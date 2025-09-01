Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Những người cần tránh dùng hoa đu đủ đực

Tuy hoa đu đủ đực rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng.

Bình Nguyên

Hoa đu đủ đực là hoa của một loại cây đu đủ (tên khoa học: Carica papaya) không ra quả, chỉ tạo hoa. Hoa đu đủ đực có kích thước nhỏ, màu trắng hoặc vàng nhạt, thường mọc thành chùm dài và có mùi thơm đặc trưng.

Hoa đu đủ đực được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và các hoạt chất quý như chất chống oxy hóa (flavonoid, beta-carotene), vitamin A, C, E, cùng các khoáng chất như kẽm, magie và kali. Ngoài ra, nó còn giàu chất xơ, các hợp chất alkaloid và enzyme papain. Các thành phần này góp phần tạo nên giá trị dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe của hoa đu đủ đực.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông Y Hà Nội, hoa đu đủ đực là vị thuốc dân gian được dùng rộng rãi nhờ những lợi ích đối với sức khỏe. Tuy nhiên, một số trường hợp không nên dùng để tránh gây hại.

Đặc điểm của hoa đu đủ đực. Ảnh minh hoạ/Internet
Đặc điểm của hoa đu đủ đực. Ảnh minh hoạ/Internet

Mặc dù hoa đu đủ đực là một vị thuốc trong dân gian, nhưng hiện vẫn cần nhiều nghiên cứu khoa học về công dụng, cũng như những cảnh báo về đối tượng không nên sử dụng. Vậy ai không nên uống hoa đu đủ đực?

Phụ nữ mang thai không nên dùng: Trong hoa đu đủ đực có mủ có chất tương đồng như oxytocin và prostaglandin gây ra co thắt tử cung có thể gây ra sẩy thai và đẻ non. Ngoài ra trong hoa đủ đực có chất papain có thể ảnh hưởng đến phát triển của thai nhi.

Phụ nữ đang cho con bú không nên dùng: Tuy hoa đu đủ đực có chất enzym papain giúp cho tiêu hóa, nhưng nếu dùng liều cao, thời gian dài sẽ có hại cho cả mẹ và gây rối loạn phát triển tiêu hóa của bé.

Ảnh minh họa/Internet

Trẻ em dưới 3 tuổi không nên dùng: Trong hoa đu đủ đực có rất lớn chất papain, nếu trẻ dùng sẽ khiến cho tiêu hóa của trẻ mất cân bằng gây ra rối loạn tiêu hóa, làm tăng nguy cơ trẻ sẽ bị dị ứng với các chất có trong hoa đu đủ đực.

Người cơ địa bụng lạnh, tiêu hóa kém: Những trường hợp lạnh bụng và cơ thể hàn hay gặp vấn đề tiêu chảy thì không nên dùng vì trong hoa đủ đực có những chất khiến cho nhu động đường tiêu hóa tăng lên, sẽ làm cho những trường hợp đang mắc các bệnh lý liên quan đến tiêu hóa càng trầm trọng hơn.

Người có cơ địa dị ứng các thành phần của phấn hoa: Mỗi cơ địa cơ thể con người đều khác nhau. Vì vậy, đối với các trường hợp dị ứng bất kỳ với các loại phấn hoa thì hãy thận trọng trước khi sử dụng.

Những người đang sử dụng các loại thuốc tây có chỉ định của bác sĩ thì không nên sử dụng chung với hoa đu đủ đực vì có thể làm mất tác dụng của thuốc.

Người đang bị loét dạ dày thì không nên dùng vì trong hoa đu đủ đực có chất sẽ làm cho bệnh loét dạ dày càng thêm nghiêm trọng hơn.

Những trường hợp mắc các bệnh lý về ung thư, tiểu đường, tim mạch… trước khi sử dụng tốt nhất tham khảo ý kiến của các bác sĩ có chuyên môn. Vì hoa đu đủ đực không thể thay thế các thuốc đặc trị có chỉ định của bác sĩ được.

Tuyệt đối không kết hợp hoa đu đủ đực với rễ của nó vì sự kết hợp này có thể sản sinh độc tố gây tử vong.

Ngoài ra, để hoa phát huy tác dụng tốt nhất, không nên kết hợp với đậu xanh, cà pháo, măng chua, và các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Nên uống nước sắc hoa đu đủ đực sau bữa ăn và uống nhiều nước trong ngày để giúp cơ thể dễ dàng đào thải độc tố. Khi xuất hiện các triệu chứng dị ứng như mẩn ngứa, phát ban, cần ngừng sử dụng ngay lập tức.

#hoa đu đủ đực #phụ nữ có thai #không nên dùng #Trẻ em dưới 3 tuổi #hại sức khoẻ

Bài liên quan

Kiến thức cần biết

Tiêu thụ quá nhiều muối có thể gây bệnh lý nguy hiểm

Việc tiêu thụ quá nhiều muối không chỉ đe dọa đến tim, thận... mà còn có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác, gây nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), ăn mặn là tác nhân gây ra 62% các ca tai biến mạch máu não và 49% các ca nhồi máu cơ tim. Thống kê tại các bệnh viện ở TP HCM, mỗi tháng, tại đây phải tiếp nhận hàng chục ca cấp cứu liên quan đến tim mạch, trong đó không ít trường hợp bệnh nhân thừa nhận đã có thói quen ăn mặn từ hàng chục năm nay.

Khi tiêu thụ quá nhiều muối, lượng Natri dư thừa bên trong cơ thể gây ra sự mất cân bằng nước – điện giải và các chức năng cơ bản của cơ thể. Tình trạng này kéo dài không chỉ làm suy giảm chức năng các cơ quan mà còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thay đổi thói quen ăn mặn, tránh gây hại sức khoẻ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc lạm dụng ăn mặn là nguy cơ dẫn đến suy các cơ quan như tim, thận.

Theo các bác sĩ, ăn mặn làm tăng áp lực thẩm thấu trong máu, cơ thể sẽ có cảm giác khát, dẫn đến uống nước nhiều, giữ nước trong cơ thể gây tăng huyết áp. Cơ thể cũng tìm cách tăng đào thải natri qua nước tiểu, dẫn tới mất kali, canxi và nhiều khoáng chất khác. Ăn mặn sẽ làm tăng cường độ làm việc của hệ thống tim mạch, thận và tiết niệu nên sớm dẫn tới suy giảm chức năng hoạt động của các hệ cơ quan này.

Ăn mặn gây tăng huyết áp, bệnh tim mạch, suy tim, suy thận, loãng xương... Ăn nhiều muối còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng và ung thư đường tiêu hóa. Đối với những người đã mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, suy thận và suy gan, ăn nhiều muối sẽ làm bệnh tiến triển nhanh hơn. Thành phần Natri trong muối làm tăng huyết áp do các lý do sau:

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Uống hoa đu đủ đực hàng ngày có tốt cho sức khỏe?

Hoa đu đủ đực được coi là thực phẩm bổ sung rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài có thể gây ra tác dụng phụ.

Hoa đu đủ đực được biết đến với nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Các chất như axit gallic, beta carotene, vitamin A, B1, C, E, canxi, và các khoáng chất khác đều có mặt trong loại hoa này, giúp cải thiện sức khỏe toàn diện.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như chữa tiêu chảy, giảm cholesterol, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe răng miệng...

Tác dụng của bột sắn dây

Tác dụng của bột sắn dây

Bột sắn dây, với thành phần tự nhiên từ củ sắn dây, từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích với sức khỏe.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như chữa tiêu chảy, giảm cholesterol, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe răng miệng...

Tác dụng của bột sắn dây

Tác dụng của bột sắn dây

Bột sắn dây, với thành phần tự nhiên từ củ sắn dây, từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích với sức khỏe.