Sống Khỏe

Nhiều trẻ viêm tai, thủng màng nhĩ do ngoáy tai

Nếu trẻ thủng màng nhĩ do viêm nhiễm, tùy theo tình trạng trẻ sẽ cần can thiệp như dùng kháng sinh uống, thuốc nhỏ tai hoặc thuốc giảm đau.

Thúy Nga

Mới đây, bệnh nhi P.K. (6 tuổi, giới tính nữ) được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 do bị chấn thương tai bên trái. Người nhà cho biết bé tự ngoáy tai bằng que nhựa có đầu nhọn dẫn đến sự cố chảy máu tai.

Tại bệnh viện bác sĩ phát hiện bé K. có vết rách nhỏ ở màng nhĩ khoảng 1.5mm và không còn dị vật sót lại. Do bé K. không sốt, tai không chảy dịch mủ, bé được bác sĩ cho điều trị tại nhà và tái khám để đánh giá khả năng tự lành của màng nhĩ.

Trường hợp khác là bệnh nhi N.T.A. (4 tuổi, giới tính nam) được bác sĩ chẩn đoán viêm tai giữa có thủng màng nhĩ. Trước nhập viện 03 ngày bé A. sốt 38.5–39°C, tai phải đau, quấy khóc nhiều và bỏ ăn.

Đến khi người nhà phát hiện tai phải bắt đầu chảy dịch màu vàng, có mùi hôi nhẹ, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám. Tại đây bé được vệ sinh tai lấy mủ và tiếp tục tái khám.

tai-1.jpg
BSCK2 Quách Ngọc Minh thăm khám và tư vấn cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BSCK2 Quách Ngọc Minh, Trưởng khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi đồng 2, màng nhĩ nằm giữa tai ngoài và tai giữa như một màng mỏng căng ra, giúp truyền âm thanh vào sâu bên trong để trẻ nghe được.

So với người lớn, màng nhĩ của trẻ mỏng và nhạy cảm hơn, dễ bị tổn thương nếu bị viêm tai hoặc vệ sinh tai không đúng cách.

Bác sĩ Minh cho biết, hiện thủng màng nhĩ do chấn thương với vết thương nhỏ sẽ theo dõi tự lành sau vài tuần đến vài tháng. Trong thời gian này cần giữ tai trẻ khô tuyệt đối để tránh nhiễm trùng. Trẻ không cần dùng thuốc nếu không có dấu hiệu viêm.

Nếu trẻ thủng màng nhĩ do viêm nhiễm, tùy theo tình trạng trẻ sẽ cần can thiệp như dùng kháng sinh uống, thuốc nhỏ tai hoặc thuốc giảm đau. Bác sĩ Minh đặc biệt lưu ý phụ huynh không tự ý dùng thuốc nhỏ tai nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Bởi một số loại có thể gây hại đến màng nhĩ.

Phẫu thuật vá màng nhĩ (nếu cần) trong trường hợp vết thủng không lành sau 3 – 6 tháng, trẻ bị giảm thính lực rõ rệt hoặc viêm tai giữa nhiều lần.

Do màng nhĩ của trẻ mỏng và nhạy cảm, để tránh bị tổn thương bác sĩ Minh khuyến cáo:

Kiểm tra màng nhĩ với bác sĩ chuyên khoa khi có dấu hiệu viêm tai như: sốt, đau tai, nghe kém, hoặc chảy dịch

Không tự ý dùng thuốc nhỏ tai

Không dùng tăm bông ngoáy sâu vào tai

Dùng khăn mềm hoặc gạc sạch để lau tai ngoài

Nếu tai có nhiều ráy hoặc bé hay bị ù tai, nghe kém nên đưa trẻ đến khám bác sĩ để hút ráy tai đúng cách. Không nên tự lấy bằng dụng cụ cứng hoặc kim loại.

Ngày 20/6, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã phải gây mê lấy viên sỏi trong tai trẻ.

Các bác sĩ tại Phòng khám Tai Mũi Họng – Khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa xử trí thành công một trường hợp dị vật tai nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Bệnh nhi là bé gái 6 tuổi, suýt bị thủng màng nhĩ do một đoạn dây buộc tóc bằng cao su nằm sâu trong ống tai.



Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, bà B.L.P. 59 tuổi bất ngờ bị côn trùng bay vào tai khi đang đứng chăm sóc da trong nhà vào tối thứ 7. Bà nhỏ nước muối sinh lý vào tai, nghĩ bệnh viện không làm việc cuối tuần và cũng không đau nhức tai nên đợi đến sáng thứ 2 mới đi khám.



