Nỗ lực cấp cứu người bệnh ngừng tuần hoàn khi đi khám bệnh

Một người bệnh bất ngờ mất ý thức và ngất xỉu. Ngay lập tức, các bác sĩ tại Khoa Khám bệnh đã có mặt, cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh và kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện.

Người bệnh H.T.M. nữ 55 tuổi (Phường Lưu Kiếm - Hải Phòng) có tiền sử bệnh lý tim mạch mãn tính, đang được theo dõi, điều trị ngoại trú tim mạch tại phòng khám của bệnh viện.

Sau khi có kết quả, chờ được tư vấn người bệnh đột ngột gục xuống, tím tái, gọi hỏi không biết. Ngay lập tức các bác sĩ tại khu vực phòng khám đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn và nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ bệnh viện.

Sau khi hội chẩn nhanh và được chỉ đạo từ Ban Giám đốc, các bác sĩ vừa tiến hành cấp cứu, vừa chuyển khoa hồi sức tích cực để theo dõi và điều trị tiếp.

Người bệnh được chăm sóc và điều trị tích cực - Ảnh BVCC

Từng phút trôi qua, ê kíp cấp cứu đã thay nhau ép tim, quyết tâm không buông xuôi, nỗ lực từng phút để cứu sống người bệnh. Bằng nỗ lực của cả ê kíp, phép màu đã đến, sóng điện tim đã đều trở lại.

Tuy nhiên do ngừng tuần hoàn liên tiếp, người bệnh rơi vào tình trạng suy đa phủ tạng. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục, duy trì hồi sức hô hấp, kháng sinh cho người bệnh.

Sau gần 3 tuần nỗ lực chăm sóc, điều trị tích cực cho người bệnh sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Người bệnh vui mừng trong ngày xuất viện - Ảnh BVCC