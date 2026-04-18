Ninh Bình, Đà Nẵng có lịch thi vào lớp 10 sớm nhất cả nước, từ ngày 23/5

Các tỉnh thành bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 từ ngày 23/5, với nhiều địa phương lựa chọn thi sớm để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia quan trọng.

Bình Nguyên

Ninh Bình và Đà Nẵng tổ chức thi sớm nhất cả nước

Từ ngày 23/5, các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026. Hầu hết các địa phương đều tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Trong đó, Ninh Bình và Đà Nẵng là hai tỉnh, thành tổ chức thi sớm nhất, cùng diễn ra vào 23-25/5.

Tỉnh tổ chức thi muộn nhất là Cần Thơ, diễn ra vào hai ngày cuối cùng của tháng 6. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai sẽ thi trong hai ngày gần cuối tháng 6 là 27-28/6. Hai tỉnh thành hiện chưa công bố lịch thi chi tiết là Cao Bằng và Điện Biên.

Các tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển 3 môn gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ hoặc Tiếng Anh. Riêng tỉnh Tuyên Quang chọn môn thứ 3 là Khoa học Tự nhiên. Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết Khoa học tự nhiên là môn học bắt buộc, có tính tích hợp cao giữa Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại các tỉnh. Ảnh minh hoạ/ nguonluc.com.vn

Bên cạnh hình thức thi tuyển, một số tỉnh lựa chọn xét tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên, như Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau và Lâm Đồng. Tuy nhiên, các địa phương này vẫn tổ chức thi tuyển đối với các trường THPT chuyên.

Lịch thi vào lớp 10 của các tỉnh thành trên cả nước như sau:

Lịch thi được đẩy lên sớm hơn từ 1-2 tuần

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10, các địa phương có thể linh hoạt lựa chọn hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp. Trong trường hợp tổ chức thi, kỳ thi gồm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng một môn hoặc bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT quyết định và công bố trước ngày 31/3 hằng năm.

Lý giải về việc lịch thi lớp 10 năm nay được đẩy lên sớm hơn từ 1-2 tuần so với các năm trước, đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là bước đi chủ động nhằm đồng bộ với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Do kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, việc hoàn tất tuyển sinh lớp 10 trong tháng 5 và đầu tháng 6 sẽ giúp các địa phương tập trung tối đa nguồn lực, nhân sự và cơ sở vật chất cho kỳ thi quốc gia quan trọng ngay sau đó.

Dành lời khuyên cho sĩ tử, các thầy cô cho rằng, với quỹ thời gian còn lại không nhiều, các thí sinh cần tập trung ôn tập trọng tâm, giữ vững tâm lý và bám sát cấu trúc đề thi minh họa của địa phương để đạt kết quả cao nhất trong "cuộc đua" giành suất vào công lập.

Việc làm quen với cấu trúc đề và yêu cầu kiến thức trọng tâm từ các năm qua sẽ giúp các em điều chỉnh kỹ năng làm bài và tâm lý vững vàng hơn trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Mời độc giả xem video Hơn 60 nghìn học sinh Hà Nội chưa đăng ký lớp 10.
Vẫn lúng túng quản lí học thêm dạy thêm

Một năm sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn tồn tại, chi phí phụ huynh phải chi trả lại cao hơn trước.

“Bình thường” hóa

Chính sách mới, đề thi lạ... khó tới sang chấn tâm lý?!

“Đề dài và nhiều câu khó, dù đã ôn luyện kỹ nhưng em căng não, toát mồ hôi mà vẫn không giải được”, thí sinh Tuấn Anh chia sẻ về đề thi chuyên KHTN.

Mỗi mùa tuyển sinh, cuộc đua giành một suất vào lớp 10 các trường THPT chuyên lại nóng hơn bao giờ hết, với tỷ lệ chọi luôn ở mức cao ngất ngưởng. Một trong những vấn đề thu hút sự chú ý của dư luận là độ khó của đề thi.

Đề thi chuyên “khó nhằn” hơn 2024... sĩ tử căng não, đẫm mồ hôi

Bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10:Phụ huynh,HS lo gì trước kỳ thi nhiều biến động?

Việc bỏ khu vực tuyển sinh tạo ra thị trường giáo dục "phẳng", đòi hỏi học sinh và phụ huynh thích ứng chiến lược chọn trường phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, từ lâu đã được ví như một cuộc "vượt vũ môn" đầy khắc nghiệt. Tuy nhiên, năm học 2026-2027 chứng kiến một bước ngoặt chưa từng có khi chính sách phân chia khu vực tuyển sinh của Hà Nội được bãi bỏ. Việc cho phép học sinh tự do đăng ký nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT nào trên toàn thành phố đã mở ra cơ hội bình đẳng, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức khiến cho phụ huynh và học sinh lo lắng.

Khi “vùng an toàn” không còn, điểm chuẩn trở nên khó đoán

