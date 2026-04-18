Ninh Bình, Đà Nẵng có lịch thi vào lớp 10 sớm nhất cả nước, từ ngày 23/5

Các tỉnh thành bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 từ ngày 23/5, với nhiều địa phương lựa chọn thi sớm để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia quan trọng.

Ninh Bình và Đà Nẵng tổ chức thi sớm nhất cả nước

Từ ngày 23/5, các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026. Hầu hết các địa phương đều tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Trong đó, Ninh Bình và Đà Nẵng là hai tỉnh, thành tổ chức thi sớm nhất, cùng diễn ra vào 23-25/5.

Tỉnh tổ chức thi muộn nhất là Cần Thơ, diễn ra vào hai ngày cuối cùng của tháng 6. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai sẽ thi trong hai ngày gần cuối tháng 6 là 27-28/6. Hai tỉnh thành hiện chưa công bố lịch thi chi tiết là Cao Bằng và Điện Biên.

Các tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển 3 môn gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ hoặc Tiếng Anh. Riêng tỉnh Tuyên Quang chọn môn thứ 3 là Khoa học Tự nhiên. Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết Khoa học tự nhiên là môn học bắt buộc, có tính tích hợp cao giữa Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại các tỉnh. Ảnh minh hoạ/ nguonluc.com.vn

Bên cạnh hình thức thi tuyển, một số tỉnh lựa chọn xét tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên, như Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau và Lâm Đồng. Tuy nhiên, các địa phương này vẫn tổ chức thi tuyển đối với các trường THPT chuyên.

Lịch thi vào lớp 10 của các tỉnh thành trên cả nước như sau:

Lịch thi được đẩy lên sớm hơn từ 1-2 tuần

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10, các địa phương có thể linh hoạt lựa chọn hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp. Trong trường hợp tổ chức thi, kỳ thi gồm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng một môn hoặc bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT quyết định và công bố trước ngày 31/3 hằng năm.

Lý giải về việc lịch thi lớp 10 năm nay được đẩy lên sớm hơn từ 1-2 tuần so với các năm trước, đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là bước đi chủ động nhằm đồng bộ với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Do kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, việc hoàn tất tuyển sinh lớp 10 trong tháng 5 và đầu tháng 6 sẽ giúp các địa phương tập trung tối đa nguồn lực, nhân sự và cơ sở vật chất cho kỳ thi quốc gia quan trọng ngay sau đó.

Dành lời khuyên cho sĩ tử, các thầy cô cho rằng, với quỹ thời gian còn lại không nhiều, các thí sinh cần tập trung ôn tập trọng tâm, giữ vững tâm lý và bám sát cấu trúc đề thi minh họa của địa phương để đạt kết quả cao nhất trong "cuộc đua" giành suất vào công lập.

Việc làm quen với cấu trúc đề và yêu cầu kiến thức trọng tâm từ các năm qua sẽ giúp các em điều chỉnh kỹ năng làm bài và tâm lý vững vàng hơn trước khi bước vào kỳ thi chính thức.