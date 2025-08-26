Hà Nội

Phương Nam đóng nông dân Tạ trong "Mưa đỏ", đời thực ra sao?

Phương Nam đóng nông dân Tạ trong "Mưa đỏ", đời thực ra sao?

Diễn viên Phương Nam đóng người lính nông dân trong phim trăm tỷ Mưa đỏ. Ngoài đời, anh đã lập gia đình.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Znews, Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Một trong những nhân vật trong Mưa đỏ được nhiều khán giả yêu thích là người lính nông dân Tạ. Ảnh: FB Phương Nam.
Phương Nam chia sẻ trên Tiền Phong, nhân vật Tạ giống với người ông nội liệt sĩ của anh. Ảnh: FB Phương Nam.
"Ông tôi là con trai duy nhất, viết đơn tình nguyện đi lính rồi hy sinh. Khi nhận vai Tạ, tôi coi đây như một món quà tri ân gửi đến ông”, Phương Nam chia sẻ. Ảnh: FB Phương Nam.
Trước khi quay phim, anh nặng đến 78kg. Để nhập vai, Phương Nam giảm gần 15kg. Ảnh: FB Phương Nam.
“Tôi đã lao vào một quá trình rèn luyện khắc nghiệt, siết cân, leo thang bộ 39 tầng hàng ngày, và về biển Hải Tiến để rèn luyện bơi lội phục vụ các cảnh vượt sông”, nam diễn viên phim Mưa đỏ tiết lộ. Ảnh: FB Phương Nam.
Theo Thế Giới Điện Ảnh, để hóa thân thành Tạ, Phương Nam còn nhuộm da và để đầu chi chít những vết sẹo do chấy. Ảnh: FB Phương Nam.
Hơn 6 tháng xa nhà đóng phim, Phương Nam luôn nhớ vợ con. “Khi tôi quay phim là lúc bé bị té gãy xương đòn, do đó tâm lý tôi cũng bị ảnh hưởng phần nào”, anh nói. Ảnh: FB Phương Nam.
Nhờ vợ và con gái gọi điện thoại động viên mỗi tối, Phương Nam có động lực, cảm xúc trọn vẹn của một người cha xa con như nhân vật Tạ. Ảnh: FB Phương Nam.
Diễn viên Phương Nam từng đóng Nhà mình lạ lắm, Tình trạng: Đã ly hôn, Đội điều tra số 7, Tiểu đội hoa hồng. Ảnh: FB Phương Nam.
