Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc mặn mà của Đinh Thị Thúy Hà “Mưa đỏ”

Giải trí

Nhan sắc mặn mà của Đinh Thị Thúy Hà “Mưa đỏ”

Đinh Thị Thúy Hà sở hữu vẻ đẹp đằm thắm, đóng nhiều phim như Mưa đỏ, Bến không chồng, Về nhà đi con. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim Mưa đỏ đang ra rạp, diễn viên Đinh Thị Thúy Hà vào vai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - mẹ chiến sĩ Cường. Ảnh: Vietnamnet.
Trong phim Mưa đỏ đang ra rạp, diễn viên Đinh Thị Thúy Hà vào vai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - mẹ chiến sĩ Cường. Ảnh: Vietnamnet.
Nghệ sĩ Thúy Hà chia sẻ trên Dân Việt, Mưa đỏ tái hiện lại cuộc chiến khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị trong mùa hè năm 1972. Phim cho khán giả thấu hiểu hơn về sự hy sinh lớn lao của ông cha để giữ gìn hòa bình, độc lập. Ảnh: Dân Việt.
Nghệ sĩ Thúy Hà chia sẻ trên Dân Việt, Mưa đỏ tái hiện lại cuộc chiến khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị trong mùa hè năm 1972. Phim cho khán giả thấu hiểu hơn về sự hy sinh lớn lao của ông cha để giữ gìn hòa bình, độc lập. Ảnh: Dân Việt.
Cô bày tỏ thêm: "Tôi mong, các thế hệ trẻ khi xem Mưa đỏ sẽ cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh, sẽ biết trân quý giá trị của hòa bình và biến tình yêu tổ quốc thành những hành động thiết thực". Ảnh: Dân Việt.
Cô bày tỏ thêm: "Tôi mong, các thế hệ trẻ khi xem Mưa đỏ sẽ cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh, sẽ biết trân quý giá trị của hòa bình và biến tình yêu tổ quốc thành những hành động thiết thực". Ảnh: Dân Việt.
Trước Mưa đỏ, Thúy Hà đóng phim Bến không chồng, Về nhà đi con, Sinh tử, Chúng ta của 8 năm sau. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà.
Trước Mưa đỏ, Thúy Hà đóng phim Bến không chồng, Về nhà đi con, Sinh tử, Chúng ta của 8 năm sau. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà.
Nữ diễn viên phim Mưa đỏ sở hữu nhan sắc đằm thắm sau 2 lần sinh nở. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà.
Nữ diễn viên phim Mưa đỏ sở hữu nhan sắc đằm thắm sau 2 lần sinh nở. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà.
Thúy Hà chuộng váy áo nữ tính ở đời thường. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà.
Thúy Hà chuộng váy áo nữ tính ở đời thường. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà.
Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Thúy Hà cho biết, cô nhận quyết định ly hôn vào năm 2018. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà.
Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Thúy Hà cho biết, cô nhận quyết định ly hôn vào năm 2018. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà.
"Tôi từng bước để đến được ngày hôm nay, tuy đã ổn định hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn", cô chia sẻ trên Vietnamnet về bản thân sau 7 năm ly hôn. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà.
"Tôi từng bước để đến được ngày hôm nay, tuy đã ổn định hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn", cô chia sẻ trên Vietnamnet về bản thân sau 7 năm ly hôn. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà.
Có nhiều người muốn tìm hiểu Thúy Hà nhưng cô chưa gặp ai phù hợp. Ảnh: VOV.
Có nhiều người muốn tìm hiểu Thúy Hà nhưng cô chưa gặp ai phù hợp. Ảnh: VOV.
"Người ta nói người nổi tiếng, người đẹp hay gặp đại gia nhưng tôi chẳng hiểu đại gia ở đâu và là đại gia của mình. Phải tự chăm sóc cho bản thân bởi không có gì chắc chắn bằng việc mình dựa vào chính bản thân", cô tâm sự. Ảnh: Tiền Phong.
"Người ta nói người nổi tiếng, người đẹp hay gặp đại gia nhưng tôi chẳng hiểu đại gia ở đâu và là đại gia của mình. Phải tự chăm sóc cho bản thân bởi không có gì chắc chắn bằng việc mình dựa vào chính bản thân", cô tâm sự. Ảnh: Tiền Phong.
Hai con trai hiện tại là điểm tựa vững chắc của Thúy Hà. Ảnh: Vietnamnet.
Hai con trai hiện tại là điểm tựa vững chắc của Thúy Hà. Ảnh: Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Đinh Thị Thúy Hà #diễn viên Đinh Thị Thúy Hà #Thúy Hà #phim Mưa đỏ #Mưa đỏ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT