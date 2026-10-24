Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ xả súng tại nhà thờ ở Jordan, hơn 40 người thương vong

Vụ xả súng trong lúc đang diễn ra tang lễ tại một nhà thờ ở Jordan đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo của nhà chức trách địa phương cho biết, vụ xả súng xảy ra tại một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở làng Hamoud, Karak, cách thủ đô Amman khoảng 180 km về phía Nam, vào ngày 23/10 (giờ địa phương).

Hình ảnh được phát sóng trên truyền hình nhà nước Jordan cho thấy hai tay súng xông vào nhà thờ và nã đạn. Nghi phạm thứ ba, dường như cầm súng trường bán tự động, xuất hiện sau đó và tiếp tục nổ súng vào những người tham dự tang lễ tại nhà thờ.

ap26296564490093.jpg
Nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp, nơi vừa xảy ra vụ nổ súng, tại làng Hamoud, Karak, Jordan, ngày 23/10/2026. Ảnh: AP.

Vụ xả súng kinh hoàng khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương. Thiếu tướng Obeidallah Maaytah, Giám đốc Cục An ninh Công cộng của Jordan, cho biết tại một cuộc họp báo sau đó rằng 27 nạn nhân bị thương vẫn đang được điều trị.

Viết trên mạng X, Quốc vương Jordan Abdullah II gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của những người thiệt mạng, đồng thời mong nạn nhân bị thương sớm hồi phục. Ông tuyên bố "Jordan sẽ trừng phạt nghiêm khắc hành động khủng bố nhắm vào Karak”.

Theo các nhà chức trách Jordan, cuộc điều tra về vụ xả súng đang được tiến hành. Hiện chưa rõ có tay súng nào đã bị bắt giữ hoặc tiêu diệt hay chưa.

Trước đó, vào năm 2016, các tay súng phục kích cảnh sát trong một loạt vụ tấn công ở Karak, khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 7 sĩ quan cảnh sát, và hàng chục người khác bị thương. Lực lượng an ninh Jordan đã tiêu diệt những tay súng này sau cuộc đối đầu kéo dài.

#Xả súng tại nhà thờ ở Jordan #xả súng ở Jordan #xả súng #bạo lực súng đạn #thương vong trong xả súng

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nổ súng tại trường học ở Thái Lan, giáo viên mầm non thiệt mạng

Nghi phạm đã bắn tử vong một giáo viên mầm non bên trong một ngôi trường ở miền Đông Thái Lan hôm 9/9.

AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11h sáng ngày 9/9 bên trong tòa nhà thuộc trường mẫu giáo Nongplalai ở tỉnh Chonburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km về phía Đông Nam, khiến một giáo viên mầm non thiệt mạng.

Theo chính quyền tỉnh Chonburi, tất cả 44 học sinh đều không bị thương và đã được sơ tán cùng với các giáo viên khác sau vụ xả súng.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Loạt vụ xả súng tại Chicago, hơn 40 người thương vong

Cảnh sát cho biết một loạt vụ xả súng xảy ra tại Chicago, Mỹ, những ngày cuối tuần qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, một loạt vụ xả súng tại Chicago kể từ tối 19/6 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương. Sau vụ việc, Tổng thống Donald Trump một lần nữa kêu gọi can thiệp quân sự vào thành phố lớn thứ ba nước Mỹ này.

“Tại sao Thống đốc Pritzker không gọi cho tôi để xin hỗ trợ? Tôi có thể biến Chicago thành một thành phố an toàn chỉ trong một tháng, trong một năm, nơi đây sẽ là một trong những thành phố an toàn nhất!!!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 21/6.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ súng ở Mỹ, 7 người thương vong

Nhà chức trách cho biết, 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một câu lạc bộ thoát y ở Detroit, Mỹ.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, cuộc tranh cãi đã dẫn đến vụ nổ súng tại một câu lạc bộ thoát y hoạt động sau giờ quy định ở Detroit vào sáng 27/9 (giờ địa phương), khiến 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

"Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ nổ súng lúc 7h21 sáng 27/9 trên một con phố, nơi chủ yếu là dân cư sinh sống và phát hiện 3 người đàn ông đã bị bắn chết", cảnh sát trưởng Detroit Todd Bettison thông tin với báo giới tại cuộc họp báo.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới