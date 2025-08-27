Nhan sắc mặn mà của Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi “Mưa đỏ”

Hà Nội

Giải trí

Diễn viên Châu Hà Yến Nhi xuất thân là người mẫu, hiện tại góp mặt trong phim điện ảnh Mưa đỏ. 

Nhân vật của Châu Hà Yến Nhi trong phim Mưa đỏ không có tên riêng, xuất hiện trên bàn đàm phán. Ảnh: Dân Việt.
Chia sẻ trên Dân Việt, đạo diễn Thượng tá Đặng Thái Huyền cho biết, nhân vật nữ trên bàn đàm phán được xây dựng với cảm hứng từ hình tượng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhưng không phải là nhân vật là bà Nguyễn Thị Bình. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi xuất thân là người mẫu. Theo Thế Giới Điện Ảnh, cô thuộc nhóm thời trang Hoa học đường những năm 2000. Theo Pháp Luật TP HCM, năm 2000, Yến Nhi đoạt danh hiệu Hoa hậu ảnh của báo Thời Trang Trẻ. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi đóng nhiều phim như Vực thẳm vô hình, Đam mê nghiệt ngã, Người đàn bà quyến rũ, Siêu trộm, Bóng của thị thành. Ảnh: FB Yến Nhi.
Theo Nông Nghiệp và Môi Trường, nữ diễn viên phim Mưa đỏ từng tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi sở hữu vẻ đẹp mặn mà, quý phái. Ảnh: FB Yến Nhi.
Nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn sau 2 lần sinh nở. Ảnh: FB Yến Nhi.
Nữ diễn viên trẻ trung khi mặc áo bà ba. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi có cô con gái tên Mẫn Nhi, cậu con trai tên Tuấn Khang. Ảnh: FB Yến Nhi.
Nữ diễn viên từng chia sẻ, con gái thích các nhóm nhạc K pop, tham gia các phong trào văn nghệ trong trường nhưng không thích làm nghệ sĩ. Ảnh: FB Yến Nhi.
Thu Cúc (tổng hợp)
