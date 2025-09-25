Nhiều trẻ viêm tai, thủng màng nhĩ do ngoáy tai

Mới đây, bệnh nhi P.K. (6 tuổi, giới tính nữ) được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 do bị chấn thương tai bên trái. Người nhà cho biết bé tự ngoáy tai bằng que nhựa có đầu nhọn dẫn đến sự cố chảy máu tai.

Tại bệnh viện bác sĩ phát hiện bé K. có vết rách nhỏ ở màng nhĩ khoảng 1.5mm và không còn dị vật sót lại. Do bé K. không sốt, tai không chảy dịch mủ, bé được bác sĩ cho điều trị tại nhà và tái khám để đánh giá khả năng tự lành của màng nhĩ.

Trường hợp khác là bệnh nhi N.T.A. (4 tuổi, giới tính nam) được bác sĩ chẩn đoán viêm tai giữa có thủng màng nhĩ. Trước nhập viện 03 ngày bé A. sốt 38.5–39°C, tai phải đau, quấy khóc nhiều và bỏ ăn.

Đến khi người nhà phát hiện tai phải bắt đầu chảy dịch màu vàng, có mùi hôi nhẹ, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám. Tại đây bé được vệ sinh tai lấy mủ và tiếp tục tái khám.

BSCK2 Quách Ngọc Minh thăm khám và tư vấn cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BSCK2 Quách Ngọc Minh, Trưởng khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi đồng 2, màng nhĩ nằm giữa tai ngoài và tai giữa như một màng mỏng căng ra, giúp truyền âm thanh vào sâu bên trong để trẻ nghe được.

So với người lớn, màng nhĩ của trẻ mỏng và nhạy cảm hơn, dễ bị tổn thương nếu bị viêm tai hoặc vệ sinh tai không đúng cách.

Bác sĩ Minh cho biết, hiện thủng màng nhĩ do chấn thương với vết thương nhỏ sẽ theo dõi tự lành sau vài tuần đến vài tháng. Trong thời gian này cần giữ tai trẻ khô tuyệt đối để tránh nhiễm trùng. Trẻ không cần dùng thuốc nếu không có dấu hiệu viêm.

Nếu trẻ thủng màng nhĩ do viêm nhiễm, tùy theo tình trạng trẻ sẽ cần can thiệp như dùng kháng sinh uống, thuốc nhỏ tai hoặc thuốc giảm đau. Bác sĩ Minh đặc biệt lưu ý phụ huynh không tự ý dùng thuốc nhỏ tai nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Bởi một số loại có thể gây hại đến màng nhĩ.

Phẫu thuật vá màng nhĩ (nếu cần) trong trường hợp vết thủng không lành sau 3 – 6 tháng, trẻ bị giảm thính lực rõ rệt hoặc viêm tai giữa nhiều lần.