ đã ổn định - Ảnh BVCC

Thành công của ca ghép thận thứ hai, đặc biệt là ca ghép đầu tiên từ người hiến sống, là một bước tiến lớn, khẳng định năng lực chuyên môn và vai trò của Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong lĩnh vực ghép tạng ở khu vực phía Tây Bắc.

Khi tiếp nhận và làm chủ được kỹ thuật, bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật ghép thận từ người hiến sống và người chết não vào thực hiện thường quy để tiếp tục ghép cho các trường hợp còn lại trong danh sách chờ, mở ra cơ hội sống cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối tại Lào Cai và các vùng lân cận, giúp họ không phải đi xa, giảm gánh nặng chi phí và tâm lý.

#Phẫu thuật ghép thận thành công #Hiến thận tự nguyện của cha cho con #Phẫu thuật từ người hiến sống #Nâng cao năng lực y tế Lào Cai #Kỹ thuật ghép tạng tại Tây Bắc #Chữa bệnh suy thận giai đoạn cuối

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nam sinh viên được ghép thận của người bố chết não

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện ca ghép thận đặc biệt khi người bố chết não hiến thận để cứu chính con trai bị suy thận mạn.

Mới đây, Bệnh viện Việt Đức đã thông tin về ca hiến tạng đặc biệt từ người bố chết não, hiến thận cứu con trai là Đ.N.K, bị suy thận giai đoạn cuối.

Trước đó, một tai nạn bất ngờ đã khiến bố của K rơi vào tình trạng chết não. Giữa thời khắc mất mát tột cùng, mẹ của K - một giáo viên mầm non đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm và nhân văn là đồng ý hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dinh dưỡng bảo vệ thận ghép, giúp người bệnh hồi phục

Chế độ dinh dưỡng hợp lý là chìa khóa để bảo vệ thận ghép, giảm tác dụng phụ của thuốc, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý là chìa khóa để bảo vệ thận ghép, giảm tác dụng phụ của thuốc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh sau phẫu thuật. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, ăn uống đúng cách và tuân thủ điều trị sẽ giúp thận ghép hoạt động bền vững trong nhiều năm.

Ghép thận giúp người bệnh phục hồi chức năng thận, cải thiện chất lượng sống và trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, để bảo vệ thận ghép và nâng cao hiệu quả điều trị, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới