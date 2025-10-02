Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nỗ lực cấp cứu người bệnh ngừng tuần hoàn khi đi khám bệnh

Bằng nỗ lực của cả ê kíp, phép màu đã đến, sóng điện tim đã đều trở lại. Tuy nhiên do ngừng tuần hoàn liên tiếp, người bệnh rơi vào tình trạng suy đa phủ tạng.

Thúy Nga

Một người bệnh bất ngờ mất ý thức và ngất xỉu. Ngay lập tức, các bác sĩ tại Khoa Khám bệnh đã có mặt, cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh và kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện.

Người bệnh H.T.M. nữ 55 tuổi (Phường Lưu Kiếm - Hải Phòng) có tiền sử bệnh lý tim mạch mãn tính, đang được theo dõi, điều trị ngoại trú tim mạch tại phòng khám của bệnh viện.

Sau khi có kết quả, chờ được tư vấn người bệnh đột ngột gục xuống, tím tái, gọi hỏi không biết. Ngay lập tức các bác sĩ tại khu vực phòng khám đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn và nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ bệnh viện.

Sau khi hội chẩn nhanh và được chỉ đạo từ Ban Giám đốc, các bác sĩ vừa tiến hành cấp cứu, vừa chuyển khoa hồi sức tích cực để theo dõi và điều trị tiếp.

ngung-tuan-hoan-7459.jpg
Người bệnh được chăm sóc và điều trị tích cực - Ảnh BVCC

Từng phút trôi qua, ê kíp cấp cứu đã thay nhau ép tim, quyết tâm không buông xuôi, nỗ lực từng phút để cứu sống người bệnh. Bằng nỗ lực của cả ê kíp, phép màu đã đến, sóng điện tim đã đều trở lại.

Tuy nhiên do ngừng tuần hoàn liên tiếp, người bệnh rơi vào tình trạng suy đa phủ tạng. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục, duy trì hồi sức hô hấp, kháng sinh cho người bệnh.

Sau gần 3 tuần nỗ lực chăm sóc, điều trị tích cực cho người bệnh sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

ngung-tuan-1-1388.jpg
Người bệnh vui mừng trong ngày xuất viện - Ảnh BVCC

Trường hợp trên một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc xử trí kịp thời trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời là minh chứng rõ nét cho sự tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ y tế, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng người bệnh.

#cấp cứu ngừng tuần hoàn #bệnh nhân tim mạch mãn tính #xử trí cấp cứu tim ngừng đột ngột #đội ngũ y tế cấp cứu #điều trị suy đa phủ tạng #hồi sức tích cực

Bài liên quan

Sống Khỏe

Kỳ tích cứu sống người bệnh bị điện giật ngừng tim, ngừng hô hấp nhiều lần

Hạ thân nhiệt chỉ huy giúp giảm tỷ lệ tử vong cũng như mức độ di chứng, từ đó mang lại kết quả điều trị tốt hơn, người bệnh có nhiều cơ hội hồi phục.

Nhờ sự kiên trì của người nhà và các bác sĩ, sự phối hợp liên tục và hiệu quả giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với các bác sĩ tuyến dưới, cùng các kỹ thuật hồi sức hiện đại, chuyên sâu, đặc biệt là kỹ thuật Hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh đã được cứu sống ngoạn mục, không để lại di chứng nặng nề.

Hành trình giành lại sự sống từ “cửa tử”

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu người đàn ông tự đâm mình thủng tim, gan

Kích hoạt báo động đỏ, phối hợp các chuyên khoa đã kịp thời cứu sống người bệnh bị vết thương thấu bụng - ngực, ngừng tim.

Bệnh nhân M.Đ.M 46 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do có nhiều vết thương đâm vào bụng, xuyên lên ngực gây thủng gan, thủng tim và 3 lần ngừng tuần hoàn (ngừng tim). Sau khi được các bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Ngoại Tiêu hóa - Gan mật, Gây mê hồi sức cùng phối hợp phẫu thuật kịp thời và hơn 20 ngày được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) người bệnh đã hồi phục, được xuất viện trở về nhà.

thau-tim.jpg
Tập thể các bác sĩ tham gia điều trị chụp ảnh với người bệnh M -Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông ngừng tim trong lúc đang khám bệnh

Các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) vừa cứu sống một nam bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn khi đang đi khám.

Một người đàn ông 56 tuổi bất ngờ ngã quỵ trong lúc đi khám bệnh. Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, giành giật sự sống cho người bệnh.

Cụ thể, sáng 2/8, bệnh nhân L.H.T. (SN 1969, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương khám bệnh với các triệu chứng mệt mỏi, tức ngực nhẹ. Trong lúc đang thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng, bệnh nhân đột ngột đau ngực dữ dội, ngã quỵ xuống nền nhà, tím tái và mất ý thức.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới