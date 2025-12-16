Vụ bé 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn, tạm ngưng hoạt động cơ sở mẫu giáo

Bé 3 tuổi bị sặc thức ăn đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện

Theo Tiền Phong, ngày 16/11, đại diện UBND phường Phú Định cho biết, vụ bé gái bị sặc thức ăn dẫn đến tử vong xảy ra vào trưa 11/12.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường, nạn nhân là bé Đặng Hải M. (sinh ngày 10/11/2022). Thời điểm trên, bé M. ăn tại phòng học kiêm khu vực tổ chức giờ ăn của lớp mẫu giáo B.M. Thực đơn bữa ăn trưa gồm cơm trắng, thịt heo kho đậu hũ và canh cải nấu tôm. Đang ăn, bé có biểu hiện ho, sặc khi đang nhai cơm. Bảo mẫu Trần Thị Thanh T. cho biết, đã thấy hạt cơm trào ra từ mũi bé, sau đó lau sạch và cho bé uống nước canh rồi tiếp tục đút ăn.

Sau đó, bé M. được để tự ăn, trong khi cô giáo quay sang chăm sóc các bé khác. Khoảng 10 phút sau, khi quay lại quan sát, cô T. phát hiện bé M. có biểu hiện dựa vào ghế, người nghiêng qua lại, mắt lờ đờ... Nghĩ bé buồn ngủ, cô bế bé ra khu vực rửa mặt, móc thức ăn trong miệng. Nhận thấy tình trạng không cải thiện, các giáo viên đưa bé vào phòng ngủ, vỗ lưng, móc họng và thổi ngạt. Chủ lớp sau đó xuống hỗ trợ ép tim, thổi ngạt nhưng không có kết quả.

Thức ăn bám vào ống nội soi đường thở sau khi nỗ lực cứu chữa của bác sĩ thất bại (ảnh: BSCC/nguồn tienphong.vn)

Khoảng hơn 11h ngày 11/12, bé M. được chở bằng xe máy đến Trạm Y tế phường Phú Định. Báo cáo (số 208/BC-TYT) của Trạm Y tế ghi nhận, lúc 11h32, trẻ nhập trạm trong tình trạng hôn mê sâu, môi và da niêm tím tái, tay chân lạnh, không bắt được mạch, không đo được huyết áp, không thở, đồng tử giãn, SpO₂ không ghi nhận. Trạm Y tế chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở ngoại viện và lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi.

Ê-kíp y tế thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng oxy, tiêm adrenalin trong khi gọi Trung tâm Cấp cứu 115. Khi kíp cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 tiếp cận, bệnh nhi vẫn trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ tiếp tục đặt nội khí quản, duy trì hồi sức tích cực, sử dụng thuốc vận mạch theo phác đồ. Sau hơn 70 phút nỗ lực, trên monitor vẫn không ghi nhận nhịp tim, đồng tử giãn cố định, phản xạ ánh sáng âm tính, nội khí quản có nhiều máu lẫn bọt hồng và thức ăn. Ê-kíp buộc phải ngưng hồi sinh, bàn giao thi thể cho công an để phục vụ công tác pháp y.

Theo NLĐ, cơ sở mẫu giáo B.M do bà T.T.Th làm chủ, thành lập năm 2016; quy mô được cấp phép là 2 lớp với 50 trẻ 3 - 5 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở nhận 18 trẻ (SN 2020 - 2023). Nhân sự của cơ sở ngoài bà Th. là 2 giáo viên và 1 cấp dưỡng.

Sau vụ việc trên, UBND phường Phú Định đã yêu cầu cơ sở B.M tạm ngưng hoạt động từ ngày 12/12. Công an phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra làm rõ.

Tuyến y tế cơ sở cần nhìn lại quy trình xử trí những ca sặc hay nghẹn ở trẻ

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ chia sẻ trên Vietnamnet, ca cấp cứu không thành công để lại đau xót lớn. Đối với ngành cấp cứu, điều trăn trở hơn chính là những “khoảng trống” đã xuất hiện trong chuỗi xử trí ban đầu.

Ở trường hợp bé gái này, bác sĩ Tuệ cho rằng điều đáng tiếc không chỉ nằm ở sự cố mà còn ở những "phút vàng" bị đánh mất. Bé được đưa qua hai trạm y tế trước khi gọi cấp cứu 115. Việc di chuyển lòng vòng, thiếu đánh giá ban đầu và không liên hệ sớm với hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp khiến cơ hội sống của bệnh nhi bị thu hẹp đáng kể.

Ở trẻ nhỏ, tình huống sặc nghẹn diễn tiến cực nhanh, mỗi phút trôi qua đều là ranh giới sinh tử. Khi “khoảng trống cấp cứu” xuất hiện, hậu quả rất khó cứu vãn.

Bác sĩ Tuệ nhấn mạnh rằng các cơ sở giáo dục và tuyến y tế cơ sở cần nhìn lại quy trình xử trí những ca sặc hay nghẹn ở trẻ.

Trước hết, khi trẻ có biểu hiện sặc, phải gọi 115 ngay lập tức để được hướng dẫn. Nhiều phụ huynh và giáo viên vẫn mắc sai lầm khi cố gắng móc họng hoặc cho trẻ uống nước, vô tình đẩy dị vật vào sâu hơn. Thao tác đúng là thực hiện kỹ thuật “5 vỗ lưng và 5 ấn ngực” liên tục cho đến khi dị vật được tống ra.

Ê-kíp Bệnh viện Gia An 115 (TP HCM) cấp cứu cho bé M. Ảnh NLĐ

Trong trường hợp trẻ tím tái, ngưng đáp ứng, cần ép tim ngay trong lúc chờ hướng dẫn từ điều phối viên 115. Việc tự chuyển trẻ đi nhiều nơi mà không có sơ cứu ban đầu là nguy cơ lớn, đặc biệt với trẻ nhỏ vốn có đường thở rất hẹp và dễ tổn thương.

Các giáo viên, bảo mẫu cũng đóng vai trò tuyến đầu trong phòng ngừa và phát hiện nguy cơ. Đây là nhóm cần được tập huấn định kỳ các kỹ năng sơ cứu dị vật đường thở, ép tim, thổi ngạt và theo dõi sát trẻ trong giờ ăn - thời điểm xảy ra tai nạn nhiều nhất. Một kỹ năng đúng có thể cứu sống một sinh mạng.

Với tuyến y tế cơ sở, việc duy trì nhân sự trực cấp cứu và cập nhật liên tục quy trình xử trí ngưng thở - ngưng tim ở trẻ là yêu cầu bắt buộc. Những phút đầu tiên tại cộng đồng chính là “vòng đệm” quan trọng trước khi ê-kíp cấp cứu chuyên nghiệp tiếp cận.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo, một cuộc gọi sớm, một thao tác đúng, sự sẵn sàng kịp thời có thể quyết định sự sống của một người. Khoảng trống cấp cứu chỉ có thể được lấp đầy khi gia đình, nhà trường và y tế cơ sở phối hợp chặt chẽ, hiểu đúng vai trò của mình, luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.