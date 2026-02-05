Nhóm vũ trang tấn công ngôi làng ở Nigeria, sát hại hơn 160 người

Một nghị sĩ Nigeria cho biết, nhóm vũ trang đã tấn công hai ngôi làng ở miền tây nước này, sát hại ít nhất 162 người.

AP dẫn lời nghị sĩ Mohammed Omar Bio ngày 4/2 cho biết các tay súng vũ trang đã tấn công hai ngôi làng Woro và Nuku, thuộc bang Kwara, vào tối 3/2, sát hại ít nhất 162 người.

"Cuộc tấn công do Lakurawa, một nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS), thực hiện", nghị sĩ Mohammed Omar Bio thông tin. Tuy nhiên, hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Vụ tấn công xảy ra tại Woro, miền tây Nigeria, hôm 3/2. Ảnh: AP.

Ayodeji Emmanuel Babaomo, Thư ký Hội Chữ thập đỏ tại bang Kwara, cho biết tổ chức này không thể tiếp cận được các cộng đồng nơi "hàng chục người thiệt mạng" vì khu vực này nằm ở vùng hẻo lánh.

Những đoạn video được quay lại tại hiện trường cho thấy nhiều thi thể nằm trên mặt đất cùng với những ngôi nhà đang bốc cháy.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố rằng các tay súng đã sát hại hơn 170 người, san bằng nhà cửa và cướp phá các cửa hàng.

"Những sơ hở về an ninh dẫn đến các cuộc tấn công này là không thể chấp nhận được", Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết.

Thống đốc bang mô tả vụ tấn công là "biểu hiện hèn nhát của các nhóm khủng bố" khi chúng muốn đáp trả các chiến dịch quân sự đang diễn ra của chính quyền chống lại các phần tử cực đoan vũ trang trong bang.

Cũng trong ngày 3/2, các tay súng không rõ danh tính đã sát hại ít nhất 13 người tại làng Doma, thuộc bang Katsina phía tây bắc, theo phát ngôn viên cảnh sát Abubakar Sadiq Aliyu. Chưa nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

