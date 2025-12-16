Hà Nội nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tuổi thọ vượt ngưỡng 76, 10 năm cuối đời sống trong bệnh tật

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, năm 2024, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,7 tuổi, tăng 0,2 năm so với năm trước đó. Con số này cao hơn mức trung bình của thế giới năm 2023 là 73,4 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, tuổi thọ trung bình của Việt Nam hiện cao hơn so với nhiều quốc gia có mức thu nhập tương đương. Tại các đô thị lớn và phát triển như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, tuổi thọ người dân thậm chí đã vượt ngưỡng 76 tuổi.

Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, tuổi thọ người Việt tăng nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chỉ dừng ở 65,4 tuổi (nam 62,8 tuổi; nữ 68 tuổi). Điều này đồng nghĩa với việc người cao tuổi ở nước ta thường phải sống khoảng 8-10 năm cuối đời trong tình trạng bệnh tật hoặc sức khỏe suy giảm.

Phường Phú Nghĩa Hà Nội tăng cường truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Trước thực tế tốc độ già hóa dân số ngày càng tăng, ngành Y tế Hà Nội đã triển khai nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thành phố ban hành nhiều kế hoạch và văn bản chỉ đạo yêu cầu các đơn vị y tế đẩy mạnh khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ sức khỏe và chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi ngay tại tuyến cơ sở.

Các trạm y tế xã, phường trên địa bàn đẩy mạnh lập hồ sơ quản lý sức khỏe người cao tuổi; tổ chức khám định kỳ, phát thuốc miễn phí, truyền thông tư vấn phòng bệnh, tạo điều kiện để người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi ngay tại nơi sinh sống.

Hàng năm, nhiều bệnh viện và cơ sở y tế tổ chức khám sàng lọc, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người cao tuổi. Hoạt động y tế dự phòng đối với các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… cũng được tăng cường, góp phần phát hiện sớm và hạn chế biến chứng.

Phường Đống Đa thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Trong Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025, ở các xã, phường trên toàn thành phố, người cao tuổi đều được thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí và được tặng quà từ các cấp, ngành và mạnh thường quân.

Gần 1.000 người cao tuổi tại phường Hai Bà Trưng được khám và chăm sóc sức khỏe bởi đội ngũ bác sĩ từ nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Người cao tuổi được khám tổng quát, thăm khám chuyên khoa, siêu âm và tư vấn sức khỏe. Nhiều bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt… đã được phát hiện và đưa vào theo dõi, đồng thời những trường hợp phức tạp được chuyển tuyến điều trị chuyên sâu.

Tại đây, người cao tuổi cũng được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, luyện tập và cách phòng ngừa bệnh mạn tính để duy trì sức khỏe tốt hơn.

Hà Nội siêu âm phát hiện sớm bệnh cho người cao tuổi.

Theo BSCKI Ngô Văn Nguyên - Trưởng khoa Tim mạch Lão học, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, người cao tuổi thường gặp các bệnh như: Đột quỵ, viêm phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy tim, parkinson, hội chứng tiền đình, loãng xương, viêm phế quản cấp, bệnh về mắt, gan nhiễm mỡ…

Bác sĩ nhấn mạnh: “Khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Đây là cách phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm và điều trị kịp thời, hiệu quả”.

Theo thống kê 9 tháng năm 2025 của Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, 75,9% người cao tuổi đã đi khám sức khỏe định kỳ. Con số này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thành phố cũng như nhận thức ngày càng cao của người dân về chăm sóc sức khỏe khi bước vào tuổi già.

Phát triển đội ngũ nhân lực chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng

Ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ chưa từng có. Dự báo đến năm 2049, người cao tuổi sẽ chiếm tới 25% dân số, tương đương cứ 4 người dân thì có 1 người là người cao tuổi.

Theo Bộ Y tế, năm 2024, cả nước có khoảng 14,2 triệu người cao tuổi, trong đó gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Tuổi thọ bình quân của người Việt đạt 74,7 tuổi, nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ dừng ở mức 65,4 năm. Trung bình mỗi người cao tuổi mang theo 2,7 bệnh mạn tính không lây, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế, đặc biệt là chăm sóc tại cộng đồng và hộ gia đình.

Phường Đan Phượng Hà Nội thăm khám và tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi.

Mặc dù nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng, nhưng nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam còn thiếu và yếu. Phần lớn đội ngũ hiện nay là cán bộ y tế kiêm nhiệm, cộng tác viên dân số, hội viên Hội Người cao tuổi… chưa được đào tạo chuyên nghiệp, chưa có chứng chỉ hành nghề.

Các cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng mới hình thành tự phát, chưa đồng đều về chất lượng, thiếu quy định chuẩn về dịch vụ, khó đáp ứng nhu cầu đa dạng của người cao tuổi. Nhiều gia đình vẫn phải tự xoay xở trong khi thiếu hỗ trợ y tế, tinh thần và phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại nơi cư trú.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án “Xây dựng, phát triển nhân viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.