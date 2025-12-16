Đàm Thu Trang – từ Hoa khôi xứ Lạng đến 'phu nhân hào môn' kín tiếng

Hà Nội

Đàm Thu Trang từng đoạt danh hiệu Hoa khôi xứ Lạng 2010, là người mẫu, ca sĩ trước khi rời showbiz Việt. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Đàm Thu Trang sinh năm 1989, đến từ Lạng Sơn, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội). Năm 2010, cô đoạt danh hiệu Hoa khôi xứ Lạng, vào top 20 Hoa hậu Việt Nam. Năm 2011, Đàm Thu Trang lọt top 6 Vietnam's Next Top Model. Ảnh: Dân Việt.
Trong cuộc phỏng vấn với Thời Trang Trẻ, Đàm Thu Trang cho biết, trải qua mỗi một cuộc thi cô đều tự đúc rút cho mình khá nhiều kinh nghiệm quý báu như những quy tắc ứng xử trong giao tiếp, sinh hoạt tập thể, lựa chọn trang phục phù hợp, tự trang điểm. Ảnh: Instagram Đàm Thu Trang.
Từ năm 2014, sau thời gian làm người mẫu, ca hát, Đàm Thu Trang ở ẩn. Đến năm 2017, khi hẹn hò Cường Đô La, người đẹp nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Ảnh: Instagram Đàm Thu Trang.
Kết hôn năm 2019 với Cường Đô La, Đàm Thu Trang trở thành 'nàng dâu chốn hào môn'. Người đẹp sinh năm 1989 tỏ ra kiệm lời về cuộc sống hôn nhân trên truyền thông. Ảnh: Instagram Đàm Thu Trang.
Đàm Thu Trang và chồng thường khéo léo khoe tình cảm mặn nồng trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram Đàm Thu Trang.
Cựu người mẫu thoải mái đăng tải hình ảnh các con thay vì giấu mặt con như một số nghệ sĩ. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Ngoài hỗ trợ Cường Đô La trong công việc, Đàm Thu Trang còn kinh doanh riêng. Cựu người mẫu khai trương một chi nhánh nhà hàng ở Đà Nẵng cách đây không lâu. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Vào tháng 10/2025, Đàm Thu Trang cảnh báo khán giả khi cô bị mạo danh trên mạng xã hội. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
“Gần đây rất nhiều bạn nhắn tin cho Trang và hỏi đây có phải trang cá nhân chính chủ của Trang không. Trang này đang tuyển dụng kiếm tiền bằng cách xem video. Tôi mong các bạn hãy cảnh giác và thật sự tỉnh táo trước những thông tin giả mạo như thế này. Tôi chỉ sử dụng duy nhất trang cá nhân này”, Đàm Thu Trang cho hay. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
