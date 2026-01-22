Hà Nội

Sống Khỏe

Nội soi cắt khối u máu gan trái kích thước lớn cho bệnh nhân 46 tuổi

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật nội soi cắt khối u máu gan trái kích thước lớn cho nữ bệnh nhân 46 tuổi.

Thúy Nga

Theo chia sẻ của người bệnh, cách đây 10 năm, bệnh nhân phát hiện có khối u mạch máu trong gan trái, không có triệu chứng, đã được các bác sĩ hướng dẫn theo dõi định kỳ.

Gần đây, bệnh nhân đi khám, phát hiện khối u tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.

u-mau-1.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trên hình ảnh cắt lớp vi tính, khối u kích thước lớn, chiếm gần toàn bộ gan trái, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan trái. Trong mổ, thông qua phẫu thuật nội soi các bác sĩ đã kiểm soát các mạch máu và đường mật gan trái, sau đó cắt nhu mô gan trái theo giải phẫu lấy toàn bộ khối u.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, ổn định và dự kiến ra viện sau 3-5 ngày phẫu thuật.

u-mau-2.jpg
Khối u máu gan được phẫu thuật nội soi cắt - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phẫu thuật nội soi cắt gan được ứng dụng hiệu quả trong điều trị các bệnh lý gan lành tính và ác tính như: u gan máu kích thước lớn, sỏi đường mật trong gan, ung thư biểu mô tế bào gan, lấy mảnh gan ghép từ người hiến, nội soi hỗ trợ cắt gan toàn bộ ở người nhận gan..

Với ưu điểm ít xâm lấn, giảm đau, hồi phục nhanh và đảm bảo tính thẩm mỹ, kỹ thuật này được triển khai thường quy tại bệnh viện.

u-mau.jpg
Khối u máu gan kích thước lớn được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Mỗi năm, Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy thực hiện khoảng 400 – 500 ca cắt gan nội soi. Để đạt được kết quả như trên, đội ngũ phẫu thuật viên gan mật đã được đào tạo bài bản, chuyên sâu, làm chủ các kỹ thuật khó, phối hợp chặt chẽ với kíp gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh hiện đại, bảo đảm an toàn và hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

