Nhiều vi phạm tại Bái Đính, Tràng An, Ninh Bình khắc phục thế nào?

Ninh Bình đã xác định các khó khăn, vướng mắc đều thuộc trách nhiệm giải quyết của tỉnh và đã có phương hướng để khắc phục, cam kết giải quyết dứt điểm.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại Ninh Bình, trong đó chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm tại Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An và Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính.

Dự án Tràng An. Ảnh minh họa.

Thanh tra Chính phủ cho biết, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản báo cáo Đoàn thanh tra về các dự án có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã xác định các khó khăn, vướng mắc đều thuộc trách nhiệm giải quyết của tỉnh Ninh Bình và đã có phương hướng để khắc phục, cam kết sẽ tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo về việc chủ đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An rà soát hồ sơ dự toán các hạng mục công trình, báo cáo phương án khắc phục, điều chỉnh giảm khối lượng tính toán do sai về khối lượng, đơn giá với tổng số tiền là hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 18/9 vừa qua, Sở Du lịch Ninh Bình ban hành Quyết định 137/QĐ-SDL điều chỉnh giảm dự toán các hạng mục công trình trong dự án Tràng An với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Với Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính, UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo việc chủ đầu tư cũng đã rà soát hồ sơ dự toán các hạng mục, báo cáo phương án khắc phục, điều chỉnh giảm khối lượng tính toán do sai về khối lượng, đơn giá với tổng số tiền là gần 2,21 tỷ đồng. Ngày 18/9/2025, Sở Du lịch ban hành quyết định số 138/QĐ-SDL về việc điều chỉnh dự toán các hạng mục công trình trong dự án CSHT Bái Đính (điều chỉnh giảm dự toán gần 2,21 tỷ đồng).

Theo Thanh tra Chính phủ, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2004. Số vốn bố trí luỹ kế từ đầu dự án đến nay là 1.158,179 tỷ đồng. Dự án đã hết thời gian thực hiện từ năm 2023 và hiện có một số khó khăn, vướng mắc.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, trong quá trình thực hiện dự án cũng có nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm như trong việc lập, phê duyệt quy hoạch có sự chồng lấn, thiếu đồng bộ giữa các loại quy hoạch; quy hoạch chi tiết không phù hợp quy hoạch tổng thể; việc thực hiện quy hoạch phải điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ dự án thành phần có liên quan.

Dự án thuộc nhóm A nhưng không đưa ra HĐND thảo luận, quyết định, không trình Bộ quản lí chuyên ngành tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh. Khi quyết định điều chỉnh dự án tăng vốn, UBND tỉnh xác định toàn bộ nguồn vốn thực hiện do Ngân sách Trung ương cấp không có cơ sở, không đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện dự án… dẫn đến hiện nay dự án vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cả về quy hoạch, nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng… không thể hoàn thành đúng thời hạn đề ra mặc dù đã được gia hạn thực hiện.

Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính cũng do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, là dự án thành phần thuộc Dự án CSHT Tràng An, được triển khai từ năm 2005. Luỹ kế vốn đã cấp từ đầu dự án đến nay là 1.838,377 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đến hết năm 2025 nhưng không có khả năng hoàn thành đúng tiến độ do có một số khó khăn, vướng mắc.

Thanh tra Chính phủ kết luận, trong quá trình thực hiện dự án này cũng có nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm như quy hoạch dự án không đảm bảo tính kế thừa giữa quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng thể, không đúng nguyên tắc lập, điều chỉnh quy hoạch;thu hồi đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; không trình Bộ quản lý chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở khi phê duyệt dự án, không thẩm định lại thiết kế cơ sở khi phê duyệt điều chỉnh dự án.

Dự án Bái Đính không đánh giá tác động môi trường; bổ sung, điều chỉnh nội dung, quy mô đầu tư làm tăng diện tích sử dụng đất, tăng tổng mức dầu tư nhưng không thẩm định lại thiết kế cơ sở và phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định; quyết định đầu tư dùng vốn ngân sách Trung ương mà không xác định rõ dự kiến phân bổ vốn phù hợp với nội dung của dự án, dẫn đến quá trình thực hiện bị thiếu vốn, dự án kéo dài…

Hiện nay dự án vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cả về quy hoạch, nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng... và cũng không thể hoàn thành đúng thời hạn dù đã được gia hạn nhiều lần.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình rà soát, có phương án cụ thể để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn hiện nay. Ninh Bình khẩn trương thực hiện thủ tục theo quy định để sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 2 dự án trên; đồng thời rà soát cụ thể việc thực hiện các nội dung, hạng mục công trình thuộc dự án Tràng An, dự án Bái Đính và các dự án thành phần có liên quan để bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện các kiến nghị nêu trên, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.