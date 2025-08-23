Nhan sắc mặn mà của Đinh Thị Thúy Hà “Mưa đỏ”

Đinh Thị Thúy Hà sở hữu vẻ đẹp đằm thắm, đóng nhiều phim như Mưa đỏ, Bến không chồng, Về nhà đi con.
Dù chỉ là những tấm ảnh check-in tại một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản, Tiktoker Xuân Ca vẫn "hút hồn" fan với thần thái cực quyến rũ.
Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về Bhutan, đất nước được mệnh danh là "vương quốc hạnh phúc".
Sau 16 năm kể từ khi gây tiếng vang với Lập trình cho trái tim, “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga khiến công chúng bất ngờ với diện mạo ngày càng trẻ trung, gợi cảm.
Mới đây, nữ Tiktoker Pô đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chia sẻ bộ ảnh diện bikini vô cùng nóng bỏng trong chuyến du lịch tại Nha Trang.
Có thể phải đợi đến iPhone 20 hoặc lâu hơn để người dùng tận hưởng nâng cấp vượt trội này. Nhưng, kẻ không vui nhất ắt hẳn là Sony.
Không quân Nga đã thả siêu bom FAB-3000 vào trúng điểm tập kết quân của Ukraine ở Mirnohrad; Trong khi đó Phó Tư lệnh Cụm quân phía Bắc của Nga bị tập kích bởi UAV.
Sinh nhật năm nay của MC Khánh Vy trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết khi nữ MC tham gia khối diễu hành, cùng hòa mình vào không khí sẵn sàng cho Đại lễ 2/9.
Khác với xe đầu tiên, chiếc Porsche 911 Turbo 50 Years lăn bánh tại Hà Nội này trang bị mâm 5 chấu kép dạng nan hoa sơn tối màu, 2 bên cửa không có thêm con số.
Mới đây, "chị đẹp" Diệp Lâm Anh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi tung ra bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 36 vô cùng quyến rũ và cuốn hút.
Cùng nhìn lại dàn diễn viên Sóng ở đáy sông: Kim Oanh, Xuân Bắc, nghệ sĩ Duy Hậu, Minh Nguyệt… sau 25 năm phim ra mắt khán giả.
Sau khi đơn giản hóa thành ba mục ở thanh dưới cùng vào đầu năm nay, Google Photos đang triển khai tab "Tạo" mới.
Hai cô con gái của MC Quyền Linh - Lọ Lem và Hạt Dẻ đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nhất là khi cả hai cùng chung khung hình khiến netizen phải xuýt xoa.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện bằng chứng về lễ ăn mừng chiến thắng cách đây hơn 6.000 năm ở Pháp. Người xưa đã chặt tay trái của quân địch rồi chôn trong hố.
Ichthyostega là một trong những loài động vật có xương sống đầu tiên rời khỏi môi trường nước, mở ra kỷ nguyên mới trong tiến hóa sinh học của Trái Đất.
Tử vi dự đoán, 7 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp có bước ngoặt lớn, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến mở rộng, đầy đủ cả tài lộc lẫn niềm vui.
Georgina Rodriguez, người vừa được siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo cầu hôn, mới đây đã tiếp tục "đốt mắt" cộng đồng mạng với loạt ảnh mới đầy táo bạo.
Vân Trang chia sẻ loạt ảnh chụp tại biển, cô được khán giả khen ngợi như “tiên nữ giáng trần” trong từng khoảnh khắc, đặc biệt là bức hình múa trên biển.
Tà Xùa (Sơn La) là điểm săn mây nổi tiếng, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn rực rỡ trên biển mây bồng bềnh, trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ.
Nữ MC thể thao Giusy Meloni mới đây đã khiến người hâm mộ phải "trụy tim" với khoảnh khắc đời thường đầy nóng bỏng và quyến rũ.
Ra mắt tại thị trường Thái La, mẫu xe sedan cỡ D Honda Accord 2026 sẽ có giá bán dao động từ 1.599.000 - 1.729.000 Baht (tương đương từ 1,3 đến 1,4 tỷ đồng).