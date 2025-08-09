Hà Nội

Chính trị

Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Triển lãm thành tựu Đất nước

Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025) diễn ra từ ngày 28/8 - 05/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Theo Bộ VHTT&DL

Ban Tổ chức Triển lãm thành tự Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh vừa ban hành Kế hoạch số 399/KH – BTC về việc Tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và chương trình các hoạt động tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).

Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/BCĐTW ngày 10/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025; Căn cứ Kế hoạch số 2786/KH-BTC ngày 17/6/2025 của Ban Tổ chức Triển lãm về việc ban hành kế hoạch tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025);… Ban Tổ chức Triển lãm đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và chương trình các hoạt động tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).

anh-man-hinh-2025-08-04-luc-082609-17546947036331271774484.png
Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Triển lãm thành tựu Đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025) sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 05/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia gồm các hoạt động chính như:

Lễ khai mạc Triển lãm dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Chương trình Lễ khai mạc Triển lãm sẽ tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự kiến khoảng 6.000 đại biểu tham dự.

Lễ bế mạc Triển lãm dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 05/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Chương trình Lễ Bế mạc Triển lãm cũng sẽ được tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chính, trong khuôn khổ trước và sau Triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động như: C hương trình ca nhạc "Rạng rỡ Việt Nam" (20h00, ngày 09/8 và ngày 10/8/2025); Chương trình ca nhạc "8Wonder Cổ Loa" (20h00, ngày 23/8/2025); Giải chạy "Việt Nam tôi đó" (ngày 24/8/2025); Chương trình nghệ thuật "Lời trái tim Việt Nam" (20h00, ngày 26/8/2025); Diễn đàn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số" (ngày 29/8/2025); Hội thảo "Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" (ngày 29/8/2025); Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" (ngày 31/8/2025); Chương trình nghệ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Huế chủ trì (ngày 02/9/2025)...

Ban Tổ chức yêu cầu trong quá trình tổ chức các hoạt động, các đơn vị tổ chức cần phải bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung của Đề án "Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025)" (sau đây gọi tắt là Đề án). Công tác tổ chức trang trọng, đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, có quy mô, tầm vóc, ý nghĩa tương xứng với hành trình 80 năm đầy tự hào của đất nước, có sức hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân và bạn bè quốc tế, đồng thời đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm.

#Triển lẫm #thành tựu #đất nước #Quốc Gia #80 năm #Ngày Quốc khánh

