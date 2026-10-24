Diễn biến vụ xả súng tại nhà thờ ở Jordan, hơn 40 người thương vong

Vụ xả súng trong lúc đang diễn ra tang lễ tại một nhà thờ ở Jordan đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

AP dẫn thông báo của nhà chức trách địa phương cho biết, vụ xả súng xảy ra tại một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở làng Hamoud, Karak, cách thủ đô Amman khoảng 180 km về phía Nam, vào ngày 23/10 (giờ địa phương).

Hình ảnh được phát sóng trên truyền hình nhà nước Jordan cho thấy hai tay súng xông vào nhà thờ và nã đạn. Nghi phạm thứ ba, dường như cầm súng trường bán tự động, xuất hiện sau đó và tiếp tục nổ súng vào những người tham dự tang lễ tại nhà thờ.

Nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp, nơi vừa xảy ra vụ nổ súng, tại làng Hamoud, Karak, Jordan, ngày 23/10/2026. Ảnh: AP.

Vụ xả súng kinh hoàng khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương. Thiếu tướng Obeidallah Maaytah, Giám đốc Cục An ninh Công cộng của Jordan, cho biết tại một cuộc họp báo sau đó rằng 27 nạn nhân bị thương vẫn đang được điều trị.

Viết trên mạng X, Quốc vương Jordan Abdullah II gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của những người thiệt mạng, đồng thời mong nạn nhân bị thương sớm hồi phục. Ông tuyên bố "Jordan sẽ trừng phạt nghiêm khắc hành động khủng bố nhắm vào Karak”.

Theo các nhà chức trách Jordan, cuộc điều tra về vụ xả súng đang được tiến hành. Hiện chưa rõ có tay súng nào đã bị bắt giữ hoặc tiêu diệt hay chưa.

Trước đó, vào năm 2016, các tay súng phục kích cảnh sát trong một loạt vụ tấn công ở Karak, khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 7 sĩ quan cảnh sát, và hàng chục người khác bị thương. Lực lượng an ninh Jordan đã tiêu diệt những tay súng này sau cuộc đối đầu kéo dài.