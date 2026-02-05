Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nhóm vũ trang tấn công ngôi làng ở Nigeria, sát hại hơn 160 người

Một nghị sĩ Nigeria cho biết, nhóm vũ trang đã tấn công hai ngôi làng ở miền tây nước này, sát hại ít nhất 162 người.

An An (AP)

AP dẫn lời nghị sĩ Mohammed Omar Bio ngày 4/2 cho biết các tay súng vũ trang đã tấn công hai ngôi làng Woro và Nuku, thuộc bang Kwara, vào tối 3/2, sát hại ít nhất 162 người.

"Cuộc tấn công do Lakurawa, một nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS), thực hiện", nghị sĩ Mohammed Omar Bio thông tin. Tuy nhiên, hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

apnigeria.jpg
Vụ tấn công xảy ra tại Woro, miền tây Nigeria, hôm 3/2. Ảnh: AP.

Ayodeji Emmanuel Babaomo, Thư ký Hội Chữ thập đỏ tại bang Kwara, cho biết tổ chức này không thể tiếp cận được các cộng đồng nơi "hàng chục người thiệt mạng" vì khu vực này nằm ở vùng hẻo lánh.

Những đoạn video được quay lại tại hiện trường cho thấy nhiều thi thể nằm trên mặt đất cùng với những ngôi nhà đang bốc cháy.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố rằng các tay súng đã sát hại hơn 170 người, san bằng nhà cửa và cướp phá các cửa hàng.

"Những sơ hở về an ninh dẫn đến các cuộc tấn công này là không thể chấp nhận được", Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết.

Thống đốc bang mô tả vụ tấn công là "biểu hiện hèn nhát của các nhóm khủng bố" khi chúng muốn đáp trả các chiến dịch quân sự đang diễn ra của chính quyền chống lại các phần tử cực đoan vũ trang trong bang.

Cũng trong ngày 3/2, các tay súng không rõ danh tính đã sát hại ít nhất 13 người tại làng Doma, thuộc bang Katsina phía tây bắc, theo phát ngôn viên cảnh sát Abubakar Sadiq Aliyu. Chưa nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nigeria giải cứu 27 nam sinh bị bắt cóc hồi tháng 2/2021

Nguồn video: THĐT
#Tấn công làng ở Nigeria #Tình hình an ninh miền tây Nigeria #tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) #Nigeria #tay súng đã sát hại hơn 170 người

Bài liên quan

Thế giới

Cảnh sát Nigeria xác nhận xảy ra vụ bắt cóc hàng loạt tại nhà thờ

Cảnh sát Nigeria xác nhận xảy ra các vụ tấn công đồng thời vào một số nhà thờ ở phía tây bắc bang Kaduna cuối tuần qua, sau khi ban đầu bác bỏ thông tin này.

AP đưa tin, cảnh sát Nigeria ngày 20/1 xác nhận xảy ra các vụ tấn công đồng thời vào một số nhà thờ ở phía tây bắc bang Kaduna cuối tuần qua, sau khi ban đầu bác bỏ thông tin này. Hơn 170 tín đồ đã bị những kẻ vũ trang bắt cóc trong vụ tấn công.

“Việc xác minh sau đó từ các đơn vị nghiệp vụ và nguồn tin tình báo xác nhận rằng vụ việc thực sự xảy ra”, Benjamin Hundeyin, người phát ngôn của cảnh sát, cho biết trong một tuyên bố.

Xem chi tiết

Thế giới

Nhóm vũ trang xông vào nhà thờ, bắt cóc hơn 170 người

Các tay súng đã bắt cóc hơn 170 người trong cuộc tấn công đồng thời vào 3 nhà thờ khác nhau ở Tây Bắc Nigeria.

AP dẫn lời một nghị sĩ ngày 19/1 cho biết, các tay súng đã bắt cóc hơn 170 người trong cuộc tấn công đồng thời vào 3 nhà thờ khác nhau ở Tây Bắc Nigeria.

Vụ tấn công xảy ra tại Kurmin Wali, một cộng đồng thuộc khu vực Kajuru của bang Kaduna, hôm 18/1, nhắm vào nhà thờ ECWA, một nhà thờ khác thuộc giáo phái Cherubim and Seraphim, và một nhà thờ Công giáo, theo Usman Danlami Stingo, một nghị sĩ đại diện cho khu vực này tại nghị viện bang.

Xem chi tiết

Thế giới

Tay súng xông vào ngôi làng ở Nigeria, sát hại hàng chục dân thường

Các tay súng tấn công một ngôi làng ở Nigeria, sát hại hàng chục dân thường và bắt cóc một số người khác.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 4/1 cho biết, các tay súng đã tấn công một ngôi làng ở bang Niger, miền bắc Nigeria, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng. Ngoài ra, chúng còn bắt cóc một số người khác.

"Tối 3/1, các tay súng đã xông vào làng Kasuwan-Daji thuộc khu vực chính quyền địa phương Borgu và nổ súng vào người dân. Chúng cũng đốt cháy các khu chợ, nhà cửa của người dân", phát ngôn viên cảnh sát bang Wasiu Abiodun thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới