Nhan sắc mặn mà theo thời gian của Đàm Thu Trang sau khi làm mẹ

Giải trí

Đàm Thu Trang sinh con gái năm 2020, con trai năm 2023. Cựu người mẫu được nhiều khán giả khen ngợi về sắc vóc, phong cách thời trang.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Đàm Thu Trang)
Sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt xinh đẹp, Đàm Thu Trang có lợi thế khi mới bước chân vào showbiz. Năm 2014, nữ người mẫu rời showbiz. Năm 2019, cô lên xe hoa.
Đàm Thu Trang sinh con gái Suchin năm 2020, con trai Sutin năm 2023.
Cựu người mẫu nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon thả sau mỗi lần sinh nở.
Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc con cái, Đàm Thu Trang vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn. Ngoài ra, ít năm trở lại đây, người đẹp thăng hạng phong cách thời trang.
Ở Đàm Thu Trang toát lên phong cách của một nữ tổng tài. Cô ưu tiên trang phục tối giản, chất liệu cao cấp và gam màu trung tính, thể hiện vẻ ngoài sang trọng của một nữ doanh nhân, chuẩn nàng dâu hào môn.
"Không tạo dáng… chỉ thả lỏng… và mọi thứ tự đẹp", Đàm Thu Trang chia sẻ khi thực hiện bộ ảnh nghệ thuật.
Cuộc sống của cựu người mẫu đầy bình yên, hạnh phúc trong những năm qua.
Đàm Thu Trang hiện tại vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với stylist Pông Chuẩn và nữ người mẫu Diệp Lâm Anh (ngoài cùng bên trái).
Nhóm bạn thân của Đàm Thu Trang ăn mặc cá tính, gợi cảm mỗi khi hội ngộ. Hiện tại, các thành viên trong nhóm đều có cuộc sống sang chảnh.
Đàm Thu Trang là bà mẹ 'nghiện' con. Cựu người mẫu chia sẻ: "Cuộc sống có con là 1 cuộc phiêu lưu không ngừng nghỉ … nơi mà mọi thứ trở lên thật sự thú vị và cực kì hài hước".
Đàm Thu Trang được doanh nhân Cường Đô La chiều chuộng, yêu thương. Không ít lần, Cường Đô La dành lời ngọt ngào cho Đàm Thu Trang. Anh từng viết: "Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang đã luôn âm thầm ủng hộ ba trong công việc và cảm ơn vợ đã lo lắng chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta để ba có thể yên tâm tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp. Yêu vợ".
