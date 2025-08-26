Phương Nam đóng nông dân Tạ trong "Mưa đỏ", đời thực ra sao?

Diễn viên Phương Nam đóng người lính nông dân trong phim trăm tỷ Mưa đỏ. Ngoài đời, anh đã lập gia đình.
Tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), hoạt động dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão Kajiki được tiến hành khẩn trương.
Bánh tạo hình độc đáo với cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S trở thành mặt hàng hút khách trong mùa trung thu năm nay.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 27/8, Nhân Mã hư hao công danh, né kẻ tiểu nhân sẽ không bị thiệt. Xử Nữ đầu tư phải đề phòng, tránh rủi ro.
Tham gia khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông diễu binh, diễu hành A80, Nguyễn Phương Ngân gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú.
Hàng loạt báo cáo cho thấy tội phạm mạng đang nhắm tới Gmail và Google Cloud, khiến hàng tỷ người dùng có nguy cơ bị chiếm đoạt dữ liệu.
Căn hộ đập thông 350m2 của vợ chồng ca nương Kiều Anh sử dụng nhiều thiết bị hiện đại, thiết kế thông thoáng, chẳng kém khi resort cao cấp.
Mẫu xe máy điện đô thị SoloEra Solo 1C của Blueshark đang thu hút sự chú ý khi bán ra tại Đông Nam Á với mức giá chỉ 599 RM (khoảng 3,7 triệu đồng) sau ưu đãi.
Dù đã triển khai, thực hiện công tác phòng chống, tuy nhiên nhiều trường học ở Hà Tĩnh vẫn bị cơn bão số 5 Kajiki tàn phá nghiêm trọng.
Lan Phương đưa con gái thăm thú phố Hội sau khi hoàn thành thủ tục bán căn nhà ở Đà Nẵng. Hồng Diễm xinh đẹp khi tham gia diễu hành.
Trong không khí rộn ràng đón chào Quốc khánh 2/9, Tiktoker Việt Phương Thoa đã khiến fan không khỏi thích thú khi tung ra bộ ảnh mới nhất trong tà áo dài trắng.
Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này không chỉ dễ gặt hái thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp, mà còn có thể gặp vận may tiền bạc, tình duyên ngọt ngào.
Nhiều người nghĩ vuốt tắt ứng dụng giúp iPhone tiết kiệm pin, nhưng thực tế ngược lại. Có một tính năng mặc định bạn nên thay đổi ngay.
Bàn thờ rắn này được tìm thấy ở thành phố Lycia cổ đại, cung cấp những thông tin vô giá về nghi lễ tôn giáo bản địa cổ xưa.
Theo Tiến sĩ Simon Boxall, những cơn "sóng độc" có thể là nguyên nhân gây ra nhiều vụ mất tích bí ẩn ở "Tam giác quỷ" Bermuda.
Một trường hợp nhiễm ký sinh trùng giòi đinh vít Tân Thế giới (Cochliomyia hominivorax) đã được phát hiện ở Maryland, Mỹ trong một bệnh nhân về từ Guatemala.
Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga đã xây dựng bãi phóng UAV mới tại sân bay Donetsk, điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian tấn công Ukraine nhưng cũng có nhiều rủi ro.
Wuling Bingo S 2025 bản nâng cấp mở bán tại Trung Quốc có 4 bản trang bị và giá mở bán từ 68.800 - 81.800 Nhân dân tệ (khoảng 241 - 286 triệu đồng).
Cơn mưa kéo dài từ đêm 25/8/2025 khiến nhiều tuyến phố ở thủ đô Hà Nội chìm trong biển nước, kéo theo đó là nhiều xe máy của người dân chịu cảnh hư hại nặng nề.
Thầy cô và học sinh trường tiểu học Dịch Vọng A đã có bộ ảnh "siêu đẹp" để hưởng ứng chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi - 80 năm một Việt Nam rạng rỡ".
Nhiều hộ dân trong ngõ tại Hà Nội phải kê dọn tủ lạnh, trang thiết bị gia đình lên cao để chống cảnh ngập lụt do lượng mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 5 Kajiki.