Nhật Bản phát hành video mô phỏng, tái hiện khung cảnh núi Phú Sĩ phun trào

Một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, được chính phủ Nhật Bản công bố, đã mô phỏng một kịch bản kinh hoàng: núi Phú Sĩ phun trào và nhấn chìm thủ đô Tokyo trong tro bụi núi lửa. Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy ngọn núi lửa đang hoạt động này sắp phun trào, đoạn video nhằm mục đích nâng cao nhận thức và cảnh báo 20 triệu cư dân Tokyo về những mối nguy tiềm ẩn.

Video cảnh báo rằng tro bụi núi lửa có thể lan đến Tokyo chỉ trong vòng hai giờ, gây nguy hiểm cho sức khỏe, làm gián đoạn hệ thống điện, giao thông và chuỗi cung ứng thực phẩm. Một mô phỏng riêng của Văn phòng Nội các chính phủ cũng kêu gọi người dân "hình dung các tình huống cụ thể" để chuẩn bị tốt hơn.

Đoạn video đã ngay lập tức nhận nhiều phản ứng trong cộng đồng. Một số cư dân tỏ ra lo lắng, đặc biệt là về tình trạng giao thông hỗn loạn và mất điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thậm chí, một số khác lại cho rằng cách tiếp cận của chính phủ là gây hoang mang không cần thiết, và những cảnh báo như vậy có thể khiến khách du lịch e ngại.

Cột khói khổng lồ bốc lên từ đỉnh núi Phú Sĩ trong video AI.

Nhật Bản nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, là khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa. Mặc dù các nhà địa chấn học vẫn còn tranh cãi về mức độ chính xác của các cảnh báo, chính quyền đã tăng cường nỗ lực để chuẩn bị cho người dân trước các thảm họa tiềm tàng.

Theo ước tính của chính phủ, một vụ phun trào quy mô lớn có thể tạo ra 1,7 tỷ mét khối tro bụi, trong đó gần 500 triệu mét khối sẽ bao phủ đường sá và các công trình, gây thiệt hại kinh tế lên đến 2,5 nghìn tỷ yên (khoảng 16,6 tỷ USD).