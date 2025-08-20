Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc xinh đẹp của Lê Hạ Anh “Mưa đỏ”

Giải trí

Nhan sắc xinh đẹp của Lê Hạ Anh “Mưa đỏ”

Lê Hạ Anh sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung. Trước Mưa đỏ, cô góp mặt trong nhiều bộ phim. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Znews, trong Mưa đỏ, Lê Hạ Anh vào vai cô gái lái đò tên Hồng. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Theo Znews, trong Mưa đỏ, Lê Hạ Anh vào vai cô gái lái đò tên Hồng. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Trong một phân cảnh Mưa đỏ, Hạ Anh đã ngất vì vừa lạnh vừa xúc động. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Trong một phân cảnh Mưa đỏ, Hạ Anh đã ngất vì vừa lạnh vừa xúc động. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Hạ Anh chia sẻ trên Tiền Phong, ông ngoại cô từng hy sinh ở Quảng Trị. Việc tham gia phim Mưa đỏ là cách cô kết nối với người thân, với quá khứ. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Hạ Anh chia sẻ trên Tiền Phong, ông ngoại cô từng hy sinh ở Quảng Trị. Việc tham gia phim Mưa đỏ là cách cô kết nối với người thân, với quá khứ. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Trước Mưa đỏ, Hạ Anh đóng nhiều phim như Lật mặt: 48h, Yêu đi đừng sợ, Cả một đời ân oán phần 2, Lưới trời. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Trước Mưa đỏ, Hạ Anh đóng nhiều phim như Lật mặt: 48h, Yêu đi đừng sợ, Cả một đời ân oán phần 2, Lưới trời. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Nữ diễn viên thường xuyên được giao vai phản diện. Chia sẻ trên VOV, Hạ Anh cho biết, có nhiều khán giả ghét vai phản diện của cô, nhưng cũng có rất nhiều khán giả hiểu được đó chỉ là vai diễn. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Nữ diễn viên thường xuyên được giao vai phản diện. Chia sẻ trên VOV, Hạ Anh cho biết, có nhiều khán giả ghét vai phản diện của cô, nhưng cũng có rất nhiều khán giả hiểu được đó chỉ là vai diễn. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Khi không đi quay phim hay rảnh rỗi, cô sẽ ở nhà xem phim. "Khi xem được phim mình yêu thích, tôi sẽ học hỏi được rất nhiều từ cách diễn đến đường dây tâm lý nhân vật", Hạ Anh nói. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Khi không đi quay phim hay rảnh rỗi, cô sẽ ở nhà xem phim. "Khi xem được phim mình yêu thích, tôi sẽ học hỏi được rất nhiều từ cách diễn đến đường dây tâm lý nhân vật", Hạ Anh nói. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Ngoài đóng phim, Hạ Anh còn làm người mẫu ảnh. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Ngoài đóng phim, Hạ Anh còn làm người mẫu ảnh. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Nữ diễn viên phim Mưa đỏ sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng thon gọn. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Nữ diễn viên phim Mưa đỏ sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng thon gọn. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ trên Vietnamnet, cô luôn duy trì thói quen tập thể dục, spa, chăm sóc da và tóc. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ trên Vietnamnet, cô luôn duy trì thói quen tập thể dục, spa, chăm sóc da và tóc. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Tuổi 30, Hạ Anh cho biết, cô không sợ vấn đề tuổi tác. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Tuổi 30, Hạ Anh cho biết, cô không sợ vấn đề tuổi tác. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Nữ diễn viên sinh năm 1995 đặt ra tiêu chí bạn trai sẽ là người tinh tế, tử tế, đẹp trai và có điều kiện kinh tế. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Nữ diễn viên sinh năm 1995 đặt ra tiêu chí bạn trai sẽ là người tinh tế, tử tế, đẹp trai và có điều kiện kinh tế. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Tuy nhiên, Hạ Anh cho rằng khi gặp người đúng gu, việc thiếu vài tiêu chí không phải là vấn đề quan trọng. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Tuy nhiên, Hạ Anh cho rằng khi gặp người đúng gu, việc thiếu vài tiêu chí không phải là vấn đề quan trọng. Ảnh: FB Lê Hạ Anh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Lê Hạ Anh #diễn viên Lê Hạ Anh #Hạ Anh #phim Mưa đỏ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT