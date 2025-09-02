Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc 'đóng băng' của Park Min Young, diện mạo làm say lòng người

Giải trí

Nhan sắc 'đóng băng' của Park Min Young, diện mạo làm say lòng người

Park Min Young gây sốt khi khoe nhan sắc rạng rỡ, làn da căng bóng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vẻ đẹp dường như không thay đổi theo thời gian.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Park Min Young – nữ diễn viên đình đám của màn ảnh Hàn Quốc luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân được yêu thích nhờ ngoại hình thanh thoát và khí chất sang trọng.
Park Min Young – nữ diễn viên đình đám của màn ảnh Hàn Quốc luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân được yêu thích nhờ ngoại hình thanh thoát và khí chất sang trọng.
Dù đã bước sang tuổi gần 40, cô vẫn giữ được diện mạo trẻ trung đến khó tin.
Dù đã bước sang tuổi gần 40, cô vẫn giữ được diện mạo trẻ trung đến khó tin.
Không ít khán giả còn nhận xét rằng nhan sắc của Park Min Young như thể “đóng băng theo năm tháng”, chẳng khác gì thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.
Không ít khán giả còn nhận xét rằng nhan sắc của Park Min Young như thể “đóng băng theo năm tháng”, chẳng khác gì thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.
Tại sự kiện mới đây, mỹ nhân “Thư ký Kim sao thế?” lựa chọn bộ suit kẻ caro với tông nâu trầm làm chủ đạo. Kết hợp cùng quần ống suông đồng bộ, Park Min Young ghi dấu ấn với phong cách vừa hiện đại, vừa chỉn chu.
Tại sự kiện mới đây, mỹ nhân “Thư ký Kim sao thế?” lựa chọn bộ suit kẻ caro với tông nâu trầm làm chủ đạo. Kết hợp cùng quần ống suông đồng bộ, Park Min Young ghi dấu ấn với phong cách vừa hiện đại, vừa chỉn chu.
Mái tóc thẳng dài, rẽ ngôi lệch và buông xõa mềm mại làm tôn lên nét nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn đủ sang chảnh.
Mái tóc thẳng dài, rẽ ngôi lệch và buông xõa mềm mại làm tôn lên nét nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn đủ sang chảnh.
Đặc biệt, làn da trắng mịn, căng bóng dưới ánh đèn càng khiến diện mạo của cô thêm phần hoàn hảo, trở thành tâm điểm ống kính truyền thông.
Đặc biệt, làn da trắng mịn, căng bóng dưới ánh đèn càng khiến diện mạo của cô thêm phần hoàn hảo, trở thành tâm điểm ống kính truyền thông.
Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp không tuổi của cô.
Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp không tuổi của cô.
Những lời khen có cánh cho thấy sức hút mãnh liệt của Park Min Young trong lòng công chúng, không chỉ qua diễn xuất mà còn ở nhan sắc vượt thời gian.
Những lời khen có cánh cho thấy sức hút mãnh liệt của Park Min Young trong lòng công chúng, không chỉ qua diễn xuất mà còn ở nhan sắc vượt thời gian.
Nhìn lại quá khứ, có thể thấy nhan sắc đỉnh cao đã góp phần làm nên tên tuổi và sự nghiệp thành công của Park Min Young hiện tại.
Nhìn lại quá khứ, có thể thấy nhan sắc đỉnh cao đã góp phần làm nên tên tuổi và sự nghiệp thành công của Park Min Young hiện tại.
Khác với nhiều ngôi sao chọn cách im lặng trước tin đồn “dao kéo”, mỹ nhân sinh năm 1986 thẳng thắn thừa nhận từng cắt mí và chỉnh sửa mũi.
Khác với nhiều ngôi sao chọn cách im lặng trước tin đồn “dao kéo”, mỹ nhân sinh năm 1986 thẳng thắn thừa nhận từng cắt mí và chỉnh sửa mũi.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Park Min Young #nhan sắc Park Min Young #Park Min Young thẩm mỹ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT