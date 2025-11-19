Phát hiện gần 15 tấn đường nhập lậu ở TP HCM

Trước tình hình buôn bán, vận chuyển đường cát nhập lậu có xu hướng gia tăng trên thị trường nội địa, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh mặt hàng này. Theo đó, chỉ trong vòng một ngày, Đoàn Kiểm tra Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường đã liên tiếp phát hiện hai vụ vi phạm tại cùng địa chỉ tại TP HCM.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra của Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh tại đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TP HCM. Đây là hai điểm kinh doanh độc lập, một do bà Hoàng Nguyễn Kiều Trinh làm chủ, điểm còn lại là Hộ kinh doanh Út Hương Lan 9 do ông Nguyễn Lâm đại diện. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện gần 15 tấn đường cát nhập lậu và không rõ nguồn gốc, với tổng trị giá hơn 238 triệu đồng.

Toàn cảnh kho hàng có dấu hiệu vi phạm/ Ảnh DMS

Tại cơ sở của bà Hoàng Nguyễn Kiều Trinh, Đoàn kiểm tra phát hiện 5,7 tấn đường cát tinh luyện nhãn hiệu TSM do Thái Lan sản xuất, toàn bộ bao bì chỉ có tiếng nước ngoài (Thái Lan và Anh) nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hàng hóa được đóng trong 114 bao loại 50 kg/bao, trị giá gần 97 triệu đồng. Bà Trinh chỉ xuất trình căn cước công dân, không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, khai nhận đã mua số hàng này từ nguồn trôi nổi trên thị trường để chứa trữ, kinh doanh, song chưa kịp bán ra thì bị kiểm tra.

Cũng tại địa điểm trên, Đoàn Kiểm tra phát hiện 02 mặt hàng đường cát thuộc sở hữu của Hộ kinh doanh Út Hương Lan 9. Loại thứ nhất là đường cát trắng không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đóng bao 12 kg, tổng cộng 2.916 kg, trị giá hơn 43 triệu đồng. Loại thứ hai là đường tinh luyện MITR PHOL do Thái Lan sản xuất, có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ, với số lượng 6.100 kg, trị giá gần 97,6 triệu đồng.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ Hộ kinh doanh Út Hương Lan 9 thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên là do thu mua trôi nổi trên thị trường để kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đoàn kiểm tra xác định hộ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng nhập lậu.

Tang vật vi phạm/Ảnh DMS

Căn cứ kết quả làm việc, lực lượng kiểm tra kết luận, bà Hoàng Nguyễn Kiều Trinh vi phạm hành chính do không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký và kinh doanh hàng hóa nhập lậu; Ông Nguyễn Lâm vi phạm hành chính do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng nhập lậu.

Toàn bộ tang vật vi phạm gồm gần 15 tấn đường cát các loại, tổng trị giá hơn 238 triệu đồng, đã được niêm phong, tạm giữ để bảo quản và xử lý theo quy định pháp luật. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường ban hành quyết định tạm giữ tang vật, chuyển về kho bảo quản để tiếp tục xử lý theo trình tự pháp luật.

Sau quá trình xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm, đến ngày 03/11/2025, hai đơn vị đã nộp tổng số tiền phạt trên 182 triệu đồng vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường cho biết, các vụ việc trên cho thấy tình trạng kinh doanh, chứa trữ đường cát nhập lậu và không rõ nguồn gốc vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm.

Thời gian tới, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị chức năng nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước, ổn định cung cầu...

Cục Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, kho bãi, chợ đầu mối... để ngăn chặn hành vi vi phạm.