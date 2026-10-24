Danh tính nghi phạm xả súng ở ngoại ô thủ đô Paris

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi xả súng khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương ở vùng ngoại ô thủ đô Paris, Pháp.

AP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết, các vụ xả súng diễn ra trong khoảng 15 phút tại 3 địa điểm riêng biệt ở các thị trấn Trappes và La Verrière, khu vực ngoại ô cách trung tâm Paris khoảng 30 km, hôm 23/10.

"Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra. Tay súng nã đạn từ ô tô khi di chuyển qua các địa điểm khác nhau ở ngoại ô Paris. Vụ xả súng khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong đó có 1 bé gái 12 tuổi và 3 người đang trong tình trạng nguy kịch", Bộ trưởng Nuñez nói.

Nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông Pháp, sinh năm 2000.

Cảnh sát kiểm tra một chiếc xe tại trạm xăng sau vụ nổ súng ở Trappes, ngoại ô Paris, ngày 23/10/2026. Ảnh: AP/Emma Da Silva.

Theo thông tin từ Văn phòng Công tố Chống khủng bố Quốc gia, danh tính của nghi phạm, người bị cảnh sát bắt giữ chưa đầy 20 phút sau khi bắt đầu nổ súng, được xác định là Kévin T., sinh năm 1987.

Theo thông cáo, hồ sơ cho thấy Kévin T. có 4 tiền án trước đó nhưng đã được tự động xóa án tích theo luật pháp Pháp.

Văn phòng Công tố Chống khủng bố cho biết thêm, cảnh sát phát hiện một khẩu súng và một bình hơi cay trong xe của nghi phạm. Căn hộ của anh ta đã bị gài bẫy với 3 bình gas và dây điện nối với bộ hẹn giờ.

Trong chiều cùng ngày, cảnh sát tạm giữ một người thân trong gia đình nghi phạm để phục vụ điều tra.

Thị trưởng Trappes, Ali Rabeh, cho biết tay súng dường như đã xả súng một cách khá ngẫu nhiên, nhắm vào người qua đường ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả một sân chơi.

Nhà chức trách Pháp đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi khủng bố mang động cơ phân biệt chủng tộc. Lời khai của nghi phạm cho thấy vụ việc đã được lên kế hoạch từ trước.

Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ vụ xả súng, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân.